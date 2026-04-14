Los extranjeros en España: cuántos son, dónde viven y a quién afecta la regularización

La medida beneficia a cientos de miles de extranjeros, entre 500.000 y 840.000 según la fuente. Son parte de los 10 millones de personas que nacieron en otro país y hoy viven en España

Este martes, el Gobierno prevé aprobar una regularización extraordinaria para cientos de miles de inmigrantes que viven en España de manera irregular. Será la primera medida de este tipo en 21 años. Los beneficiados forman parte de un grupo mayor, los 10 millones de habitantes que vinieron de otro país y hoy viven aquí. Analizamos el peso creciente de la población inmigrante.

Desde 2002 la población de origen extranjero se ha multiplicado: ya son el son el 20%

En España viven 10 millones de personas nacidas en el extranjero, según los últimos datos del INE. Son uno de cada cinco habitantes. Solo en tres años, se sumaron dos millones.

América es el origen principal: la mitad procede de allí, según los últimos datos desagregados. Le siguen Europa (27%), África (17%) y Asia (6%). Pero el dominio americano no es uniforme. Hay provincias costeras con más europeos y zonas rurales donde los africanos son mayoría. También hay vecindarios con población china o colombiana. En el mapa que abre esta información se pueden consultar los datos de cada sección censal, casi calle por calle.

Por países, Marruecos es el primer país de origen, con 1,1 millones de empadronados nacidos en el país africano. En veinte años se han duplicado. Le siguen Colombia (casi un millón) y Venezuela (con 700.000 empadronados). El cuarto país de la lista es Rumanía, aunque su tendencia es la contraria: llegaron a ser 750.000 en 2012, pero ahora rondan los 500.000 empadronados.

¿Cuántos extranjeros podrán acogerse a la regularización?

Los solicitantes tendrán que demostrar que llevan cierto tiempo viviendo en España —se habla de cinco meses—, tener el pasaporte en vigor y carecer de antecedentes penales. ¿Cuánta gente hay en esas circunstancias? Al tratarse de personas en situación irregular, no hay una estadística definitiva, pero sí existen estimaciones basadas en registros donde sí constan esas personas, como el padrón o las encuestas laborales.

Por ejemplo, el centro de análisis Funcas cifró en 840.000 las personas que viven en España en situación irregular. Serían alrededor del 17% de todos los extranjeros nacidos fuera de la UE que actualmente viven en España. Su número, además, se habría disparado recientemente: desde 2017 se ha multiplicado por ocho.

El estudio de Funcas estima la población irregular restando el número de personas en situación regular al total de empadronados extranjeros (donde están incluidos muchos irregulares). No es un cálculo perfecto: hay nacionalidades donde la cifra sale negativa, con más personas legales que empadronadas.

Otra aproximación consiste en usar estadísticas laborales. Aquí la operación es la siguiente: comparar el número de trabajadores extranjeros según la Seguridad Social —legales— y el que captura la Encuesta de Población Activa (EPA) —con irregulares—. En la primera constan 3,1 millones de trabajadores con nacionalidad extranjera, mientras que en la EPA aparecen 3,6 millones, medio millón de potenciales irregulares. Y serán más: el dato de afiliaciones puede contar dos veces a la misma persona, si está pluriempleada.

La gran mayoría de los regularizados serán de origen latinoamericano

El informe de Funcas también da pistas sobre el país de origen de las personas en situación irregular. Según sus estimaciones, la aplastante mayoría de los beneficiarios habría nacido en América, principalmente en Colombia (casi 300.000), Perú (100.000) y Honduras (90.000). La tabla muestra su estimación: esencialmente, la diferencia entre personas registradas en el padrón y aquellas en situación regular (con permiso de residencia, estudio o asilo).

¿En qué trabajan los extranjeros?

Gracias a las encuestas de la EPA podemos medir el peso de los trabajadores extranjeros en el mercado laboral. El estudio de diciembre cifró en 4,8 millones el número de ocupados con nacionalidad extranjera o doble nacionalidad. Es decir, que representan el 21% de toda la fuerza de trabajo. Aquí no se incluyen las personas de origen extranjero que obtuvieron la nacionalidad española y renunciaron a la suya anterior.

El peso de la inmigración depende mucho del sector. Los extranjeros representan el 28% de los trabajadores de la hostelería, el 21% en construcción, y el 18% en transporte y almacenamiento. En cambio, son muchos menos en áreas como sanidad y servicios sociales (6,5%), finanzas (6%) y educación (5%), y poquísimos en la administración pública (1,4%).

Uno de cada cuatro adultos en edad de trabajar nació fuera de España

La población de origen extranjero se concentra en las edades intermedias: en el total son el 20%, pero entre los 20 y los 64 años su peso sube al 26%. En la franja de 30-34 años son el 36%. En los extremos su presencia se reduce muchísimo. Apenas un 5% de los niños de menos de cinco años nació en otro país. Los mayores de 90 años nacidos en otro país son menos del 3%.

Los extranjeros tienen rentas sensiblemente más bajas que los nativos

La renta mediana de los nacidos en España supera los 25.000 euros de ingreso equivalente por persona, mientras que para los nacidos en el extranjero ronda los 16.000 euros, un 35% más baja. Un 37% de los extranjeros está en riesgo de pobreza, frente al 10% de los nativos. En el extremo opuesto, siempre según las cifras del INE que recopila y sintetiza el observatoriorenta.es, solamente un 10% de las personas de origen extranjero tienen ingresos equivalentes por encima de los 34.000 euros, frente al 25% de los nativos.