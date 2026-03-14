La Fiscalía de Nayarit comparte el video del ataque al ambientalista Erik Saracho y ofrece una recompensa para hallar al agresor

La Fiscalía de Nayarit ha publicado un video del momento en el que Erik Saracho Aguilar, periodista, activista y ambientalista, defensor del territorio, fue atacado a tiros en su casa, el pasado 11 de marzo en San Francisco, más conocido como San Pancho, en el municipio de Bahía de Banderas, en la Riviera de Nayarit. “La Fiscalía General del Estado de Nayarit busca a la persona que aparece en un video difundido públicamente, presuntamente relacionada con la tentativa de privar de la vida al activista ambiental en Bahía de Banderas”, dice en su publicación de la noche de este viernes, en la que ofrece, además, una recompensa de 100.000 pesos (poco más de 5.500 dólares) a quien proporcione información sobre el presunto atacante.

En el video, de menos de un minuto, se puede ver cómo un hombre de mediana edad vestido completamente de negro se acerca caminando hacia la entrada de la casa de Saracho, saca una pistola de la bolsa de su sudadera y comienza a disparar. En las imágenes se puede observar que el presunto agresor dispara en al menos dos ocasiones, para después, de inmediato, salir corriendo. “Ayúdanos a localizarlo. Se busca a la persona que aparece en este video”, dice una voz en los primeros segundos del material compartido por la Fiscalía.

El ataque directo a Saracho, director de la organización Alianza Jaguar, ha sucedido solo dos días después de reunirse con autoridades y empresarios inmobiliarios por las quejas contra un complejo residencial frente a la playa, propiedad de una empresa llamada Ysuri. En esa cita, se acordó celebrar el miércoles 11 —el día del ataque— una mesa de trabajo con presencia de las autoridades municipales, integrantes de la Semarnat, representantes de la comunidad, de una consultoría y de Desarrollo Urbano. Sin embargo, una noche antes, el martes, Saracho y sus colaboradores decidieron cancelar su participación por no contar con la información suficiente sobre la negociación.

00:45 Imágenes del presunto agresor del ambientalista Erik Saracho El momento del ataque a Erik Saracho. Vídeo: FISCALÍA DE NAYARIT

En un comunicado de la organización que lidera, sus colaboradores han insistido en que la investigación recabe toda la información en torno a la historia de Saracho que, señalan, se ha convertido en “un objetivo incómodo” por su labor en la defensa del territorio y la conservación de la diversidad en una región como la Riviera nayarita, donde diversas empresas inmobiliarias buscan establecer ahí sus proyectos turísticos y de vivienda. La activista y cercana colaboradora de Saracho, Indira Santos, insiste en que las indagatorias deben pasar a las autoridades federales, ante la falta de respuestas del municipio y el Estado.

Además, Santos apunta: “Que liberen el juicio contra los defensores en el caso del desarrollo Punta Praíso; que se liberen las cuentas y la ley mordaza que tienen hace ocho años Erik Saracho, junto con la ejecución de la orden de demolición y restauración de la duna costera de San Pancho, con 1.730 metros cuadrados de invasión a zona federal. Y que el desarrollo inmobiliario de Bahía de Banderas cumpla con las leyes municipales; queremos un desarrollo ordenado, en ley y pensando en la sostenibilidad de las comunidades”.

En una entrevista a este periódico tras el ataque, Satnos contó: “Aquí se ponen en fila los desarrolladores haciendo sus cochinadas. Hace unos meses empezó un proceso de defensa puntual con Carlos Chalita, que es el responsable de Ysuri, que tiene tres desarrollos: uno en Bucerías, donde lo denunciamos y lo clausuramos porque hizo una escollera sobre la playa sin permisos; luego tiene uno en Sayulita, que no hemos hecho nada de ahí, y uno que está por construir aquí en San Pancho. Le emitieron una MIA, una Manifestación de Impacto Ambiental exprés, donde sobrepasa sus límites territoriales y ocupa espacios federales. O sea, él va a poner departamentos en la laguna costera donde es terreno federal, y sobrepasa las densidades del plan municipal de desarrollo urbano; o sea, en sus metros cuadrados, por el plan municipal, él puede construir 50 departamentos, pues él quiere construir 74″.

Una oleada de organizaciones de todo México ha condenado el ataque y ha exigido una investigación a fondo por parte de las autoridades. Saracho, uno de los activistas ambientales más reconocidos de la región, ha sido intervenido quirúrgicamente y se encuentra fuera de peligro, según han confirmado sus allegados. Comunicados de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), Greenpeace México, Sélvame del Tren o la Red Periodística Puerto Vallarta son solo algunas de las organizaciones que se han replegado para respaldar a Saracho y a los activistas ambientales de la región.

“Este hecho vuelve a encender las alertas sobre el riesgo que enfrentan quienes ejercen el periodismo y defienden el territorio y el medio ambiente en México. “Periodistas, comunicadores y defensores de derechos humanos y ambientales trabajan bajo amenazas constantes en un país donde la violencia y la impunidad siguen siendo una realidad preocupante”, escribió la Red Periodística Puerto Vallarta.

Saracho ha sido descrito por sus compañeros como una persona que trabaja y lucha por la protección de la fauna silvestre, los espacios naturales y la biodiversidad. “Este hecho no solo representa un ataque contra Erik, sino también contra todas las personas que defienden y protegen la naturaleza y el derecho de las comunidades a un entorno sano”, dijo Alianza Jaguar en un comunicado.