Un megaproyecto turístico en Nayarit desata una protesta por su cercanía al mar

Un impresionante dispositivo policial con decenas de uniformados del Estado de Nayarit custodiaba las máquinas retroexcavadoras que trabajan desde hace semanas en terrenos ubicados a solo unos metros del mar, en la playa Las Cocinas, en Punta Mita, municipio de Bahía de Banderas. Después de varios días de protestas, los vecinos de la comunidad se plantaron este martes en los terrenos y trataron de frenar los trabajos, pero los policías respondieron con un cerco gigantesco y la trifulca terminó con tres personas detenidas —que ya han sido liberadas— y con una declaración desde el Gobierno Federal: “La Secretaría de Gobernación reitera que el libre acceso a las playas es un derecho que debe garantizarse conforme al marco legal vigente, por lo que será un eje central en las decisiones relacionadas con la obra”.

En México, la ley establece una franja de 20 metros contigua a la playa y la denomina Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), un espacio en tierra firme considerado bien de dominio público, lo que significa que es propiedad de la nación y que no puede ser privatizada ni cercada. En videos compartidos en redes sociales por los mismos vecinos se aprecia que la construcción de un muro de piedra no supera los cinco metros de distancia desde donde llegan las olas.

En imágenes compartidas por algunos de los manifestantes, se ve a decenas de policías estatales custodiando las obras mientras algunos habitantes intentan pasar o dialogar con ellos. “Aquí están los oficiales que se supone que sirven al pueblo. Miren hasta donde llega el agua, ya llega hasta la máquina, esta es zona federal y faltan dos horas para que la marea suba. Mírenlos, protegiendo a la empresa privada en lugar de al pueblo”, dice una mujer mientras graba y camina entre los oficiales.

Desde marzo de 2025, el grupo Dine, una desarrolladora inmobiliaria, oferta el proyecto Montagne en su página, además de otros tres desarrollos también en Punta Mita, una localidad en la ribera nayarita famosa por sus paisajes pero también por su oferta turística y de viviendas de lujo. En su portal, lo describe como “un codiciado destino de lujo ubicado en su propia península privada en Nayarit“. Este desarrollo ha comenzado a construir en el espacio del litoral, que además es un área de desove de tortugas y que alberga otras especies de flora nativa.

Tras la detención y liberación de tres de las personas que protestaban en contra de las obras, otros activistas y miembros de la comunidad denunciaron golpizas e intimidación por parte de los policías estatales. “Nos están tratando de intimidar, no vamos a desistir. Estamos luchando por un bien y un derecho que es de todos, que son las playas libres. Si algo nos llega a pasar, que sepan que es el Gobierno del Estado”, lanza Pepe Ávila, uno de los manifestantes.

La respuesta del Gobierno estatal, que encabeza el morenista Miguel Ángel Navarro Quintero, no tardó en llegar. El funcionario aseguró que sostendría un diálogo con los manifestantes y habló de una “importante inversión histórica que empezó en 1997″ por parte de la empresa inmobiliaria: “[Vamos a] tratar de acercar a ambas partes, al área social y a la económica, con el fin de que todos estemos ganando. Hay una voluntad por resolver el conflicto. Ratificamos que las playas tienen un uso público”. Además, desde la Secretaría de Gobernación informaron que mantienen comunicación “para garantizar el acceso público a la playa Las Cocinas”, en la Zofemat de Punta Mita, Nayarit.

También en el Congreso la protesta tuvo eco. La diputada también de Morena por Nayarit, Andrea Navarro, llamó desde su curul a frenar el ecocidio en Punta Mita y señaló la responsabilidad de la empresa. “Está ejecutando obras de gran escala, colocando toneladas de rocas sueltas de tipo escollera con maquinaria pesada sin contar con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). Y ante estas situaciones, cuando los pobladores han salido a defender este derecho de libre tránsito en las playas, han sido reprimidos por mandato del gobernador que se ha atrevido a criminalizar la protesta”, dijo, rechazando declaraciones anteriores de Navarro Quintero, en las que aseguró que entre los manifestantes había delincuentes que solo buscaban dañar a la comunidad.