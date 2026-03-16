Trump asegura que será “un gran honor” para él “tomar Cuba”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes desde el Salón Oval de la Casa Blanca que será “un gran honor” para él “tomar Cuba”, en medio de las tensiones entre ambos países por el bloqueo energético contra la isla, a donde no entra una gota de combustible desde hace tres meses. “En verdad, pienso que sería un gran honor”, insistió Trump ante la pregunta de un periodista sobre si Cuba seguirá los pasos de Irán y Venezuela.

Las declaraciones de Trump han sido las más contundentes hasta hoy en cuanto a sus futuros planes hacia la isla, a pesar de que casi cada semana desliza algún comentario sobre Cuba. Hasta ahora, se había limitado a repetir que se trata de una “nación fallida”, que se alimentaba del combustible venezolano y que caería muy pronto, mientras alentaba a avanzar en reformas económicas. “Cuba fracasará muy pronto”, dijo a inicios de aõ a un grupo de periodistas en Washington. “Cuba es una nación que está muy cerca del colapso”.

Ahora, además, ha dejado entrever que su mayor interés está en las eventuales inversiones que se abran en el sector turístico. Trump respondió a una pregunta del corresponsal de la Casa Blanca de Fox News, Peter Doocy: “¿[Tomar Cuba] sería como en Irán o como en Venezuela?”. Trump, desde su escritorio, respondió en un tono más directo que en otras ocasiones: “[Cuba] es una nación fallida. No tienen dinero, no tienen nada. Tienen una tierra linda y tienen vistas lindas, ¿sabes?”. Pocos segundos después abrió el melón, al agregar que la isla, “a su manera”, tiene un atractivo económico. “Ya sabes, turismo y todo eso. Es una isla hermosa, con un gran clima”.

“Toda mi vida he escuchado sobre Estados Unidos y Cuba y cuándo es que Estados Unidos lo haría... Yo en verdad creo que tendré el honor de tomar Cuba… Sería un gran honor”. Casi de inmediato, el periodista le pregunta otra vez: “¿Tomar Cuba?" “Tomarla de alguna forma. Sí, tomar Cuba. Ya sea que la libere o la tome. Creo que puedo hacer lo que sea con eso si quieres saber la verdad”, respondió Trump.

La escalada de Trump coincide con un apagón total en Cuba, que se quedó sin electricidad este lunes tras “la desconexión total” de su sistema de generación, según informó la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE). Desde que el pasado 29 de enero Trump declarara la emergencia nacional hacia la isla, amenazando con multar los aranceles de los países que les provean con petróleo, al país no entra ningún buque con combustible del exterior. Las jornadas diarias de apagones de hasta más de 20 horas, sumadas a la escasez de alimentos, la falta de transporte y el hastío generalizado, ha hecho que desde hace más de una semana los cubanos suenen cazuelas a modo de protesta. El viernes, sin embargo, el descontento escaló hasta tal punto que un grupo de jóvenes incendió la sede del Partido Comunista en Morón, al centro del país, un acto que enseguida fue tildado por el Gobierno como “vandalismo”.

Los cubanos esperaban además esta noche que el Gobierno cubano anunciara oficialmente la estrategia por la que parece estar apostando para lidiar con la histórica crisis, luego de que el mandatario Miguel Díaz-Canel finalmente reconociera que están sentados a la mesa de negociaciones con Estados Unidos. El país que por años ha puesto límites con su diáspora, ahora estará abierto a que los residentes cubanos en el exterior puedan volver e invertir en el sector privado y ser propietarios de negocios, una de las reformas económicas que impulsarán en medio de la presión que ejerce la administración de Donald Trump.