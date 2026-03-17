Un terremoto de magnitud 6 sacude el este de Cuba
El seísmo se ha registrado esta madrugada en el municipio de Imías, en la provincia de Guantánamo
El Servicio Sismológico Nacional Cubano ha informado de que en el este de la isla se ha registrado un terremoto de magnitud 6 en la escala de Richter durante la madrugada del lunes al martes, informa Europa Press.
El terremoto ha tenido lugar a 37 kilómetros al sureste del municipio de Imías, en la provincia de Guantánamo, sobre las 0.28 horas (5.28 horas en la España peninsular y Baleares), con un hipocentro a 20 kilómetros de profundidad.
Hasta el momento, el centro ha señalado en un mensaje publicado en sus redes sociales que se han recibido informes de que el seísmo fue percibido en las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba y Holguín.
Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) ha informado de una posible réplica del terremoto con una magnitud de 4,7 y un hipocentro a 10 kilómetros de profundidad.
[Noticia de última hora. Habrá ampliación en breve]
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