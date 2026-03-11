Mañueco: “Génova no va a participar en la negociación de Castilla y León”

El candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta se distancia de la intervención en Irán: “Nadie está a favor de la guerra”

Alfonso Fernández Mañueco (Salamanca, 60 años) insta a Vox a desvelar sus intenciones: si querrá o no entrar en un Gobierno con el PP en Castilla y León y si tiene intención de pactar o bloqueará la gobernabilidad como en Extremadura. No lo sabe. El presidente de Castilla y León y candidato del PP a la reelección reivindica que, en cualquier caso, la previsible negociación con los ultras se hará sin intervención de Génova, desde el territorio.

Pregunta. Las encuestas apuntan a un ligero crecimiento del PP en las elecciones de este domingo, con un Vox que podría alcanzar el 20% de los votos. Podríamos estar ante ante la victoria más incompleta de la sucesión de triunfos incompletos autonómicos del PP de este ciclo.

Respuesta. Voy a por la victoria, nuestra expectativa es sacar un voto más y tener un escaño más. Respecto de la autonomía o no de cara a la próxima legislatura, veremos. Y a mí no me gusta compararme con otros territorios. Cada uno actúa de una manera. He agotado la legislatura y presento un proyecto de futuro.

P. Vox acaba de tumbar la investidura de María Guardiola en Extremadura. ¿Será posible un acuerdo en Castilla y León? El precedente no pinta bien.

R. ¿Cuáles son nuestras condiciones? Un proyecto a favor de las personas de Castilla y León, sobre la base de nuestras competencias, priorizando los servicios públicos, bajando impuestos y apoyando a las familias. Parece que hay fuerzas políticas que no creen eso. Y que el acuerdo, del tipo que sea, sea para cuatro años. Yo quiero un gobierno en solitario.

P. ¿Pero confía en el acuerdo?

R. Vox tiene que decidir qué es lo que quiere, si quiere actuar por el bloqueo, como en Extremadura, o por la gobernabilidad. Vox ha tenido aquí la Consejería de Agricultura y Ganadería y cuando vinieron mal dadas se fueron del Gobierno.

P. ¿Abre la puerta a otra coalición con Vox?

R. Quienes tienen que decidir cuál es la fórmula de gobierno son, con su voto, los electores.

P. No es una línea roja.

R. La única línea roja es con el socialismo de Castilla y León, porque no son de fiar.

P. ¿Por qué no es posible ningún entendimiento con el PSOE? ¿Por qué es mejor apoyarse en los extremos?

R. Este socialismo, el de Castilla y León, no es de fiar. No quiero para mi tierra el modelo de gestión de Óscar Puente o de Ana Redondo.

P. ¿El candidato de Vox sí es de fiar?

R. Eso lo hablaremos a partir del 15 de marzo.

Alfonso Fernández Mañueco, en la sede del PP en Salamanca . Álvaro García. 06/03/2026 Álvaro García

P. Después de las elecciones se van a acumular tres comunidades para formar gobierno: Extremadura, Aragón y Castilla y León. Con la campaña de Andalucía a la vuelta de la esquina. ¿Será un acuerdo global?

P. Se ha establecido un marco de negociación en el que yo me siento cómodo. Lo hemos hablado antes de que se hiciera público. Y para llegar a un acuerdo, se va a negociar en Castilla y León por personas de Castilla y León.

P. Es decir, que Génova no va a participar en esas negociaciones.

R. Génova, en las cuestiones de Castilla y León no va a participar. Como hace cuatro años.

P. ¿A diferencia de Extremadura y Aragón, Miguel Tellado [secretario general del PP] no se sentará a la mesa para negociar el Gobierno de Castilla y León?

P. Pues en principio, para hablar de las cuestiones de Castilla y León, no.

P. En 2023, los pactos autonómicos con Vox se descontrolaron y algunos creen que le costó a Alberto Núñez Feijóo la llegada a La Moncloa, ¿no tiene que haber coordinación?

R. El documento marco, sobre todo con un partido tan centralista y jerárquico como es Vox, está bien para hacer un planteamiento, pero luego no es lo mismo una comunidad autónoma uniprovincial que Castilla y León, que tiene nueve provincias. Tenemos que adaptarnos al territorio.

P. El riesgo es que Vox tenga la tentación de posponer los acuerdos por las elecciones de Andalucía de junio.

R. Nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que en Castilla y León haya gobierno.

P. Aquí se formó el primer Ejecutivo de coalición PP-Vox. ¿Qué balance hace?

R. Bueno. Pero fue mejor lo que vino después, en solitario.

P. Tuvo controversias con su vicepresidente, Juan García-Gallardo, y polémicas como el intento de Vox de obligar a las mujeres a escuchar el latido fetal antes de abortar. ¿Hay algo de lo que se arrepienta de esa etapa?

R. No, nunca se restringieron los derechos a las mujeres.

P. Hay quien puede pensar que ahora hay tanta inestabilidad a la derecha como a la izquierda.

R. Sí, pero desde el PP siempre vamos a poner toda la carne en el asador para dar gobernabilidad a nuestra tierra.

P. Abascal le ha pedido que rectifique por acusarle de querer tirar al mar a seres humanos, o dice que no negociará con usted.

