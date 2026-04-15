Última hora de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | Trump dice que la guerra con Irán está “cerca de terminar” y vuelve a cargar contra la OTAN
El republicano acusa a la Alianza de no haber apoyado a su país en Oriente Próximo y que tampoco lo hará en el futuro | Vance dice que EE UU ayudará a que Irán “prospere” si se compromete a no tener armas nucleares
Momentos clave
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado en la madrugada de este miércoles que la guerra con Irán está “cerca de terminar” y ha dicho que Teherán está buscando llegar a un acuerdo rápidamente, durante una entrevista con la cadena Fox News. El republicano también ha vuelto a insistir en que la OTAN no lo apoyó en la guerra y que tampoco lo hará en el futuro, lo que, en su opinión, ha sido una falta de implicación por parte de la alianza. Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, ha afirmado que su Administración está dispuesta a ayudar a que Irán “prospere” económicamente si se compromete a no tener armas nucleares.
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Trump no se plantea una extensión de la tregua con Irán, según la cadena ABC
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho a la cadena estadounidense ABC que no se está planteando una extensión del alto el fuego entre su país e Irán, que se encuentra en el octavo día de una frágil tregua de dos semanas.
“El presidente Trump me dijo hoy que no está pensando en extender el alto el fuego. No cree que sea necesario”, escribió en su cuenta de X Jonathan Karl, corresponsal jefe en Washington de ABC, sobre la tregua, acordada el pasado 7 de abril. “Creo que van a presenciar dos días increíbles. De verdad lo creo”, dijo el mandatario, citado por Karl.
El periodista preguntó a continuación si la guerra, iniciada el pasado 28 de febrero tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, va a terminar con un acuerdo, tras las negociaciones fallidas del pasado fin de semana en Islamabad. “Creo que un acuerdo es preferible porque así podrán reconstruirse. Tienen un régimen diferente ahora. No importa qué pase, hemos aniquilado a los radicales”, respondió el mandatario.
Trump no se ha referido por el momento a su conversación con el periodista de la cadena ABC. Horas antes, el líder republicano afirmó a la cadena Fox News que la guerra con Irán está “cerca de terminar”, ya que Teherán busca alcanzar un acuerdo con rapidez. (Efe)
Cautela en las Bolsas europeas ante la expectativa de nuevas negociaciones entre EE UU e Irán
Cautela en las Bolsas europeas ante la expectativa de nuevas negociaciones entre EE UU e Irán: Los inversores se muestran esperanzados ante la posible reanudación de las conversaciones entre EE UU e Irán y la mayoría de las acciones extiende las ganancias, al tiempo que los precios del petróleo se mantienen firmemente por debajo de los 100 dólares el barril. Algunas de las principales Bolsas recuperan los niveles perdidos tras comenzar el conflicto en Oriente Próximo hace más de seis semanas. Los índices de referencia de Wall Street ya han reconquistado esas cotas, y el S&P 500 se acerca a su máximo histórico alcanzado a finales de enero.
Las señales de que el compromiso diplomático continuaría ayudan a calmar los mercados. El índice MSCI, el más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón, gana un 1,5%, alcanzando su nivel más alto en seis semanas. El Nikkei japonés avanza un 1,2%, acercándose al máximo histórico de 59.332,43 marcado a finales de febrero. Las principales acciones chinas se anotan un 0,5% y el índice Hang Seng de Hong Kong suma un 1,2%. Los futuros estadounidenses apuntan levemente al alza, mientras que los del EuroStoxx 50 muestran un mayor escepticismo y caen ligeramente. Por su parte, el barril de brent fluctúa. Sube hoy un 0,8% hasta los 95 dólares, después de que el ejército estadounidense anunciara que su bloqueo del estrecho de Ormuz ha paralizado por completo el comercio económico que entra y sale de Irán por mar. El crudo había caído ayer hasta los 93 dólares después de que Trump declarara a Fox News que considera que la guerra está a punto de terminar.
¿Tiene sentido bloquear un estrecho que ya lleva seis semanas bloqueado? Esa pregunta, aparentemente contradictoria, cobra tintes bien distintos en la siempre complicada cabeza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que el lunes concretó la amenaza aireada horas antes. Un nuevo órdago que ha desconcertado a analistas e inversores. El estrecho de Ormuz tendría ―tiene ya, según el Pentágono― un doble candado: el de Teherán, consciente de que es su mayor herramienta de defensa frente a la agresión estadounidense e israelí; y el de Washington, por ahora tan inconcreto como potencialmente desestabilizador. Un órdago difícil de llevar a la práctica.
