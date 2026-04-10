Nueva polémica por el ahorro para el retiro: el 30%, las Afores y la nueva norma

La aprobación de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica ha generado confusión, inquietud y malestar por la información que circula en redes sociales sobre un supuesto impacto en las jubilaciones

El ahorro para el retiro de los trabajadores en México está protegido y no se verá afectado por la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica. La Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore) ha salido al paso de la polémica con un comunicado en redes sociales, después de que la aprobación de la nueva ley generara confusión, inquietud y enojo entre la población. “Se va a robar el ahorro de los mexicanos”; “¿Cómo que no me va a afectar quitarme el 30% de Afore?”; “¿Y por qué usar el dinero que no es del gobierno?”, son algunas de las publicaciones difundidas en X como reacción.

A principios de esta semana, el Pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular, con 84 votos a favor y 28 en contra, la nueva ley que busca regular los mecanismos de inversión para fomentar el desarrollo y ejecución de proyectos de infraestructura pública estratégica, a través de la participación de los sectores público, privado y social, según se lee en un comunicado del Gobierno.

La norma no obliga a las instituciones financieras a hacer un aporte en la infraestructura, y esta inversión ya ocurre. La controversia surge a partir del porcentaje (30%) que las Afores (Administradoras de Fondos para el Retiro) podrán recabar de las cuentas de los usuarios para invertir en estos proyectos. De acuerdo con información de Guillermo Zamarripa, presidente de la Asociación Mexicana de Afores, “actualmente, de los fondos de pensiones que se administran, que equivalen a cerca de 6 billones de pesos, solo 8% o 9% se invierte en infraestructura, a pesar de un límite regulatorio de hasta 30%”, dijo para El economista. “Las Afores invertirán en infraestructura cuando los proyectos sean rentables, estén bien estructurados y pasen los filtros técnicos y de riesgo que exige su mandato. Tal como se ha hecho desde hace 29 años”, aclaró Zamarripa.

De acuerdo con datos de la Consar, la distribución de inversiones de las Afores se realiza de la siguiente forma: más del 50% se destina a valores gubernamentales, como los Certificados de la Tesorería (Cetes) o los Bonos de Desarrollo (BONDES); entre un 10% y un 15%, en deuda privada nacional y renta variable internacional; entre un 5% y un 10% en instrumentos estructurados, renta variable nacional; entre un 2 y un 4%, en FIBRAs (Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces) y otros activos.

De 8,2 billones de pesos que administran las Afores, 2,2 billones de pesos están invertidos en sectores productivos de la economía nacional. A finales de 2025, 309.580 millones de pesos estaban en infraestructura, que incluyen apartados de la Sociedad Hipotecaria Federal, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció este jueves ante las críticas que surgieron a raíz de la aprobación de la ley en el Senado. “Han difundido algunos medios que queremos endeudar más al país, que queremos utilizar las Afores. Se trata de aumentar la infraestructura en carreteras, en aeropuertos, en trenes de pasajeros a través de esquemas de financiamiento que son totalmente responsables. Son tan responsables, que estamos pidiendo que se apruebe una ley en donde se utilicen distintos instrumentos”, ha dicho la mandataria.

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