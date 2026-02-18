Sheinbaum anuncia una reducción a las pensiones millonarias de exdirectivos y ex altos cargos públicos

El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha anunciado este miércoles un proyecto de reforma de la Constitución Política para reducir la pensión de trabajadores públicos que reciben jubilaciones millonarias. La presidenta ha definido la iniciativa como una medida para lograr “pensiones sin privilegios” y afectará principalmente a exfuncionarios que fueron altos cargos de empresas paraestatales como Pemex o CFE. Actualmente, estos cargos podían recibir una jubilación que tenía como límite no superar el monto del salario presidencial, que en el caso de Sheinbaum es de 2,7 millones de pesos anuales. Con la reforma será un máximo del 50% del sueldo de la presidenta.

La iniciativa, que se enviará al Congreso el próximo lunes, pretende acotar las pensiones millonarias de algunos exdirectivos de empresas públicas, que podían estar recibiendo hasta un millón de pesos mensuales en concepto de jubilación, es decir, 12 millones anuales. De aprobarse, la medida se aplicará a organismos públicos descentralizados, como Luz y Fuerza del Centro; a empresas del Estado, como Pemex o CFE; fideicomisos públicos, empresas de participación estatal, como Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y el Tren Maya; y banca de desarrollo, como Nacional Financiera (Nafin). Con el recorte, el ahorro para las arcas públicas será de 5.000 millones de pesos al año que serán destinados a programas sociales.

La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, ha calificado algunas de las pensiones actuales de “exorbitantes”. Para ejemplificarlo, ha expuesto que la extinta Luz y Fuerza del Centro —sustituida por la CFE en 2009— tiene más de 3.500 extrabajadores que reciben de jubilación más que lo que cobra la presidenta y la mayoría de sus jubilados perciben hasta 140 veces el promedio nacional de pensiones. En Pemex hay 618 pensionados que cobran más que el monto estipulado para el Director General de la petrolera estatal, y más de 1.000 de sus jubilados exceden el límite anual bruto salarial vigente de la empresa. Y 2.199 jubilados de la CFE cobran más que la presidenta, una factura que suma 4.500 millones de pesos al año al erario.

Sheinbaum ha explicado que la iniciativa no tiene carácter retroactivo, es decir, “el que gana un millón ahora ya lo ganó”. Sin embargo, si la reforma se aprueba, se aplicará un tijeretazo a todas las pensiones activas en las empresas públicas. “Quiero dejar muy claro que no tiene que ver con trabajadoras y trabajadores con contratos colectivos. Ahí no, porque esos son sus contratos con negociaciones históricas. Nos estamos refiriendo a aquellos trabajadores de confianza, los altos mandos que a la fecha, con recursos públicos, recursos del pueblo, les tenemos que seguir pagando altísimas, altísimas pensiones”, ha matizado la presidenta.