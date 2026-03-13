Cuba confirma negociaciones con EEUU en medio de la asfixia por la falta de combustible

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, confirmó en la mañana de este jueves que funcionarios de su Gobierno comenzaron recientemente las conversaciones con representantes de la administración de Donald Trump. Insistió en que ha sido práctica de la Revolución Cubana no “responder a las campañas especulativas sobre este tipo de tema”. Hasta el momento, a pesar de que el propio Trump había dejado saber en varias ocasiones que estaban conversando con La Habana, los cubanos mantuvieron el silencio, o en ocasiones negaron que se estuviese llevando a cabo algún tipo de negociación.

Quince minutos antes de la transmisión que había sido anunciada para las 7:30 de la mañana de este viernes, la prensa oficialista adelantó que Díaz-Canel, desde la sede del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, en una reunión con miembros del Buró Político, del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista, y del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, dijo que “estas conversaciones han estado orientadas a buscar soluciones, por la vía del diálogo, a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones”. “Hay factores internacionales que han facilitado estos intercambios”, sostuvo.

“En los intercambios que se han sostenido, la parte cubana ha expresado la voluntad de llevar a cabo este proceso, sobre bases de igualdad y respeto a los sistemas políticos de ambos Estados, a la soberanía, y a la autodeterminación de nuestros gobiernos”, dijo.

El mensaje se ha emitido en medio de una histórica crisis económica y mientras La Habana se mantiene bajo una presión creciente por parte de Estados Unidos. Horas antes de esta comparecencia, el Gobierno cubano anunció la liberación de 51 presos por mediación del Vaticano.

Sin entrar en especificidades ni muchos más detalles de las conversaciones con Washington, el mandatario cubano dijo que este se trata de un tema que forma parte de “un proceso muy sensible, que se conduce con seriedad y responsabilidad, porque afecta los vínculos bilaterales entre las dos naciones y demanda enormes y arduos esfuerzos para encontrar solución y crear espacios de entendimiento, que nos permitan avanzar y alejarnos de la confrontación”.

En la comparecencia en directo por televisión, Díaz-Canel reconoció que desde enero Cuba no recibe el petróleo que antes llegaba de países como Venezuela y México, tras la emergencia nacional declarada por Trump, quien prometió con multar los aranceles de los países que mandaran petróleo a la isla. “Hace más de tres meses que no entra un barco de combustible en el país. Estamos trabajando en unas condiciones muy adversas, con un impacto inconmensurable en la vida de todo nuestro pueblo”, sostuvo. También dijo que estaban “trabajando en varios frentes” para manejar la compleja situación. “En ningún momento hemos renunciado a nuestro derecho soberano de importar petróleo a Cuba”, insistió.

El discurso, que desde bien temprano del viernes esperaban los cubanos tanto dentro como fuera del país, se presentó por el Gobierno como una continuación de la comparecencia del 5 de febrero, cuando Díaz-Canel dejó claro que “Cuba está dispuesta a un diálogo con Estados Unidos”. “Hay muchas cosas en las que podemos trabajar juntos, sin prejuicios”, insistió.

También se refirió al rol de los cubanos residentes en el exterior, una comunidad cada vez más extendida después del último gran éxodo masivo en el que más de dos millones de cubanos abandonaron la isla en los últimos tres años. “Es nuestra responsabilidad como Gobierno atenderlos, escucharlos”, y que “tengan participación en el proceso social de nuestro país”.

Han pasado exactamente 43 días desde que la administración de Trump declaró la emergencia nacional hacia la isla. Desde entonces, la vida en el país, que ya era precaria, se ha vuelto mucho más insostenible. Esa presión es parte, al parecer, del plan que tienen Trump y su secretario de Estado, el cubanoamericano Marco Rubio, quien lidera las supuestas negociaciones desde hace semanas con los herederos del apellido Castro. Trump, a quien se le ha pedido un posicionamiento directo respecto a Cuba luego de la intervención en Venezuela, aseguró que la isla vería un cambio antes de fin de año.

Los permisos para que el sector privado importe petróleo a Cuba directamente desde Estados Unidos, los constantes comentarios de Rubio sobre la importancia de un cambio económico en la isla, y la excarcelación ahora de decenas de presos podrían dar indicios de los primeros pasos de la negociación que se viene realizando entre ambos países. Cuando en 2014 los entonces presidentes Raúl Castro y Barack Obama anunciaron el restablecimiento de relaciones diplomáticas, el deshielo llegó de la mano de ciertas aperturas para el sector privado y la liberación de 53 presos, también por mediación del Vaticano.

En su nota oficial, el Gobierno cubano anunció la liberación de presos que “han cumplido una parte significativa de la pena y han mantenido buena conducta en prisión”, pero en ningún momento se refieren a los más de 1.000 presos políticos que permanecen en las cárceles cubanas. Desde ya, la ciudadanía exige que cualquier acuerdo con Washington debe contemplar la amnistía para los presos de conciencia. “La única solución compatible con los derechos humanos es la liberación plena e incondicional de todas las personas encarceladas por motivos políticos”, dijo en un comunicado el grupo Justicia 11J, que ha documentado y denunciado la reclusión de los manifestantes de las grandes protestas populares del 11 de julio de 2021.