Cuba mata a cuatro tripulantes de una lancha rápida civil de Estados Unidos

El Gobierno de la isla asegura que la embarcación respondió con disparos a la voz de alto cuando entraba a aguas territoriales cubanas

La Tropa Guardafrontera cubana abatió este miércoles a cuatro tripulantes de una lancha rápida procedente de EEUU que no obedeció cuando se le dio el alto en aguas territoriales y abrió fuego contra la embarcación policial, informó el Ministerio del Interior (Minint).

El comunicado indicó asimismo que otras seis personas de la lancha rápida resultaron heridas, así como “el comandante de la embarcación cubana”, en la que patrullaban en total cinco personas. Todos los heridos “fueron evacuados y recibieron asistencia médica”.

El ministerio no aportó datos sobre las identidades, las nacionalidades o las posibles motivaciones de los integrantes de la lancha rápida. La lancha, informó el ministerio, “se aproximó a una milla náutica al noreste del canalizo El Pino, en cayo Falcones, municipio Corralillo, provincia Villa Clara”, en aguas territoriales cubanas.

“Ante los actuales desafíos, Cuba ratifica su voluntad de proteger las aguas territoriales, teniendo como base que la defensa nacional es un pilar fundamental para el Estado cubano a favor de la protección de su soberanía y la estabilidad en la región. Prosiguen las investigaciones por las autoridades competentes para el total esclarecimiento de los hechos”, dice el comunicado del Ministerio de Interior.

En los últimos años se han reportado varios incidentes de este tipo, dos de ellos del año 2022. En un caso, una lancha rápida proveniente de Estados Unidos disparó contra fuerzas guardafronteras cubanas cerca de Villa Clara y provocó heridas a un oficial cubano.

El otro suceso se produjo en Bahía Honda (oeste) cuando una embarcación también procedente de Estados Unidos chocó con una patrullera del ministerio del Interior y el resultado fue el hundimiento de la primera y la muerte de varios de sus tripulantes.

Las autoridades de la isla reportan con frecuencia el hallazgo de lanchas rápidas abandonadas o capturadas en la costa norte (Ciego de Ávila, Villa Clara, La Habana) usadas habitualmente para recoger a potenciales migrantes, señalando estas acciones como “violaciones territoriales y tráfico humano”.

Noticia en desarrollo