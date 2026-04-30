Interpol emite una ficha de captura contra la suegra de Carolina Flores por su asesinato

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) ha emitido este miércoles, según reportan diversos medios, una ficha roja para la captura de Erika María N, la suegra de Carolina Flores a quien se acusa de su asesinato el 15 de abril. Está huida desde entonces. Apenas este lunes se conoció que la Fiscalía General de la República (FGR) había solicitado a la agencia su apoyo para la localización y el arresto de la mujer de 63 años. El crimen que acabó con la vida de la ex Miss Baja California, con su esposo y su hijo de ocho meses presentes, sacudió al país tras la difusión de un video en el que se observa a Erika María N seguir a Carolina Flores hasta un cuarto. Segundos después de que la cámara las pierde de vista, se escuchan los disparos.

En la grabación, tomada desde una cámara para bebés dentro del departamento de la pareja en el adinerado barrio de Polanco, se aprecia a Alejandro N, esposo de Flores e hijo de la mujer hoy prófuga, entrar a la recámara, donde yace el cuerpo, y espetarle a su madre: “¿Qué hiciste, loca?”. Antes de huir de la escena, sin que su hijo hiciera algo para evitarlo, Erika María N se limita a responderle en un tono calmado: “Nada, es que me hizo enojar”. Las incógnitas alrededor del caso también han apuntado al viudo de la víctima, quien se demoró un día en presentar la denuncia por el asesinato de Flores ante la Fiscalía.

En una entrevista con Univisión, Reyna Flores, la madre de Carolina, sostuvo que la relación entre su hija y consuegra se deterioró desde que la exreina de belleza y su esposo se mudaron de Ensenada (Baja California) a Ciudad de México en diciembre pasado. También compartió que el embarazo de Flores tensó aún más el vínculo, pero que nunca llegó a pensar que Erika María N podría atentar contra la vida de su hija. En aquella intervención, la progenitora de la víctima también lanzó señalamientos en contra de Alejandro N.

Al recordar la llamada, un día después de la muerte de su hija, en la que su yerno le comunicó lo que había sucedido, Reyna Flores afirmó: “Le dije: ‘Alex, ¿tú estabas con el bebé?’ Y textualmente: ‘¿La Caro estaba ahí tirada?’ Él me dijo: ‘¿Es en serio su pregunta?’. Le contesté: ‘Claro que es en serio. ¿Cómo pudiste estar con ella tanto tiempo y ella ahí tirada?’”.

Carolina Flores, de 27 años, fue declarada muerta por los paramédicos que atendieron una llamada de emergencia en la noche del 15 de abril a causa de una herida de bala en la cabeza. Según la Colectiva Diamantina Rosa, una asociación de defensa de las mujeres a la que pertenece Reyna Flores, Alejandro N sostiene que tardó un día en presentar la denuncia ante la Fiscalía porque él y su esposa habían acordado que ninguna de las abuelas podía hacerse cargo de su hijo, en caso de que algo le sucediera a alguno de ellos. “Lo que él supuestamente hace en esas horas [entre el asesinato de Carolina y la denuncia] es grabar videos porque pensaba que iba a ser detenido. Se pone a grabar videos para dar instrucciones de cómo cuidar a su hijo”, declaró la presidenta de la agrupación.