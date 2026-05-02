Julio Berdegué renuncia a la Secretaría de Agricultura, en plena escalada inflacionaria y protestas del sector

El secretario de Agricultura, Julio Berdegué, ha renunciado este viernes al cargo en medio de presiones de productores y de la escalada inflacionaria en alimentos clave como el tomate y los energéticos. El Ejecutivo informó que Berdegué, quien recientemente había sido incorporado a las mesas de negociación del TMEC, continuará apoyando al Gobierno de México asesorando y coordinando temas internacionales del campo y otras tareas estratégicas. “Le doy gracias de la manera más sincera por el honor de haber servido a México y a su pueblo como miembro de su gabinete y, en adelante, en su equipo en las negociaciones internacionales sectoriales”, comentó el hasta ahora funcionario federal en sus redes sociales. Su lugar será ocupado por Columba López Gutiérrez. “Hablé con ella más temprano para ofrecerle toda mi colaboración para una transición ejemplar y desearle éxito en este nuevo encargo”, añadió Berdegué.

López Gutiérrez es ingeniera agrónoma por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco. Es agroecóloga con más de 30 años de experiencia y maestra en administración pública por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Desde marzo de 2025 se ha desempeñado como subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría de Bienestar. Además, de 2018 a 2024 encabezó la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Ciudad de México. “Su nombramiento representa la llegada de la primera mujer en dirigir la política agrícola mexicana”, resaltó el Gobierno en un comunicado.

De acuerdo con el Ejecutivo, la mandataria Sheinbaum Pardo encomendó a Berdegué ser el responsable de asesorar y coordinar los asuntos agroalimentarios internacionales y otras tareas estratégicas del Gobierno de México. “Desde esta posición, trabajará, entre otros temas, en la protección de los intereses del campo mexicano frente a Estados Unidos y Canadá, en el marco de la revisión del TMEC”, indicó.

El cambio de gabinete llega tras el largo pulso que ha mantenido el Gobierno de Sheinbaum con los productores agrícolas. En el último medio año, los agricultores han salido a las calles en varias ocasiones para exigir una mejora de las condiciones, pero también por la inseguridad rural. La situación se ha traducido en cortes en diferentes vías del país más de una vez. La última maniobra vino encabezada por el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano y la Asociación Nacional de Transportistas en México a comienzos del mes pasado, cuando bloquearon carreteras y puntos estratégicos de 20 Estados para alarmar de su crisis. El paro fue entonces anunciado como una decisión “indefinida”.