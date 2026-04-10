La escalada de precios en México, el nuevo frente económico de Sheinbaum

Frutas, verduras y el transporte aéreo son algunos de los productos que han llevado la inflación a un 4,59% en marzo, su nivel más alto desde octubre de 2024

El Gobierno de Claudia Sheinbaum tendrá que maniobrar con una inflación que no da tregua. La escalada de precios ha llegado en marzo a un 4,59% a tasa anual, desde el 4,02% en febrero, y acumula tres meses de aceleración. Esto supone su nivel más alto desde octubre de 2024. El alza de cotizaciones en productos como el jitomate, el pepino, el limón y el transporte aéreo llevaron al indicador, una vez más, fuera del rango objetivo del 3% del Banco de México. En medio de esta escalada de precios, el Ejecutivo ha echado mano de los subsidios sobre las gasolinas como una válvula para contener la presión por el aumento de los energéticos por la guerra de Estados Unidos en Irán.

En el tercer mes del año, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un avance mensual del 0,86%. La variación mensual al alza más elevada se reportó en los alimentos más socorridos de la comida mexicana: pepino (43%), jitomate (42%), limón (18%), tomate verde (16%), papa (15%), entre otros. Al repunte de agrícolas se sumó el aumento de los precios de combustibles por el impacto del conflicto en Medio Oriente. La cotización del transporte aéreo se elevó un 26%, mientras que la electricidad se encareció un 2%, respecto a febrero. En contraste, los paquetes de internet, telefonía y televisión de paga; el huevo; y la carne de cerdo disminuyeron sus precios en marzo.

El ascenso de la inflación en México sigue su curso aún con la guerra en Medio Oriente y pese a los subsidios de la Secretaría de Hacienda para contener el incremento global en los precios de los energéticos. Los integrantes de la Junta de gobierno del Banco de México reconocieron en su minuta más reciente que el conflicto en Medio Oriente ha introducido riesgos adicionales para la inflación. El subgobernador Jonathan Heath argumentó en marzo pasado que se perdería mucho al reducir la tasa objetivo cuando la inflación subyacente persiste y la no subyacente aumenta. Pese a la disidencia de Heath y de la subgobernadora Galia Borja, el resto de los miembros votó a favor de un recorte de 25 puntos base y situó la tasa de interés en 6,75%.

Rodolfo de la Torre, especialista en desarrollo económico, explica que la inflación actual en México responde a componentes externos y locales. “El componente interno tiene que ver con la inhabilidad del Banco de México para controlar la inflación subsistente. La política monetaria no ha sido efectiva y el componente importado no se ha presentado en toda su magnitud, pero lo hará en las próximas semanas a partir de la elevación del precio de los combustibles por la guerra entre Estados Unidos e Irán y se prevé que los impactos por el conflicto en Medio Oriente persistan para el resto del año”, detalla.

El experto menciona que esta escalada de precios no es coyuntural, tiene un trasfondo de años atrás y los subsidios aplicados a las gasolinas tienen un límite, un techo marcado por la duración del conflicto en Medio Oriente y por la endeble situación de las finanzas públicas. “Tampoco hay posibilidad de subsidiar otros productos, como frutas o verduras, por la dificultad para canalizar adecuadamente estos subsidios”, apunta.

Como en el sexenio anterior, la Administración de Sheinbaum ha implementado una serie de subsidios sobre las gasolinas. El mayor de estos apoyos gubernamentales ha recaído en el diésel, con un apoyo del 81,2%, equivalente a unos 5,9 pesos por litro. El Gobierno mexicano ha maniobrado para impedir que el combustible más socorrido para el transporte de mercancías alcance los 30 pesos por litro. Durante esta semana, el Gobierno está aplicando un estímulo del 31,34% para la gasolina regular, de esta forma, los consumidores solo pagan 4,6 pesos por impuestos por cada litro, mientras que en el combustible premium el subsidio es de 18,48%.

En paralelo, el Ejecutivo presumió la semana pasada un acuerdo con los gasolineros para topar los combustibles. Con el diésel ha acordado el precio de 28,3 pesos por litro, mientras que en la gasolina regular el techo se fijó en 24 pesos por litro. “Le pedí a la Profeco que estén revisando en todas las gasolineras: que, en efecto, no aumente el precio de la gasolina magna, porque en algunos lugares le están aumentando; y no tienen razón los gasolineros por qué aumentarla, ninguna”, declaró este lunes Sheinbaum.

La inflación es un riesgo latente para la economía mexicana. Sin embargo, Hacienda aún es optimista sobre el desempeño del país este año. En sus precriterios, la dependencia pronostica que el precio del petróleo mexicano estará en 77,3 dólares por barril, mientras que su proyección de la escalada de precios se modificó al alza al pasar de un 3% a un 3,7%. La Secretaría a manos de Édgar Amador Zamora fijó en un rango de 1,8% a 2,8% el desempeño del Producto Interno Bruto (PIB) de 2026.