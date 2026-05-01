Jonathan David Muir, de 16 años, el preso político más joven del castrismo: “Mamá, ¿hasta cuándo voy a estar aquí?”

El Gobierno cubano apresó al adolescente por participar en una protesta en marzo en plena negociación con Estados Unidos, que le exige liberar a más de mil presos políticos

El hambre feroz fue lo que hizo que Jonathan David Muir llegara a un pacto con otro de los presos al interior de la cárcel cubana donde está detenido: a cambio de dos paquetes de refresco Zuko le ofrecía sus chancletas, blancas y negras, talla 42, a la medida de un adolescente de 16 años. No le estaba retribuyendo con poco, sino con las únicas chancletas que tenía. Su padre, el pastor Elier Muir, pudo adquirirlas con esfuerzo, con el escaso presupuesto casi siempre destinado a la comida o los medicamentos: “No tiene zapatos; gracias a Dios que esas chancletas le han durado bastante”, dice él. Semanas antes, Jonathan se las había puesto para tomar las calles del municipio de Morón junto a una turba de vecinos molestos, tras más de dos días de apagón eléctrico. Cuando lo detuvieron, la instructora penal se fijó en su calzado y le preguntó: “¿Tú participaste en la manifestación con esas chancletas?”.

Los vecinos se acercan al pastor Muir por las calles de Camino de Barro, la zona donde vive, muy cercana a Morón, al centro de Cuba. Le dicen: “¿Cómo está Jhonatan? Dígale que lo queremos fuera”. Le han enviado cartas escritas a mano que el pastor le alcanza a su hijo en la prisión de máxima seguridad de Canaleta. El último gran preso político cubano es casi imberbe, le gusta jugar videojuegos, es poco expresivo y “muy amoroso”. A los siete años, le regalaron un piano pequeño que aprendió a tocar empíricamente en los cultos de la iglesia Tiempo de Cosecha. “Jonathan es el niño lindo de la casa”, dice su mamá, la pastora Minerva Burgos. “Tenemos hijos mayores, pero él es el pequeño, el bebé de la familia”.

Las últimas veces que lo han visto en el penal, lleva puesto un pulóver blanco y ropa gris de recluso. Otro detenido le ha contado a los padres que a Jonathan, con las manos aferradas a los barrotes de la celda, se le ha oído decir: “Mamá, papá, sáquenme de aquí, por favor”. Su madre no sabe qué hacer. “Cada vez que me llama por teléfono me pregunta una y otra vez: ‘Mamá, ¿hasta cuándo voy a estar aquí?’. Es muy doloroso, porque quisiera tener una respuesta para mi niño, pero no la tengo”.

El 13 de marzo, los habitantes de Morón llevaban 26 días sin electricidad, una crisis con la que venían lidiando desde antes y que se agravó por el cerco petrolero que el Gobierno de Donald Trump impuso a la isla. Sin ningún barco extranjero proveyendo de combustible al país, la oscuridad había atravesado la vida en todo sentido: una paralización del transporte y las escuelas, el olor constante a carbón para preparar la comida, la escasez de todo... Los vecinos, ese día, decidieron que la luz la iban a traer ellos, sin esperar por nadie. Algunos agarraron sus cazuelas vacías y salieron a la calle en una caravana de bulla y consignas.

Jonathan David Muir Burgos en una imagen cedida por su familia. Cedida

Al atardecer de ese viernes, cuenta el pastor Muir, el aire corría del este al nordeste, en dirección a su casa, un sitio humilde. El huracán Irma arrasó en 2017 con su antigua vivienda de madera, y con esfuerzo pudieron construir un lugar con techo de fibras y piso de cemento que es su hogar hasta hoy. Jonathan oyó a la caravana insatisfecha. Los padres le suplicaron que se quedara en casa. Es un joven enfermo, debía cuidarse. Pero Jonathan no quería irse a dormir, una noche más, debajo del mosquitero en medio del apagón. Se dejó arrastrar por la incomodidad y el gentío.

“La gente estaba pidiendo libertad, comida, corriente. Nunca nos imaginamos que eso iba a llegar tan lejos”, dice el padre. “Hoy en día está preso no por querer vivir con mucho, sino con lo necesario para poder bregar”.

Cuando la noche cayó sobre Morón, los manifestantes llegaron hasta la sede del Partido Comunista. Entraron, lanzaron por la ventana algunos de sus muebles e hicieron una fogata en medio de la calle, como si estuvieran incendiando el corazón del sistema. El descontento era tal que poco pensaron en las consecuencias. Hace cinco años el Gobierno convirtió en presos políticos a miles de personas que salieron a protestar a las calles del país.

