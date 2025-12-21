México y las señales de una economía estancada que esquiva por la mínima la recesión

México, la segunda economía de América Latina, no consigue despegar. El país, en 2025, ha esquivado por la mínima la recesión que el mercado esperaba. Un pequeño triunfo que no oculta la perspectiva completa: la economía mexicana crece muy poco desde hace años y la remontada resulta difícil ante un entorno global complejo y presiones domésticas que no ceden. A días de que el año termine, el mercado estima que el producto interno bruto (PIB) se sitúe en un 0,4% una vez que las cuentas de 2025 se cierren y las estadísticas se calculen. Las cifras son contundentes y poco a poco las señales del estancamiento se van reflejando en las calles.

El diagnóstico que esta semana hizo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) sobre México resume el problema fundamental ante el que se encuentra el país. El crecimiento es tan bajo debido al “debilitamiento de la demanda interna, como consecuencia de un menor flujo de remesas y la caída del consumo privado y la inversión”. Entre los centros de estudios económicos, instituciones financieras y economistas expertos hay unanimidad en que existe una sinuosa caída de la inversión —en septiembre la inversión fija bruta tuvo un descalabro del 6,7%— y que es necesario que tanto el sector público como el privado pongan todos sus esfuerzos en ella para devolverle a la economía mexicana algo de dinamismo. “[Es necesario] propiciar confianza para aumentar la inversión fija del sector privado y que el gobierno invierta más”, señala en un análisis Gabriella Siller, directora de estudios económicos de Grupo BASE.

La contracción de la economía durante el tercer trimestre de 2025 —en la que se observó una caída del 0,3%— fue valorada por el secretario de Hacienda, Édgar Amador, como un asunto concreto relacionado con el descenso de las actividades industriales. “No hay debilidad prolongada, está focalizada”, dijo a finales de octubre. Además, apuntó que para el cierre del año su equipo vislumbraba una ligera recuperación relacionada con los gastos de fin de temporada. En ese mismo periodo, el sector de los servicios, que incluye las finanzas y el comercio, ha mantenido a flote al indicador global, siguiendo el ritmo de las mayores remuneraciones y pensiones que motivan el consumo de los hogares. La manufactura y la construcción, al contrario, lastraron el resultado. La incertidumbre generada por el giro comercial de Estados Unidos y la implementación de la reforma judicial en México han contenido a los inversionistas, sin embargo, un escenario de exportaciones fuertes e inversión extranjera constante también ha ayudado a mantener el entorno.

Un estudio del BBVA Research sobre el consumo en noviembre destaca que el gasto de los mexicanos se ha estancado, principalmente, en los sectores de bienes y servicios. “Los datos sugieren menor gasto de los hogares hacia el cierre del año, en un entorno de prolongada incertidumbre y menor crecimiento de la masa salarial real. Anticipamos que el consumo de los hogares mostrará mejoras paulatinas en los próximos trimestres, a medida que se materialice la recuperación del empleo formal”, apuntan los economistas de la entidad. Por su parte, Banamex advierte de que la subida de impuestos y la imposición de aranceles a diversos productos asiáticos pueden impactar en la inflación en el arranque del 2026.

El consumo con miras a la Navidad

A principios de diciembre las tiendas no estaban rebosantes. Los pasillos de un mercado municipal de la Ciudad de México, con frutas, flores, ornamentos y pinos lucían medio vacíos, con algunas personas preguntando por precios, pero pocas animándose a comprar. “Sí, ha estado tranquilo, pero es normal para esta fecha. Más cerca de Navidad esperamos que se active”, dice José López, un vendedor mientras descuelga una piñata multicolor para una clienta. Cuenta que cerca de la temporada de promociones del Buen Fin, los compradores prefieren las tiendas departamentales y los centros comerciales. Pero en los enormes almacenes cercanos, tampoco hay tantos compradores.

México también está mostrando señales de tensión en indicadores no convencionales de consumo, ligados a la moda, el entretenimiento o el comportamiento social, que arrojan signos de estancamiento económico. No son oficiales o precisos, pero históricamente dejan pistas para prevenir estancamientos, como los que se pronostican para este fin de 2025. Para el bolsillo, esto se traduce en tibieza para el consumo discrecional: preferir recetas caseras en lugar de comer en la calle, dejar para después los tratamientos más costosos de la peluquería o perderse el próximo concierto. Entre esos indicadores alternativos, el “índice del pintalabios” es uno de los más famosos. Acuñado por el entonces presidente de la empresa de cuidado personal Estée Lauder, Leonard Lauder, durante la crisis financiera de 2008, la teoría –todavía debatida– sostiene que en tiempos difíciles los compradores postergan los grandes gastos y los intercambian por pequeños lujos asequibles, como los cosméticos.

En esa línea, las cifras del Hot Sale, un evento de descuentos de mitad de año, destaca que las conversiones en la categoría de belleza aumentaron un 20% con respecto al 2024, mientras que las compras de moda retrocedieron un 28%, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO). Y aunque el monto total de ventas de 2025 aumentó un 23,7%, algunos indicadores muestran latencias a la baja: el ticket promedio se redujo a la mitad en un año –unos 1.100 pesos– y la cantidad de compradores también retrocedió, concentrándose en estratos socioeconómicos con mayor poder adquisitivo que, por lo general, resienten menos los cambios en los patrones de consumo.

Incluso el resultado positivo del Buen Fin 2025, con un 78% de los comercios afiliados previendo aumentos de conversión de entre 10% y 30%, según el sondeo preliminar de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR), puede ofrecer una doble lectura: o bien los consumidores lograron mantener su poder de compra en medio de una economía más lenta o estaban esperando este fin de semana específico para realizar compras postergadas. El segundo escenario demostraría cautela en el punto de venta, un espacio muy susceptible de anticipar desaceleraciones económicas.

El lujo de las compras de segunda mano

En medio de este proceso de reacomodo, las preferencias han cambiado. Ya sea por una creciente preocupación por el ambiente o por la búsqueda de ahorro, las compras de segunda mano han crecido sostenidamente en México. La plataforma digital GoTrendier prevé que al final del 2025 habrá triplicado su volumen de ventas, desde una aceleración de 1,5 veces experimentada en 2024. La app, que tiene puntos de recolección físicos, dice que cada 15 segundos se vende una prenda usada en el país. Otro indicador alternativo de desaceleración relacionado se encuentra en la sustitución de consumo premium por alternativas menos onerosas, como el fast fashion. Y en ese inciso, GoTrendier dice que las marcas favoritas de la plataforma son Zara, la ultra fast fashion Shein y H&M.

Un vendedor en una de las muchas tiendas de thrift de La Condesa, un barrio de clase media alta destacado por su escena turística, culinaria y de moda, confirma las tendencias. “Desde septiembre hasta noviembre ha habido un repunte muy fuerte”, dice revisando el calendario de su computadora en la pequeña boutique para hombres. La venta promedio diaria ronda los 25.000 pesos con prendas cercanas a los 2.000 pesos. “No tenemos artículos demasiado costosos, aunque tampoco somos el tianguis o la paca. La verdad, el 70% de nuestras ventas depende de los extranjeros, incluso los que ya son vecinos”, dice pidiendo reservar su nombre.