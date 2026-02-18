Detenido un entrenador de fútbol base en Málaga por agresión sexual a dos menores y mostrar pornografía a un tercero

La Policía Nacional ha detenido a un entrenador de fútbol base de Málaga acusado de tres delitos sexuales sobre tres menores. El hombre, de 55 años, fue arrestado en la tarde de este martes tras la denuncia de una familia, que había encontrado conversaciones telefónicas de su hijo con el técnico en tono “muy afectivo”, según fuentes policiales. El técnico, que pasará a disposición judicial en las próximas horas, ha sido acusado de agredir sexualmente a este niño y a otro compañero del mismo equipo. Hay una tercera víctima, que supuestamente fue objeto de provocación sexual, es decir, la muestra de imágenes pornográficas por parte del instructor. El club en el que entrenaba ha emitido un comunicado en el que aseguran no tener conocimiento previo de los hechos y traslada su apoyo a las familias y jugadores afectados. Los agentes encargados del caso no descartan que haya más víctimas.

La investigación, desarrollada por efectivos del Grupo de Menores (Grume) de la Comisaría Provincial de Málaga, arrancó tras la denuncia interpuesta por una de las familias. Los padres del menor habían visto en el teléfono de su hijo unas conversaciones de Whatsapp con el entrenador de su equipo de fútbol “en un tono muy afectivo”, según han explicado desde la Policía Nacional. En un comunicado policial, se detalla que la charla “iba más allá de la relación deportiva entre ambos”. Más tarde, los progenitores hablaron con el pequeño para conocer el vínculo que le unía con el técnico y qué relación tenían más allá del terreno de juego. Y entonces conocieron que había sido víctima de agresión sexual. Acto seguido, acudieron a la comisaría para denunciar al hombre, de 55 años y entrenador del Club Deportivo Conejito de Málaga.

Tras comenzar la investigación, descubrieron que había, al menos, otros dos compañeros de equipo, también menores de edad, que habían sido víctimas del mismo técnico, quien se había ganado su confianza a través de distintos regalos. Según confirmaron los agentes tras hablar con las familias, uno de ellos había sido víctima de agresión sexual y provocación sexual (el adulto les enseñaba imágenes de contenido pornográfico) y el último de provocación sexual.

El trabajo de los investigadores continúa ahora con el volcado del teléfono del hombre arrestado para que sea analizado por expertos de Informática Forense de la Policía Nacional. Ocurrirá lo mismo con los móviles de los tres menores, después de que las familias hayan entregado voluntariamente los terminales de los jóvenes para el esclarecimiento de los hechos. El investigado pasará a disposición de la autoridad judicial competente en la tarde de este miércoles. La Policía Nacional no descarta la aparición de nuevas víctimas.

El club desconocía los hechos

Por su parte, el Club Deportivo Conejito de Málaga ha emitido un comunicado para explicar que sus responsables han tenido conocimiento este mismo miércoles de la detención del entrenador. “El club quiere manifestar con absoluta claridad que ningún miembro de la Junta Directiva ni del cuerpo técnico tenía conocimiento previo, por ningún medio, de los supuestos hechos que se le imputan hasta el día de hoy”, dice el texto, que continúa así: “El C.D. Conejito de Málaga se pone a disposición de las autoridades competentes para colaborar plenamente en todo aquello que sea necesario con el fin de esclarecer los hechos y depurar cuantas responsabilidades correspondan. Asimismo, trasladamos nuestro apoyo absoluto a las familias y jugadores afectados, poniéndonos a su entera disposición para acompañarles y ofrecerles la ayuda que precisen en estos momentos”. “Por la sensibilidad del asunto y el respeto debido a la investigación en curso, el club se remite exclusivamente al presente comunicado oficial”, concluyen.

El pasado 11 de febrero, un técnico del fútbol base del Terrassa CF fue también detenido por pedir vídeos y fotos de contenido sexual a menores de edad. Por otra parte, hace tan solo unos meses, la Audiencia de Huelva condenaba a 59 años de prisión a un entrenador de fútbol femenino infantil y juvenil por cometer agresiones y abusos sexuales continuados a 21 niñas y adolescentes: el hombre cometió 31 delitos entre 2017 y 2022 al aprovechar su situación de superioridad y la especial vulnerabilidad de las víctimas, todas ellas menores de edad.

En 2021, otro entrenador malagueño fue condenado a 77 años de prisión tras reconocer abusos, agresiones sexuales y acoso a través de las redes sociales a 31 niños de entre 9 y 15 años mientras ejercía de técnico en distintos clubes de la ciudad —como el Málaga CF y Club Olímpica Victoriana— entre 2013 y 2018.