Sheinbaum defiende a Rocha: “Si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo del Departamento de Justicia es político”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha lanzado un mensaje contundente sobre las graves acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos acerca de los presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa del gobernador Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios. “Si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”, ha defendido la mandataria nada más arrancar su rueda de prensa matutina de este jueves. Sheinbaum ha hecho un llamado a esperar las evidencias que pueda recabar la Fiscalía General de la República sobre los señalamientos de la DEA y ha condicionado las extradiciones que pide el Gobierno de Trump al resultado de las mismas. “Bajo ningún motivo vamos a permitir la injerencia de un gobierno extranjero”, ha zanjado.

Sheinbaum se ha enfrentado a la catastrófica tormenta diplomática y política que desataron los cargos de Estados Unidos con el rostro sereno y un tono ligero, pero severo. El fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, ha enumerado en una lista con nombres y apellidos a funcionarios de Sinaloa por conspirar con líderes del narcotráfico con protección e información a cambio de apoyo político y sobornos. El anuncio no es solo una estocada a las tensionadas relaciones con su principal socio comercial y vecino del norte, sino también gasolina para la oposición y un golpe incómodo que pone en evidencia su discurso anticorrupción. Sin embargo, la presidenta ha llamado a la calma y ha asegurado que, hasta ahora, Washington no ha presentado pruebas contundentes y fehacientes de acuerdo al marco acusatorio mexicano para sostener sus señalamientos de narcopolítica en Sinaloa, tal y como establece la legislación mexicana para emitir una orden de aprehensión. “Hasta hoy, solo hay unos escritos de lo que dicen unos testigos que no sabemos quiénes son y luego esto”, ha dicho, señalando las fotografías anexadas en la acusación de reemplazo oficial bajo reserva que ha publicado el Departamento del Tesoro. En las imágenes, se ven unos papeles manuscritos sobre hojas arrugadas a rayas en las que se registran pagos al Gobierno de Sinaloa y a un tal “Juanito” por diferentes cantidades.

Sin embargo, la mandataria ha prometido que la FGR seguirá el procedimiento pertinente y examinará la documentación que ha adjuntado la Fiscalía de Estados Unidos. Además, pedirá más evidencias que sustenten las graves alegaciones del fiscal y procederá a iniciar su propia investigación. “Si la FGR, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana, o en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción”, ha asegurado y ha garantizado que su Gobierno no protegerá a nadie.

En cualquier caso, la presidenta no ha pasado por alto que el Departamento de Justicia haya hecho públicos los cargos con tan poco margen de tiempo, ya que la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió un día antes las solicitudes de detención con fines de extradición. “Esto llevó a un extrañamiento jurídico de Relaciones Exteriores, dado que estos procesos son confidenciales acorde con los tratados en la materia”, ha recalcado Sheinbaum. También ha señalado el comunicado que hizo el embajador Ronald Johnson minutos después de hacerse pública la acusación, en el que indicó que la corrupción “que facilita el crimen organizado y perjudica a ambos países será investigada y procesada en todos los casos en que aplique la jurisdicción de los Estados Unidos”. La mandataria ha calificado esas palabras de “desafortunadas” y ha recordado que un embajador no puede tener una actitud injerencista en el país que lo acoge.