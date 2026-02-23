La economía de México aceleró ligeramente al final de 2025: cerró el año en 0,8%

El Inegi revisa al alza su estimación inicial. La actividad estuvo impulsada por la manufactura y los servicios, aunque se mantienen las señales de debilidad

El Producto Interno Bruto (PIB) mexicano mostró una ligera aceleración al final de 2025, impulsada por las actividades industriales y los servicios, para cerrar el ejercicio con un crecimiento mejor de lo esperado de 0,8%. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) detalló el lunes que la economía registró un avance de 0,9% entre octubre y diciembre, anotando su mejor desempeño del año.

De esta manera, el instituto revisó ligeramente al alza su Estimación Oportuna, que había sido de 0,7% para 2025. Con estos resultados, el país desestimó los pronósticos de recesión desatados en medio de la incertidumbre comercial alimentada por la política arancelaria de su principal socio comercial, Estados Unidos. No obstante, los indicadores aún muestran debilidad en áreas clave.

Las actividades secundarias, que concentran la transformación industrial, especialmente con orientación exportadora, avanzaron 0,9% frente al trimestre previo. Lo mismo ocurrió con las actividades terciarias, que agrupan los servicios comerciales y financieros, lo que da evidencia de un crecimiento moderado. Por su parte, el PIB del sector primario, que concentra la agricultura y la ganadería, descendió 1,4%, lastrando el resultado trimestral general.

En la radiografía anual, las actividades primarias crecieron 4,2% en 2025. En contraste, las secundarias retrocedieron 1,3%, con la minería mostrando el peor resultado del rubro, de -6,5%. Por otra parte, el comercio al por menor (4,3%), los servicios recreativos (11%) y los de salud (4%) dieron soporte al avance de las actividades terciarias de 1,3%, mientras que los sectores que mostraron mayores caídas fueron: servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas (-2,8%), comercio al por mayor (-1%) e industrias manufactureras (-0,7%), que aporta casi el 10% del PIB.

En la lectura anual, la economía se expandió 1,8% en el trimestre, respecto al mismo periodo del 2024. A pesar de que el país apretó su crecimiento al cuarto trimestre, el mercado espera todavía un crecimiento relativamente débil para 2026, por debajo de 2%, respondiendo a las preocupaciones por la revisión del tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (TMEC).

“De cara al futuro, se prevé que la actividad se enfrente a dificultades derivadas de la débil confianza empresarial”, escribió en una nota para el mercado Alberto Ramos, analista de Goldman Sachs. “Como aspecto positivo, los generosos aumentos del salario mínimo y la resiliencia del mercado laboral deberían ofrecer cierto apoyo a la demanda interna. Se prevé que la inversión siga viéndose afectada por la incertidumbre interna y externa, en particular la relacionada con la dirección de la política comercial en Estados Unidos y la revisión del TMEC”, agregó.