R. Hay que escuchar bien lo que dije en el debate.

P. No rectifica.

R. Lo hemos dicho, menos ruido, más nueces. Estas son ese tipo de cosas de ruido.

P. Dice el documento marco del PP que la inmigración irregular ha alcanzado niveles intolerables. ¿También en Castilla y León? Los extranjeros son en torno al 8%, bastante por debajo de la media nacional. Y aquí ayudan a compensar la despoblación y el envejecimiento.

R. La inmigración irregular tiene que controlarse en las fronteras. Yo creo en la regular y ordenada. La población es uno de las de los grandes retos y preocupaciones que tenemos. Desde que yo soy presidente, viene más gente de la que se va. En esta legislatura 42.000 personas.

P. En parte inmigrantes.

P. En parte, no digo que no, inmigrantes de otros países europeos, iberoamericanos. Aquellos que vienen a trabajar, a ayudarnos a crecer, a respetar la ley, pues bienvenidos sean.

P. ¿En Castilla y León no es un problema la inmigración?

R. Bueno, aquí no.

P. ¿Acogerán a los menores migrantes que establece la ley? Por eso Vox dejó los Gobiernos.

R. Claro, cumpliremos la ley.

Fernández Mañueco en Salamanca. Álvaro García. Álvaro García

P. El documento marco rechaza las políticas climáticas. ¿Tiene sentido hacerlo desde una región que ha sufrido el azote de los incendios, que son cada vez más rápidos o grandes precisamente por el cambio climático?

R. Los incendios son una cuestión de hoy. La lucha contra el cambio climático es a largo plazo. Hay una raíz, pero son cuestiones distintas. En el Pacto verde hay unos excesos vinculados al dogmatismo y a la ideología de la izquierda europea que no puede ir contra el campo y contra la industria.

P. ¿Está a favor de la intervención militar en Irán?

R. Nadie está a favor de la guerra. Está claro que esta intervención parece que no ha tenido el respaldo de la legalidad internacional. Lo que no se puede es decir eso, por un lado, y, por otro, mandar la fragata más moderna de la Armada española a defender Chipre. España tiene que decir también, que a algunos se les olvida, que Irán es un régimen despótico que violaba profundamente los derechos humanos. Y tener una posición homologable a la de los países europeos: Francia, Alemania.

P. ¿Con la guerra de Irak estuvo de acuerdo?

R. Madre mía, no me acuerdo ya, ¿era mayor de edad en aquella época?

P. Hace 20 años...

R. Hace 23 años, sí. Hace 23 años el PP en Castilla y León sacó mayoría absoluta en Salamanca.

P. ¿La compartió?

R. Pues no me acuerdo. Yo, con carácter general, soy pacífico, y lo que parecía en un principio, luego parecía que no.

P. No había armas de destrucción masiva. Tampoco contó con autorización de la ONU.

R. Parece que quedó claro que no había armas de destrucción masiva.

P. No ha situado al consejero de Medio Ambiente que gestionó los incendios del año pasado como cabeza de lista por León, ¿es un indicio de que no repetirá?

R. Bueno, hay diez consejeros. Solo dos son cabeza de lista. Juan Carlos sigue siendo consejero.

P. ¿Qué falló para un balance tan catastrófico de los incendios, con cinco fallecidos y más de 140.000 hectáreas quemadas?

R. Hubo unas circunstancias meteorológicas extremas, excepcionales y prolongadas en el tiempo.

P. Se les reprochó que tardaran en activar el dispositivo.

R. No, desde el primer minuto estuvimos al pie de los incendios. Hemos vuelto a hacer un análisis y a reforzar las políticas de prevención, de 80 millones de euros a 120 millones. El operativo está funcionando desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre y vamos a reforzar con más brigadas, helicópteros, drones y cámaras de videovigilancia.

Alfonso Fernández Mañueco en la sede del PP en Salamanca. Álvaro García. 06/03/2026 Álvaro García

P. Castilla y León entre las tres mejores, promete. ¿Por qué ahora, cuando el PP lleva 40 años gobernando?

R. No acabamos de llegar hoy. Formamos parte de la historia de Castilla y León. El sistema educativo es el mejor de España.

P. Aquí no ha pedido votar contra Pedro Sánchez, a diferencia de otras campañas recientes. ¿Es un error nacionalizar tanto las campañas?

R. No estuve muy pendiente de lo que ocurrió ni en Extremadura ni en Aragón. Lo que sí tuvimos claro desde el minuto uno, y así lo hemos dicho, es que estas elecciones iban de Castilla y León.

P. Su lema es “menos ruido y más nueces”. ¿La bronca la capitaliza Vox?

R. La bronca no la quiere la gente de Castilla y León. La gente nos está pidiendo en la calle acuerdo o diálogo, que nos entendamos, más concordia.

P. No parece mucha concordia decir que con el PSOE no hay ninguna opción como planteamiento inicial...

R. Sus hechos están encima de la mesa. ¿Qué es lo que pueden ofrecer? No son de fiar.