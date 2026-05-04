Primer simulacro nacional 2026: fecha, horario y cómo registrar inmuebles para participar

El ejercicio de prevención tendrá lugar apenas dos días después de un sismo con epicentro en Oaxaca y activará las alertas tanto en altavoces como en teléfonos móviles

El primer simulacro nacional de 2026 ya tiene fecha confirmada: se realizará el miércoles 6 de mayo a las 11.00 horas, tiempo del centro de México, con participación prevista en las 32 entidades del país.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinación Nacional de Protección Civil, ha convocado a este ejercicio como parte de su estrategia para fortalecer la cultura de la prevención y medir la capacidad de reacción de brigadas y unidades internas ante emergencias. Esta jornada se inscribe además en el calendario de simulacros de este año, que incluye un segundo simulacro nacional el 19 de septiembre, así como un ejercicio regional por sismo ya realizado el 18 de febrero en Ciudad de México y Estado de México.

Cómo registrar inmuebles

La convocatoria oficial llama a instituciones públicas y privadas de todo el país a registrar sus inmuebles a más tardar el 5 de mayo. También precisa que la hipótesis del simulacro puede variar según la entidad federativa y el tipo de riesgo identificado en cada inmueble, debido a que no todas las regiones del país están expuestas a sismos.

Para registrar un inmueble y participar, el trámite debe hacerse en la plataforma nacional de registro . Ahí, es necesario seleccionar la entidad federativa, ingresar los datos del inmueble y completar el procedimiento antes del cierre del plazo, fijado para el 5 de mayo a las 23:59 horas. El sitio también habilita un apartado específico de seguimiento para consultar el estado del trámite. El registro permite a Protección Civil conocer cuántos espacios se suman al ejercicio, planear mejor el despliegue y evaluar la capacidad de respuesta en distintos contextos urbanos y rurales.

Funcionamiento de la alerta sísmica

El simulacro servirá también para poner a prueba el sistema de alertamiento masivo, en particular la activación de mensajes y sonidos de emergencia en teléfonos celulares, altavoces y otros canales de difusión. La jornada se vincula con las actividades conmemorativas por las cuatro décadas del Sistema Nacional de Protección Civil, creado el 6 de mayo de 1986 como respuesta institucional al riesgo sísmico tras el terremoto del 19 de septiembre de 1985.

Se prevé la activación de la alerta en altavoces, sistemas de radiodifusión, aplicaciones de monitoreo y en dispositivos móviles mediante tecnologías de SMS y mensajería tipo cell broadcast, que no dependen de datos móviles. Durante el ejercicio, los usuarios recibirán en sus celulares una notificación sonora acompañada de un texto claramente identificado como simulacro, con el objetivo de evitar confusiones y pánico entre la población.

El último simulacro regional dejó un precedente sobre los tiempos de reacción que las autoridades buscan mejorar. En esa jornada, 8,2 millones de personas evacuaron en un promedio de un minuto con 50 segundos, de acuerdo con el Gobierno capitalino.