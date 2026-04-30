Quiénes se benefician del decreto que reduce la edad de jubilación en el ISSSTE

Un hospital del ISSSTE en Ciudad de México, en 2025.

El esquema gradual permitirá a las mujeres retirarse desde los 53 años, y desde los 55 años para los hombres a partir de 2034, siempre que cumplan con los requisitos del régimen Décimo Transitorio

Un decreto presidencial permite disminuir la edad requerida para tramitar la pensión por jubilación y adelantar el retiro para algunos trabajadores al servicio del Estado. La medida establece una reducción progresiva de la edad mínima para la jubilación, y otorga una ventaja particular para las mujeres.

El decreto se dirige a quienes cotizan bajo el régimen Décimo Transitorio del ISSSTE, es decir, aquellos empleados que se encontraban activos cuando entró en vigor la Ley del ISSSTE de 2007, y que optaron por mantenerse en el régimen modificado, sin aceptar los bonos de pensión disponibles en ese momento.

El esquema gradual permitirá a las trabajadoras retirarse desde los 53 años, mientras que para los hombres la edad mínima será de 55 años a partir de 2034. La política reconoce la doble jornada laboral que enfrentan históricamente las mujeres, razón por la cual ellas acceden al retiro dos años antes que sus compañeros en cada etapa del calendario.

Cómo acceder a la jubilación anticipada

El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), indica que para ser elegibles, los trabajadores deben cumplir con tres condiciones simultáneas: pertenecer al régimen Décimo Transitorio, haber estado activo al momento de la entrada en vigor de la Ley del ISSSTE de 2007 y no haber optado por los bonos de pensión del organismo durante la transición.

Asimismo, los años de cotización requeridos permanecen sin cambios: 30 años de servicio para hombres y 28 años para mujeres. El beneficio aplica exclusivamente para la modalidad de pensión por jubilación. Quedan excluidas la pensión por edad y tiempo de servicio, así como la pensión por cesantía en edad avanzada.

El calendario oficial de reducción de edades

La disminución de la edad mínima se implementa por etapas de tres años cada una, conforme al siguiente esquema publicado en el DOF:

2026 a 2027: 56 años para mujeres y 58 años para hombres

2028 a 2030: 55 años para mujeres y 57 años para hombres

2031 a 2033: 54 años para mujeres y 56 años para hombres

2034 en adelante: 53 años para mujeres y 55 años para hombres

Para el año en curso, la edad mínima vigente es de 56 años para mujeres y 58 años para hombres.

Lo que implica el decreto para la planeación del retiro

Los trabajadores que ya cuentan con los años de servicio requeridos (28 para las mujeres y 30 para los hombres) y han alcanzado la edad establecida para 2026 pueden iniciar su trámite directamente ante las oficinas del ISSSTE. El decreto otorga certeza jurídica a los trabajadores del régimen anterior y pretende un avance en las condiciones de acceso a una pensión digna para quienes dedicaron décadas de trabajo al servicio público.

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