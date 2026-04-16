El Govern busca la forma de “acelerar” las pruebas diagnósticas tras retirar los incentivos para acortar bajas médicas

El Govern catalán no desiste de su objetivo con las bajas médicas. Después de que el ejecutivo de Salvador Illa haya retirado los incentivos a los ambulatorios para acortarlas, como avanzó EL PAÍS, el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, ha asegurado en el programa Aquí Catalunya, de SER Catalunya, que el Ejecutivo busca mecanismos para “acelerar” las pruebas diagnósticas que permiten evaluar la duración de estas bajas. En la entrevista, ha admitido que la polémica de los incentivos ha generado “confusión” y propone buscar un “camino de consenso”.

“El Govern siempre ha defendido lo mismo: las altas y las bajas se dan siempre por criterio médico, y eso no ha cambiado ni cambiará, pero tenemos que encontrar maneras de acelerar las pruebas diagnósticas”, ha expresado. Dalmau, que asume las funciones temporales de titular del Departamento de Salud tras el accidente doméstico de la consejero Olga Pané, ha dicho que ya están poniendo más recursos con dicho propósito, pero el problema persiste.

A partir de mañana, Barcelona acoge una cumbre de alto nivel de líderes progresistas que ha organizado Pedro Sánchez y el titular de Presidencia se ha congratulado de que “últimamente todo pasa en Cataluña”, una noticia importante, ha dicho, tras la “desconexión” de los años del procés. Para Dalmau también es relevante que “todos los progresistas del mundo” quieran atender la cita del presidente español, “el único o primer líder europeo que ha alzado la voz contra las políticas de Trump y Netanyahu”.

En la entrevista, Dalmau también ha defendido la posición del PSC en la crisis en Ripoll, donde dos de sus concejales se abstuvieron y facilitaron que Silvia Orriols pudiera aprobar sus cuentas: “Ocurrió algo que no debería haber ocurrido y cuando alguien se salta las indicaciones o no las atiende, o por ingenuidad comete un error, el partido es contundente”. El PSC les enseñó la puerta de salida y cesaron de su cargo. “Este es el liderazgo del presidente Illa y hoy todo el mundo sabe en Cataluña que el proyecto que puede frenar la extrema derecha, sea Aliança Catalana o Vox, es el proyecto de Salvador Illa”, ha señalado Dalmau.

Sobre otros presupuestos, los de la Generalitat que el PSC negocia con Esquerra Republicana con la fecha límite de las vacaciones de verano, Dalmau ha asegurado que la negociación con los republicanos tiene “muchas carpetas”, sin concretar cuáles son. Según ha detallado, existe “sintonía positiva” en las conversaciones con los republicanos, de quienes “confía en la palabra dada” de querer tener cuentas antes del fin del periodo de sesiones.

Sobre la recaptación del IRPF por parte de la Generalitat, pactado entre socialistas y republicanos a cambio de la investidura de Illa, el número dos del govern catalán ha pedido tiempo a los de Junqueras y ha resaltado que ya se han desencallado asuntos bloqueados desde hace 13 años, como el modelo de financiación autonómica.

Preguntado por el inminente Consejo de Política Fiscal y Financiera que debe convocar el Ministerio de Hacienda, ha reconocido que el ministerio deberá citarlos “en breve”, pero dice desconocer la fecha. Cuando se convoque, el objetivo será aprobar el nuevo sistema de financiación y, preguntado por si puede haber novedades con la recaptación de los tributos, ha contestado que tienen “que ver si es por esa vía o por iniciativas legislativas en el Congreso de los Diputados”.

Una de estas carpetas encima de la mesa con Esquerra es la cogobernanza del Aeropuerto de El Prat, sobre la que ha dicho que desde el ejecutivo quieren “explorar fórmulas de participar en la gobernanza” de la infraestructura a través de la Autoridad Aeroportuaria de Cataluña. Ha añadido que “esperan encontrar la fórmula”, pero todavía no la tienen.

El titular de la Presidencia ha anunciado que quieren ampliar la oferta de plazas para aprender catalán para “acompañar” la regularización de migrantes, aunque no ha detallado cuántas plazas adicionales serían, aunque ha apuntado que ya se han incrementado en unas 25.000. Por último, ha dicho que no se plantean de ningún modo retirarle la Creu de Sant Jordi al escritor Eduardo Mendoza por sus recientes comentarios sobre el 23 de abril y ha calificado la campaña de “sandez”.