Las autoridades cortaron los servicios de internet y ordenaron el fin de la manifestación. Se oyó el sonido de un disparo. Kevin Samuel Echeverría, de 15 años, había sido baleado en la pierna. Días después, cuando se dirigió al pueblo, el presidente Miguel Díaz-Canel dijo que era comprensible el malestar que provocan los prolongados apagones, los que achacó al bloqueo de Estados Unidos. “Lo que nunca será comprensible”, añadió, “es la violencia y el vandalismo que atente contra la tranquilidad ciudadana y la seguridad de nuestras instituciones”.

Los días siguientes a la protesta, las fuerzas policiales y militares cubanas estaban escarbando en cualquier esquina en busca de los manifestantes. Llegaron hasta la casa de los abuelos de un amigo de Jonathan, golpearon a los ancianos, abrieron la puerta y montaron al joven en una patrulla. Cuando Muir lo supo, escondió a su hijo en un lugar cercano. El 16 de marzo el padre recibió una llamada. Los estaban citando a él y a Jonathan formalmente a la sede de la Seguridad del Estado de Morón. Fue la última vez que vio a su hijo libre.

El castrismo contra la familia Muir-Burgos

El niño llegó a sus vidas cuando los padres eran mayores y se habían dado por vencidos. En 2006, a Burgos “le dejaron morir un embarazo de dos semanas en su vientre” a causa del descuido de los médicos, asegura el padre. La familia hizo denuncias al hospital y nunca llegaron a tener respuestas concretas. Así empieza, en algún sentido, la lucha del matrimonio contra un sistema que les ha condenado a una vida en los márgenes.

Dos años después, durante una consulta de rutina, los médicos les notificaron que Burgos estaba embarazada de seis semanas. “Casi nos volvemos locos”, cuenta el pastor Muir. Temían que las cosas no salieran como deseaban. Al tiempo, los doctores confirmaron que estaba fuera de peligro: “El médico dijo: es un pionero, vayan comprando el uniforme y la pañoleta, que ya está bien formado y grande”. Era Jonathan, que nació el 28 de mayo de 2009. “Fue un regalo de Dios hasta hoy”.

Pero Jonathan, dice el padre, no ha tenido una vida fácil. Cuando nació, su familia religiosa ya estaba sufriendo acoso y persecución por parte de las autoridades cubanas. “El gobierno se ha ensañado con nosotros porque no simpatizamos”, asegura Muir. Cuando trabajaba en el área de ecoturismo, en Cayo Coco, uno de los principales destinos turísticos en la isla, el padre fue citado por un agente de la Seguridad del Estado. “Me pidió que colaborara con ellos y le dije que mi abuelo me decía que nunca fuera chivato. Aquel oficial se molestó, empezó a dar golpes en el buró, se sacó la pistola delante de mí, empezó a ofenderme. Desde ese entonces jamás me han aceptado en trabajos del Estado. Toda la persecución es porque siempre he dicho la verdad y nunca le he tenido miedo a este régimen, por eso no me dejan prosperar ni vivir”.

Elier Muir, Minerva Burgos y Jonathan David Muir Burgos en una imagen sin datar. Cedida

Cuando Jonathan tenía dos años, los padres se acostumbraron a salir de la iglesia con una tablita que le protegiera la cabeza, pues algunos vecinos, respondiendo a órdenes del Gobierno, los apedreaban siempre que podían. Y cuando tenía seis años, tuvo una maestra que le decía ‘el santico‘. “Lo humillaba por su fe cristiana. El niño estaba deprimido, era menospreciado y subestimado”.

Jonathan, cuentan los padres, desarrolló un trauma. Hasta hoy guardan documentos de su historia clínica que atestiguan que la situación le causó dishidrosis, una enfermedad de la piel que hace que le broten ampollas. Por esta causa, se alojaron en su cuerpo dos bacterias, un estreptococo beta-hemolítico y un estafilococo. “No fue una enfermedad congénita ni contraída, sino una enfermedad provocada por todos estos momentos traumáticos que pasó en su niñez”. El padre presentó quejas en el Ministerio de Educación, sin que nada sucediera.

Jonathan tenía 11 años cuando lo tildaron por primera vez de ser un provocador político. Estaba en un aula de más de 20 niños, que, ante la ausencia de la maestra, comenzaron a cantar, tirarse zapatos y tizas, mientras una de las niñas grababa el alboroto con su teléfono. Cuando se lo mostró a la maestra, Jonathan y otros tres fueron analizados por las autoridades. “Dijeron que era un caso político, que estaban irrespetando a la Patria”, cuenta el padre. Los hicieron firmar un acta de advertencia y a Muir lo querían acusar de desacato por oponerse a la medida.

