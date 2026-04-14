Rubio aplaude la primera reunión diplomática directa en décadas entre Israel y Líbano: “Es el principio de un proceso”

De izquierda a derecha: Michael Needham, consejero del Departamento de Estado de EE. UU.; Mike Waltz, embajador de EE. UU. ante las Naciones Unidas; Marco Rubio, secretario de Estado; el embajador de Estados Unidos en el Líbano, Michel Issa; la embajadora del Líbano en Estados Unidos, Nada Hamadeh Moawad; y el embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, en una foto antes de una reunión en el Departamento de Estado en Washington, este martes.

Los embajadores de Israel y Líbano en Estados Unidos se han reunido este martes durante dos horas en la sede del Departamento de Estado en Washington. El encuentro, al que asistió el secretario de Estado, Marco Rubio, junto con otros miembros de su equipo, tenía más carga simbólica que posibilidades reales de producir un resultado: eran las primeras conversaciones directas en décadas entre ambos países, que carecen de relaciones diplomáticas desde la fundación del Estado judío en 1948. Ese contacto —que ambas partes calificaron de “histórico”— no evitó que Israel lanzase nuevos ataques en el sur del Líbano, matando a al menos 35 personas e hiriendo a otras 159, como parte de su campaña militar contra Hezbolá, que no ha aflojado, pese al alto el fuego acordado entre Estados Unidos e Irán.

“Entendemos que nos enfrentamos a décadas de compleja historia que no se resolverá rápidamente”, dijo Rubio antes de la reunión de este martes, a la que Hezbolá se opone. “Pero podemos empezar a avanzar con un marco que permita que algo suceda, algo muy positivo, algo muy permanente, para que el pueblo del Líbano pueda tener el futuro que merece y para que el pueblo de Israel pueda vivir sin miedo”, añadió el secretario de Estado. “No es algo puntual, se trata del principio de un proceso. Todas las complejidades de este asunto no se van a resolver en las próximas seis horas”.

La reunión era a un nivel bajo (solo de embajadores), comenzó con foto conjunta, pero sin apretón de manos, y concluyó dos horas más tarde sin rueda de prensa conjunta.

Rubio sí habló para poner el foco en Hezbolá como principal problema. Describió el proceso de diálogo iniciado este martes como una oportunidad histórica de lograr “algo muy positivo, algo muy permanente”, con el objetivo de “una paz permanente y duradera”, poniendo fin “de manera permanente a 20 o 30 años de influencia de Hezbolá en esta parte del mundo; y no solo al daño que ha infligido a Israel, sino también al daño que ha infligido al pueblo libanés”. “Debemos recordar que el pueblo libanés es víctima de Hezbolá. El pueblo libanés es víctima de la agresión iraní. Y esto tiene que terminar”, ha añadido.

El embajador israelí, Yechiel Leiter, salió contento del encuentro. Aseguró a la prensa que la representante del Gobierno libanés fue clara en que su país ya no desea ser “ocupado” por Hezbolá y que conversaron sobre una visión a largo plazo para una frontera claramente delimitada. Los dos países carecen de frontera definida y Beirut empuja desde hace tiempo para delimitarla, porque tiene reservas sobre algunos puntos de la línea de retirada israelí, legitimada por la ONU. Israel ha hecho oídos sordos.

Beirut reclama un cese inmediato de las hostilidades y la concesión de tiempo para desmantelar a la milicia chií apoyada por Irán. El Gobierno libanés ha prohibido sus actividades militares, pero corre el riesgo de desencadenar una guerra civil si aprieta demasiado, como pretenden Israel y EE UU.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que accedió la semana pasada a la petición de Trump de un encuentro inédito ante la amenaza de que sus ataques tirasen por la borda el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, insiste en mantener los bombardeos y centrar el diálogo en el desarme de Hezbolá y el improbable reconocimiento del Líbano de su país, a la manera de los de Marruecos, Bahréin y Emiratos Árabes Unidos en 2020.