Trump dice que la guerra con Irán está “cerca de terminar” y vuelve a cargar contra la OTAN
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado en la madrugada de este miércoles que la guerra con Irán está “cerca de terminar” y ha dicho que Teherán está buscando llegar a un acuerdo rápidamente, durante una entrevista con la cadena Fox News. El republicano ha vuelto a insistir en que la OTAN no lo apoyó y que tampoco lo hará en el futuro, en referencia a la guerra, lo que, en su opinión, ha sido una falta de implicación por parte de la alianza.
“¡La OTAN no estuvo ahí para nosotros y no lo estará en el futuro!”, criticó Trump en un mensaje en su red social Truth Social, el mismo reproche que ha repetido durante las últimas semanas. De hecho, el mandatario manifestado su intención de retirar Estados Unidos de la alianza, a la que ha descrito como un “tigre de papel”.
El pasado 8 de abril, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se reunió con Trump en la Casa Blanca en un encuentro que no terminó en ningún acercamiento. Algunos socios de la OTAN, como España, cerraron su espacio aéreo o impidieron el uso de sus bases para operativos estadounidenses que atacaran a Irán. Varios integrantes de la Alianza también se negaron a enviar buques militares al estrecho de Ormuz, donde ahora Estados Unidos mantiene un bloqueo contra cualquier barco que salga o se dirija a puertos iraníes. (Efe)
Vance dice que EE UU ayudará a que Irán “prospere” si se compromete a no tener armas nucleares
El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, aseguró este martes que la Administración de Estados Unidos está dispuesta a ayudar a que Irán “prospere” económicamente si se compromete a no tener armas nucleares. “Trump le ha dicho a Irán que si están dispuestos a comportarse como un país normal, nosotros estamos dispuestos a tratarlos económicamente como un país normal”, dijo Vance durante un foro conservador de la organización de derecha Turning Point, celebrado en su sede central en Phoenix, Arizona.
Sobre los negociadores iraníes, con los que sostuvo diálogo el fin de semana, Vance dijo que “Estados Unidos no había tenido negociaciones de tan alto nivel en 49 años”, en un nuevo intento por elogiar las charlas en las que no se logró llegar a un acuerdo definitivo. Antes de responder preguntas de estudiantes conservadores, Vance reiteró que si Teherán se compromete a dejar de lado su plan de desarrollo nuclear, “Estados Unidos ayudará a que prosperen en la economía mundial y disfruten”. Las declaraciones de Vance suceden horas después de que Trump asegurara que las negociaciones en persona podrían retomarse en dos días.
De acuerdo con un artículo del New York Times, Irán habría ofrecido a Washington frenar su programa nuclear por cinco años, pero la oferta habría sido rechazada por la delegación estadounidense al considerar este un plazo muy corto. (Efe)
Trump critica de nuevo al Papa: “¿Le pueden decir que Irán ha matado a 42.000 inocentes?”
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a criticar al papa León XIV la noche de este martes y reclamó que “alguien le diga” que Irán “ha matado al menos a 42.000 manifestantes inocentes” y que es “inaceptable” que Irán posea la bomba nuclear.
“¿Alguien puede hacer el favor de decirle al papa León que Irán ha matado al menos a 42.000 manifestantes inocentes, completamente desarmados, en los últimos dos meses, y que es absolutamente inaceptable que Irán tenga una Bomba Nuclear?”, escribió Trump en su red social Truth Social. El mandatario, que protagoniza desde ayer un encontronazo con León XIV a raíz de la guerra en Irán y Oriente Medio, cerró el mensaje diciendo que “AMERICA HA VUELTO”.
El pontífice, nacido en Estados Unidos, se ha pronunciado en repetidas ocasiones contra la ofensiva de la Casa Blanca sobre Teherán de formas directas e indirectas y ha hecho pedidos de paz en la región. El lunes, Trump criticó frontalmente al Papa diciéndole que era “débil” y “terrible en política exterior”.
En el avión que llevaba a León XIV a Argel, la primera etapa del viaje a África, el pontífice aseguró que no tenía “miedo” de la Administración Trump y que seguiría levantando fuertemente la voz contra la guerra. (Efe)
Buenos días. Arrancamos la narración en directo de la última hora del conflicto en Oriente Próximo, en este miércoles 15 de abril. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado esta madrugada que la guerra con Irán está “cerca de terminar” y ha dicho que Teherán está buscando llegar a un acuerdo rápidamente, durante una entrevista con la cadena Fox News. El republicano también ha vuelto a insistir en que la OTAN no lo apoyó en la guerra y que tampoco lo hará en el futuro, lo que, en su opinión, ha sido una falta de implicación por parte de la alianza. Por otro lado, el mandatario estadounidense ha vuelto a criticar al papa León XIV y le ha reclamado que “alguien le diga” que Irán “ha matado al menos a 42.000 manifestantes inocentes” y que es “inaceptable” que posea la bomba nuclear.
Mientras, Líbano e Israel acordaron ayer en Washington que volverán a reunirse en una fecha y lugar aún por determinar para negociar el fin del conflicto.
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