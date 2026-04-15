Bayern Múnich - Real Madrid en directo | Cuatro cambios de Arbeloa en el once
Entran Militao, Mendy, Bellingham y Brahim | El conjunto blanco busca la remontada en el Allianz Arena para alcanzar las semifinales tras la derrota por 1-2 en la ida
El Real Madrid y el Bayern Múnich se miden este miércoles a partir de las 21.00 en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League en el Allianz Arena. Con la Liga prácticamente perdida, el conjunto blanco tratará de culminar una nueva remontada en su competición fetiche tras la derrota sufrida en el encuentro de ida por 1-2. El Bayern por su parte busca la venganza tras la eliminación hace dos ediciones en las semifinales, donde dos tantos de Joselu al final del choque privaron a los alemanes de una nueva final de la Liga de Campeones.
El francés del Bayern, que dio su primer salto con Veljko Paunovic, atormentó a Carreras en el Bernabéu y es el máximo asistente de las cinco grandes Ligas
¡Sale el once de Kompany!
Mismo once que en la ida en el Bernabéu.
XI: Neuer; Laimer, Tah, Upamecano, Stanisic; Pavlovic, Kimmich, Olise, Gnabry, Luis Diaz y Kane.
Para que no se le escape el último título y se quede en blanco por segunda temporada seguida, el equipo de Arbeloa necesita remontar contra el Bayern el 1-2 de la ida, algo que no ha hecho nunca fuera de casa en la Copa de Europa
¡Ya hay once de Arbeloa!
Sin Tchouaméni, Arbeloa apuesta por Bellingham, Güler y Valverde en el centro del campo. Se caen Camavinga y Pitarch. Militao es titular en el centro de la zaga junto a Rüdiger.
XI: Lunin; Trent, Militao, Rüdiger, Mendy; Valverde, Bellingham, Brahim, Güler; Vinicius y Mbappé.
¡Buenas tardes y bienvenidos al directo del Bayern Múnich - Real Madrid!
Con la Liga prácticamente perdida, el conjunto blanco tratará de culminar una nueva remontada en su competición fetiche tras la derrota sufrida en el encuentro de ida por 1-2 y alcanzar las semifinales, donde ya espera el PSG de Luis Enrique.
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