Tras el fracaso de las conversaciones entre Washington y Teherán del fin de semana pasado en Islamabad (Pakistán) —también históricas; eran las primeras desde la fundación en 1979 de la República Islámica—, esa ofensiva militar israelí en el sur del país vecino es una de las grietas más profundas en la frágil tregua mientras ambas capitales deshojan la margarita sobre una segunda cumbre, que el presidente Donald Trump, con su habitual imprecisión, prometió este martes al diario New York Post que “podría llegar en el próximo par de días”.

Las otras dos fuentes de desacuerdo son el futuro del programa nuclear iraní (y las diferencias entre una moratoria de 20 años, como quiere Estados Unidos, o cinco, como pretende la República Islámica) y el control del estrecho de Ormuz, actualmente taponado por dos bloqueos simultáneos: el de Teherán, impuesto de facto desde el principio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, y el decretado por Trump, que entró en vigor el lunes.

Por la parte libanesa, acudió Nada Hamadeh Moawad con el propósito de lograr que callen las armas para, entonces, poder avanzar en el desarme gradual de Hezbolá, iniciado por su Gobierno en 2025, y negociar sobre el establecimiento de una frontera definitiva entre ambos países. El embajador israelí llegó a Washington con la idea de defender la urgencia de “desmontar a Hezbolá” y de firmar “un acuerdo de paz real” que aguante el paso del tiempo, según Netanyahu.

Naim Qassem, el secretario general del partido-milicia Hezbolá, que combate estos días a las tropas israelíes en el país y lanza cohetes contra las localidades del norte, acusó el domingo al Gobierno de Beirut de “humillarse” y actuar como una herramienta en manos de Israel y EE UU “mediante presiones y decisiones que debilitan el frente interno frente a la agresión”. También negó al Estado el derecho de pasar de rechazar las negociaciones directas a aceptarlas “sin un consenso interno” previo.

El diálogo que se inicia este martes en las oficinas del Departamento de Estado va vinculado a lo que suceda sobre el terreno en el sur de Líbano, donde el ejército israelí mantiene las operaciones militares y ha penetrado hasta diez kilómetros más allá de la frontera. Las tropas israelíes rodean estos días el municipio de Bint Jbeil y levantan nuevos puestos de control con la intención de consolidar el dominio de una franja fronteriza. Los dirigentes políticos y militares de Israel insisten en que no contemplan un cese de las hostilidades hasta establecer sine die lo que llaman una “zona de seguridad” que aleje la amenaza de los proyectiles antitanque de Hezbolá.

El Ejecutivo de Netanyahu ha reorientado sus intereses desde que Trump le ordenó dialogar con Beirut. Por ejemplo, incurrió en una contradicción al argumentar que Líbano queda fuera del alto el fuego con Irán cuando lleva años presentando a Hezbolá como una mera marioneta de Teherán. Ahora, lo plantea justo como una oportunidad para aislar a Teherán del partido-milicia chií que ha armado y financiado desde su nacimiento en 1982, en una anterior ocupación militar israelí del país.

Precisamente, aquella invasión durante la guerra civil libanesa dio lugar a las primeras negociaciones de alto nivel entre Líbano e Israel. En un Líbano bajo ocupación militar tanto israelí como siria, el presidente libanés, Amin Gemayel, alcanzó un acuerdo para la retirada del ejército israelí de Líbano y el marco para establecer relaciones bilaterales. Pero el régimen de Hafez el Asad en Siria, que tenía presencia en el país desde 1976, lo vetó y nunca se aplicó. Luego, en 1993, un Líbano bajo tutela siria mantuvo —también con mediación de Washington— un breve canal directo de diálogo con Israel, en una derivada de la Conferencia de Paz de Madrid, dos años antes.

Hoy, la desaparición del clan de los El Asad en Damasco, el debilitamiento de las autoridades iraníes y el dolor que las sucesivas guerras israelíes han provocado en Líbano propician un momento distinto. Incluso algunos pesos pesados de la política libanesa, que en su día presionaron contra el diálogo con Israel a raíz de su alianza con Siria, han cambiado de postura, según se especula en diarios libaneses de distinto signo político y confesional. Entre ellos, Walid Jumblatt, líder tradicional druso y miembro del Partido Socialista Progresista, y Nabih Berri, presidente del parlamento libanés desde 1992, máxima autoridad política chií en el Líbano actual y punto de contacto entre su aliado Hezbolá y la comunidad internacional.