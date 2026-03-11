Atacado a balazos en Nayarit el ambientalista y defensor del territorio Erik Saracho

Erik Saracho Aguilar, periodista, activista y ambientalista, defensor del territorio y director de Alianza Jaguar A.C., ha sido atacado a balazos la mañana de este miércoles, cuando regresaba a su casa después de dejar a su hija en el transporte escolar, en el poblado de San Francisco, más conocido como San Pancho, en el municipio de Bahía de Banderas, en la Riviera de Nayarit. Miembros de esa comunidad y compañeros de Saracho se han reunido apenas unas horas después del ataque, del que ha sobrevivido, y han exigido, ante medios locales y ante la policía municipal, que se investigue a quiénes están detrás del atentado. También denunciaron que esta agresión es la más reciente de una larga lista de amenazas, intimidaciones y ataques hacia los defensores del territorio en esa región. “Ahora todos aquí tememos por nuestra vida”, dice ante la multitud la activista Indira Santos.

Saracho Aguilar, uno de los ambientalistas y defensores más conocidos de Nayarit, cuenta con el mecanismo de protección del Gobierno mexicano desde hace aproximadamente cuatro años. Su casa, según han contado sus colaboradores, cuenta con cámaras de vigilancia y bardas de seguridad que la hacen de difícil acceso. Sin embargo, de acuerdo con testimonios de personas cercanas a él, la mañana de este miércoles un coche sedán rojo se estacionó afuera de su casa, y cuando Saracho salió a mirar de quién se trataba, un hombre se bajó del coche y le disparó directamente a la cara. Saracho ha sobrevivido al ataque, aseguran, porque su reacción inmediata fue cubrirse el rostro con los brazos, lo que le provocó heridas por las que será intervenido quirúrgicamente en el hospital.

Indira Santos, cercana colaboradora de Saracho, también activista y portavoz de Red Más, que agrupa a unas 30 organizaciones civiles en defensa del territorio, de los municipios de Bahía de Banderas, Puerto Vallarta y Compostela, ha asegurado que hay varios procesos de denuncia contra desarrollos inmobiliarios y acciones contra el medio ambiente en la Riviera nayarita que mantienen la confrontación entre los defensores de la región y los empresarios e incluso funcionarios públicos durante muchos años.

Santos ha relatado vía telefónica que el pasado lunes un grupo de ambientalistas, entre los que estaban ella y Saracho, sostuvieron una reunión pública con el presidente municipal, el morenista Héctor Santana, y representantes de los desarrolladores de Ysuri, un complejo residencial construido en San Pancho, con departamentos en una propiedad frente a la playa.

En esa cita, se acordó celebrar este miércoles una mesa de trabajo con presencia de las autoridades municipales, integrantes de la Semarnat, representantes de la comunidad, de una consultoría y de Desarrollo Urbano, pero una noche antes, este martes, tras una reunión en casa de Saracho, decidieron que cancelarían su participación al no contar con la información suficiente para poder analizar y tomar posicionamiento ante el desarrollo. “Ayer todo bien, nos terminamos de ver a las 11 de la noche en su casa, todo tranquilo, nos mensajeamos, y hoy a las 6.15 de la mañana él va a dejar a su hija al transporte para irse a la escuela y regresando, se ve que se estaciona un coche fuera de su casa, él se voltea y se baja un tipo y le da dos balazos a quemarropa en la cara. Y él se cubre con los antebrazos; entonces los balazos le llegan ahí. Gracias a él, o a no sé quién, porque la verdad, le dispararon a matar”, dice.

Saracho usó el botón de pánico del que dispone como medida de protección, y ya resguardado al interior de su casa, con su esposa, esperaron cerca de una hora hasta que llegó la policía y lo trasladó de manera segura hacia el hospital.

Santos recuerda que, además del proceso legal actual en torno al desarrollo de Ysuri, también libran uno, desde hace ya ocho años, con otro desarrollo residencial y de condominios de lujo frente al mar llamado Punta Paraíso. Y que parte del resultado de ese litigio ha derivado en denuncias contra Saracho y el congelamiento de las cuentas de él y de otros tres compañeros ambientalistas. “Ya la Profepa hizo el dictamen de demolición, porque se apropian de 1.700 metros cuadrados, donde Erik y otros tres compañeros más sufren una denuncia y ellos tienen sus cuentas congeladas en este momento. “Erik tiene ley mordaza”, añade.

Santos ha denunciado la confrontación con un empresario dueño de varios desarrollos y que también acusó de extorsión a Saracho. “Aquí se ponen en fila los desarrolladores haciendo sus cochinadas. Hace unos meses empezó un proceso de defensa puntual con Carlos Chalita, que es el responsable de Ysuri, que tiene tres desarrollos: uno en Bucerías, donde lo denunciamos y lo clausuramos porque hizo una escollera sobre la playa sin permisos; luego tiene uno en Sayulita, que no hemos hecho nada de ahí, y uno que está por construir aquí en San Pancho. Le emitieron una MIA, una Manifestación de Impacto Ambiental exprés, donde sobrepasa sus límites territoriales y ocupa espacios federales. O sea, él va a poner departamentos en la laguna costera donde es terreno federal, y sobrepasa las densidades del plan municipal de desarrollo urbano; o sea, en sus metros cuadrados, por el plan municipal, él puede construir 50 departamentos, pues él quiere construir 74″.

Los defensores y ambientalistas aseguran que en el municipio y en el Estado no han encontrado respuestas ni protección ante décadas de amenazas y litigios en contra de desarrolladores. Y piden que el asunto escale a las autoridades federales para que haya cambios de fondo: “Erick es un comunicólogo, es un periodista, es una persona que tiene mucho carisma, que siempre está dando la cara y poniendo el pecho, por así decirlo, en todos estos temas ambientales”, zanja Santos.

Santana, el presidente municipal de Bahía Banderas, en un comunicado tras el ataque, condenó la agresión y aseguró que cooperarán en lo necesario con la investigación. “Bahía de Banderas es un municipio donde caben todas las voces, todas las ideas y todas las causas, pero la violencia nunca debe tener cabida”, escribió.