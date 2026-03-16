Cuba se queda sin luz por el colapso del 100% de su sistema eléctrico

Cuba entera, de punta a punta, se ha quedado sin luz. La empresa estatal Unión Eléctrica (UNE) anunció este lunes que el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) sufrió una “desconexión total”, sin entrar en mayores detalles sobre las causas o el tiempo que tardarán las autoridades en restablecer la corriente en el país caribeño. Se trata del sexto apagón total, es decir, que la isla entera genera cero megavatios, registrado en año y medio.

Por el momento, el Gobierno cubano no ha dado a conocer las causas que han desembocado en este nuevo apagón masivo, que ha dejado a los poco menos de 10 millones de habitantes sin electricidad. El Ministerio de Energía y Minas se ha limitado a decir que se han activado “los protocolos para el restablecimiento” del SEN. De acuerdo con la televisión estatal, el incidente ocurrió a las 13.40 hora local (11.40 de México, 18.40 hora peninsular).

El sistema eléctrico cubano funciona como una red compuesta por distintas islas de generación. Por lo que reiniciarlo desde cero es un proceso complejo que, en el peor de los escenarios, puede extenderse durante días. En 2022, tras el paso del huracán Ian, las autoridades tardaron una semana entera para restablecer la luz. También se trata de un mecanismo mucho más complejo que cuando sucede una caída parcial, como la ocurrida el pasado 4 de marzo, cuando dos tercios del país se quedaron sin corriente.

El enésimo colapso deja ver, una vez más, el endeble estado del sistema eléctrico cubano, dependiente de las importaciones de petróleo, y con centrales termoelétricas obsoletas y de manufactura soviética como columna vertebral. La desconexión del SEN es distinta a los apagones diarios que sufre el país, que en muchas regiones pueden extenderse hasta más de 24 horas. En el primer caso se trata de cortes planificados, aunque muchas veces sin cumplir la programación, por la falta de generación. Por ejemplo: para este lunes, las autoridades esperaban que el 62% del país quedase a oscuras en el momento de mayor demanda. Mientras que, en el segundo, es la caída del sistema en su conjunto, con el país entero apagado, normalmente por alguna descompostura que provoca una especie de efecto bola de nieve.

Los cubanos se han acostumbrado a las caídas del SEN. Una situación que en otros países pudiese ser extraordinaria en la isla se ha convertido en la normalidad. Los apagones masivos paralizan la vida en el país caribeño, ya sumido desde la pandemia en una policrisis profunda. Desde la pandemia, el Producto Interno Bruto (PIB) acumula una caída del 15% y hasta un 20% de la población total del país —sobre todo jóvenes en edad productiva— ha emigrado.

La caída de este lunes coincide con el anuncio que hará esta tarde el Gobierno de la isla. El Ejecutivo oficializará en la televisión estatal que permitirá a los cubanos en el extranjero invertir o ser dueños de empresas. Anteriormente, las autoridades solo lo permitían si los inversionistas pasaban más de la mitad del año dentro del territorio cubano. Se trata de una nueva vuelta de tuerca para enderezar el camino de una economía que acumula una crisis tras otra.

También se trata de un gesto aperturista en medio de las presiones de Washington, que ha redoblado sus sanciones contra La Habana y que ha cortado de tajo la principal fuente histórica de petróleo para Cuba: Venezuela.