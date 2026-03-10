Los tres principales candidatos a presidir Castilla y León se enfrentan en el último debate antes de las elecciones
La terna de los candidatos de PP, PSOE y Vox se ven las caras en un encuentro organizado por Castilla y León Televisión
El segundo y último debate antes de las elecciones que este domingo, 15 de marzo, decidirán el futuro de las Cortes de Castilla y León y el gobierno de la Junta enfrenta desde las 21 horas de este martes a los tres candidatos de los tres principales grupos en la Cámara: el presidente actual, el popular Alfonso Fernández Mañueco, se ve las caras con dos canditatos que concurren por primera vez a los comicios autonómicos como cabezas de cartel: Carlos Martínez (PSOE) y Carlos Pollán (Vox). El programa, organizado por Castilla y León Televisión, estará moderado por los periodistas María Núñez y Antonio Renedo, y tras un minuto de arranque para cada representante político (Vox, PSOE y PP, por este orden), dará el paso a cuatro bloques temáticos, de 18 minutos cada uno, sobre medioambiente, medio rural y despoblación; servicios públicos, infraestructuras y vivienda; economía y financiación autonómica; y finalmente pactos y regeneraión democrática. El minuto de oro cerrará el encuentro: hablará primero Pollán, luego Fernández Mañueco y finalmente, Martínez, con 60 segundos cada uno.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.