Sergio García pide perdón por romper un palo en el Masters de Augusta

“La manera en que actué no tiene cabida en nuestro deporte”, afirma el golfista castellonense, reincidente en sus malos comportamientos en el campo de golf

Dos días después, Sergio García ha pedido perdón. El golfista castellonense de 46 años se ha disculpado a través de un comunicado en sus redes sociales por su comportamiento del pasado domingo en el Masters de Augusta, cuando rompió su driver en el hoyo 2, durante la última jornada del torneo, al golpearlo primero contra el tee de salida y luego contra una pequeña nevera disponible para los jugadores.

“Quiero disculparme por mi comportamiento el domingo en el Masters. Respeto y valoro todo lo que el Masters y el Augusta National Golf Club significan para el golf. Lamento la manera en que actué y no tiene cabida en nuestro deporte. No refleja el respeto y la apreciación que tengo por el Masters, los aficionados, los oficiales del torneo y los aficionados al golf de todo el mundo”, ha expresado García.

El jugador español, campeón de la chaqueta verde en 2017 y que en esta edición finalizó en 52ª posición con ocho golpes sobre el par, fue amonestado verbalmente por el presidente del comité de competición del Masters durante la ronda del domingo. García, sin embargo, se negó a pedir perdón al acabar la jornada. “No estoy orgulloso, pero son cosas que pasan”, se limitó a decir.

García acumula un largo historial de malos comportamientos en el campo de golf, como palos rotos o lanzados al aire, enfrentamientos verbales con aficionados, greens y bunkers mal tratados y hasta un escupitajo dentro de un hoyo.

En el anterior grande que disputó, el Open Británico de 2025, ya había roto el driver también en el hoyo 2 de la última jornada.