“Ellos ven a mi hijo como un disidente, como una amenaza. Están torturando a un niño, lo están denigrando, amenazando, porque saben que cuando crezca va a ser igual que su padre”, dice el pastor.

El caso de persecución por años a la familia Muir-Burgos fue incluido en un informe a finales de 2023 por varios relatores y expertos de derechos humanos de Naciones Unidas, que documentaron el acoso, la persecución o las amenazas de muerte a las que han estado expuestos. Al año siguiente, la organización internacional declaró a los tres víctimas de persecución religiosa por parte del Estado cubano.

“La situación de esta familia ha sido muy dolorosa”, asegura Javier Larrondo, director de Prisoners Defenders, una ONG que ha acompañado el caso. “Mientras Elier Muir luchaba por la vida de su hijo desde niño, la Seguridad del Estado los perseguía y acosaba con amenazas constantes, a pesar de que Elier solo realiza labor pastoral y no política, pero el Gobierno conoce que no es un simpatizante. Ahora han tomado como rehén a su hijo al verle cerca de las manifestaciones en Morón, aun cuando su actitud fue la de observar y tener una conducta pacífica”.

Por todo lo vivido en la escuela, Jonathan “nunca fue aventajado en los estudios”, explica su padre. Quiso estudiar pedagogía, pero no pudo porque la escuela quedaba demasiado lejos y tenía que ir a pie. Terminó un curso de dulcero y panadero, y se especializó en hacer chiviricos, un dulce típico cubano. El día que salió a unirse a la manifestación, había terminado una orden de chiviricos para vender.

Una vida joven que se apaga

Si de algo se arrepiente Muir, es de haber llevado él mismo a su hijo hasta las manos de las autoridades cubanas. El 16 de marzo el oficial le dijo que solo quería entrevistar a Jonathan, pero los dejaron a los dos presos. “Es una tristeza que tengo en mi pecho y me arrepiento”, dice. “Yo lo llevé como un corderito manso al matadero, sin hablar, sin quejarse, sin decir nada”.

Afectaciones a Jonathan David Muir Burgos por el debilitamiento de su sistema inmunológico. Cedida

Las autoridades apresaron también al menos a otros tres adolescentes que participaron de la misma protesta, la cual dejó un saldo total de unos 16 detenidos, según han verificado organizaciones independientes. Los arrestos se dieron mientras el Gobierno estadounidense ponía sobre la mesa de negociaciones con La Habana la liberación de los más de 1.000 presos políticos de la isla.

Al padre y al hijo los subieron a una patrulla y los trasladaron al Departamento Técnico de Instrucción Penal de Ciego de Ávila, sin que el resto de la familia supiera nada. Ese mismo día, en la tarde, liberaron al pastor Muir, pero al hijo lo llevaron a Canaleta, la cárcel de adultos donde ahora está acusado de sabotaje. El abogado Raudiel Peña Barrios, miembro del grupo Cubalex, que lleva registros del caso, aseguró a EL PAÍS que en Cuba este delito puede abarcar sanciones de entre 7 y 15 años de privación de libertad, o incluso otras más graves de hasta 30 años, la cadena perpetua o la pena de muerte.

“Se enfrenta a un delito con un marco sancionador muy fuerte, sobre todo para alguien tan joven”, sostiene Barrios. “Como es menor de 18 años, hay reglas especiales de adecuación de las penas en el Código Penal cubano que podrían beneficiarlo con una reducción de la sanción, pero eso ya queda al arbitrio o decisión de los jueces”. Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares al menor tras considerar “que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de daño irreparable en Cuba”.

En las visitas de la familia al penal, han visto cómo la salud de Jonathan ha empeorado; ha perdido peso y se siente débil. “Su sistema inmunológico está debilitado, presenta procesos vagales e hipoglicemia, pierde el conocimiento y cuando vuelve en sí no sabe dónde está, o si es de día o de noche”, dice Muir. “Lo que más me duele cuando lo voy a visitar es ir a un lugar donde nunca debió estar ese niño, tras las rejas, un niño enfermo. Esto no es un hecho aislado, lo hicieron conmigo, y lo están haciendo ahora con mi hijo”, asegura el padre. Una pregunta llega con frecuencia a su cabeza: “¿Por qué mi niño está en ese lugar donde su vida corre peligro, donde puede hasta morir?”.