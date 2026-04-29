El Gobierno responde ante la petición de Estados Unidos de detener a Rubén Rocha: “No han entregado las pruebas”

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha respondido este miércoles a Estados Unidos que su pedido para detener al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, “no cuenta con elementos de prueba”. Ha sido la respuesta institucional inmediata de México ante la acusación de la justicia estadounidense contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios por sus vínculos con el narcotráfico. Entre los señalados hay un senador de Morena, el alcalde de Culiacán y varios altos cargos de la seguridad y la policía de Sinaloa. La cancillería ha dado a conocer que este martes por la tarde recibió el pedido de Estados Unidos para la captura provisional de los 10 acusados con fines de extradición para que puedan responder por cargos que implican condenas desde 40 años de prisión a cadena perpetua. No obstante, ha matizado que en el requerimiento recibido “no se anexan pruebas”.

“Los documentos que fueron recibidos por parte de la Embajada de los Estados Unidos, de acuerdo a la revisión jurídica de la SRE en el marco del Tratado de Extradición bilateral, no cuenta con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición”, ha indicado la Cancillería en un comunicado, en el que además se ha quejado porque el país vecino haya dado a conocer la información, con detalles y nombres de los implicados, contra las provisiones de confidencialidad que recoge el tratado. Por este motivo, enviará una carta de extrañamiento a la Embajada.

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La cancillería ha indicado que trasladará la petición de detención y extradición a la Fiscalía General de la República (FGR) que será quien “determine si existen elementos probatorios de acuerdo con el sistema jurídico mexicano”. El portavoz del Ministerio Público, Ulises Lara, ha comunicado en la tarde que analizará la documentación recibida por la SRE para conocer si existen pruebas contra los funcionarios sinaloenses, y ha informado de que abrirá una investigación para saber si las acusaciones de la justicia estadounidense cuentan con fundamento legal.

La respuesta del Gobierno mexicano ha llegado minutos después de que se difundiera la acusación del fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la agencia antidrogas (DEA), Terrance C. Cole, contra Rocha Moya, de 76 años, y nueve cargos más por conspirar con líderes del Cartel de Sinaloa para importar narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos. Entre ellos, se encuentran el senador Enrique Inzunza, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez. Todos pertenecientes a Morena, el partido de Gobierno. La máxima pena prevista por la Justicia estadounidense por los delitos a los que se les acusa –conspiración para importar narcóticos y posesión de armas– llega a la cadena perpetua; la mínima para la mayoría de los señalados sería de 40 años de prisión.

El gobernador sinaloense ha rechazado “categórica y absolutamente” las acusaciones del vecino al norte de la frontera en un comunicado difundido en redes, en el que se ha escudado en Morena y en la soberanía nacional para defender “el ataque”. Sobre el proceso, Rocha Moya ha asegurado que “demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno” que las imputaciones “carecen de veracidad y fundamento alguno”.

La postura mantenida por varios de los otros acusados ha ido en la línea de la defensa de Rocha Moya, al mantener el rechazo y la defensa de la soberanía como argumento. Ejemplo de ello ha sido Inzunza, quien ha relacionado la decisión de la Justicia estadounidense con la defensa de esa soberanía. “Este ataque tiene intenciones muy claras. No es solo en contra nuestra, es en contra de la Cuarta Transformación [...] Seamos claros: es también un ataque y una insidia dirigida a Morena y a nuestro máximo referente político y mexicano de excepción: el [ex]presidente Andrés Manuel López Obrador”, ha apuntado el senador morenista.