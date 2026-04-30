El empleo empieza a reflejar el estancamiento de la economía en México

El empleo en México ha comenzado a mostrar los síntomas de una economía estancada. Los últimos datos revelados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sobre las cifras de trabajo muestran que los empleos formales, principalmente en el sector industrial, no crecen al ritmo deseado para un país con las características de México y que al mismo tiempo los trabajos informales no desaparecen, sino que siguen aumentando. Esta fotografía refleja la realidad del país que no consigue crecer más allá del 1% —el PIB de 2025 fue de 0,8%— debido a que el sector industrial atraviesa dificultades para seguir adelante e incentivar la inversión.

Esta semana el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, ha comparecido en la conferencia mañanera para defender la cifras de empleo. Bolaños destacó que 60 millones de personas en el país están ocupadas, como indica el Inegi, y que la población económicamente activa sin ocupación es del 2,4%, por debajo del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). “Es resultado de una economía que sigue generando oportunidades, permitiendo que más personas tengan acceso a un ingreso y mayor estabilidad para sus familias”, defendió en su mensaje ante la prensa. Sin embargo, su análisis evitó profundizar sobre el tipo de empleo que se está generando.

Existe un consenso entre los analistas económicos sobre que las cifras de empleo son, en general, estables como argumenta el Gobierno mexicano, sin embargo, apuntan a que la caída de la inversión en el sector industrial ha comenzado a mermar la creación de empleo formal. La incertidumbre por el futuro del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá (TMEC) y las medidas arancelarias impuestas por la Administración de Donald Trump han presionado desde el inicio de 2025 a la industria. “Si bien se anticipa que el empleo podría retomar una senda de mayor crecimiento en lo que resta del año, este escenario depende en gran medida de una recuperación de la inversión y de un mayor dinamismo en la actividad empresarial. Hasta ahora, el entorno económico no ha favorecido estas condiciones, lo que ha limitado la creación de empleo formal y ha incidido en el cierre de empresas, particularmente de micro, pequeñas y medianas (mipymes)”, apunta el BBVA Research en un informe.

Los datos que ofrece el IMSS muestran que el empleo formal en México —aquel con contrato fijo y prestaciones— sigue creciendo, pero que cada mes su ritmo no es el adecuado para la cantidad de personas, la mayoría jóvenes, que se integran al mercado laboral. Según, el think tank de análisis económico México ¿cómo vamos?, ese paso debería de estar cercano a los 100.000 empleos nuevos al mes, algo que difícilmente ha ocurrido en el último año. “Nosotros vemos una desaceleración desde finales de 2024 sobre todo en la generación de empleo para la industria manufacturera”, señala Axel González, coordinador de datos de la organización.

Mientras esto ocurre en el sector formal, los datos del Inegi señalan que en el último año el empleo informal ha ido creciendo y se ha situado en el 54,8% a finales de marzo. Los analistas estiman que si las personas no están consiguiendo participar en el mercado laboral formal, lo están haciendo en el informal. Por ello, la tasa de desocupación se mantiene prácticamente intacta. “Que la tasa sea tan baja tiene que ver con lo amplio que es el sector informal en el país”, añade González. El florecimiento del trabajo informal en México ha sido una constante en las últimas dos décadas en México, no obstante aunque mantiene a un importante sector de la población con una ocupación e ingresos, estos empleos no tributan impuestos, ni suman significativamente al desarrollo económico del país. “La evidencia sugiere que, en un entorno de bajo dinamismo económico, aumentos sostenidos podrían estar contribuyendo a desalentar la formalidad o incluso a propiciar el desplazamiento hacia esquemas informales”, advierte el BBVA.

El sector industrial también se ha encontrado en los últimos años con un giro que, según argumenta el sector empresarial, ha afectado su capacidad para expandirse: el aumento del salario mínimo. Desde 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de México, el Gobierno mexicano emprendió una serie de alzas históricas al salario mínimo que ya han acumulado un crecimiento del 135%. La medida fue aceptada por el empresariado pero con ciertas reservas sobre su impacto en la industria. Algunas firmas en el norte del país, principalmente dedicadas a la manufactura, han optado por echar el cierre y relocalizar sus fábricas en otros países, argumentando que su capacidad financiera no es la suficiente para cubrir los nuevos sueldos. “Uno de los factores que podría estar incidiendo en esta dinámica de cierre de microempresas es la política de incrementos al salario mínimo, que si bien ha contribuido a mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, al mantenerse en ritmos elevados y en un contexto de bajo crecimiento de la demanda y productividad, podría estar comenzando a generar presiones adicionales sobre los costos laborales”, indica el análisis del BBVA Research.

La incertidumbre económica ha empezado a tocar de diversos sectores y se refleja de alguna forma en las mediciones de los indicadores, como el empleo. Aunque para 2026, el Gobierno mexicano auguraba una recuperación significativa por el impulso de diversas medidas económicas desde el Estado y el cierre de la revisión del TMEC en julio, la guerra en Oriente Medio y la volatilidad generada por esta ha complicado el futuro de la economía mexicana. Este jueves, el Inegi hará público el PIB del primer trimestre de 2026, un dato que en los últimos meses ha mostrado la debilidad del sector industrial, que es uno de los que tiene mayor peso en el desarrollo económico del país. El mercado estima que el PIB se sitúe a la baja en -0,5%, según un sondeo de Reuters.