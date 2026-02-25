México envía un nuevo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba

La Armada mexicana ha enviado un nuevo cargamento con ayuda humanitaria a Cuba, según ha informado este martes la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en un comunicado. La Cancillería ha estimado que el cargamento, que ha salido del puerto de Veracruz con cerca de 1.200 toneladas de alimentos de primera necesidad, llegará a la isla en cuatro días. “El pueblo de México mantiene viva su tradición solidaria con los pueblos de América Latina y en particular con el pueblo de Cuba”, reza el escrito de la Cancillería. La de este martes es la más reciente muestra de compromiso y apoyo con la isla caribeña, asfixiada desde finales de enero por las amenazas del Gobierno de Estados Unidos de imponer aranceles a quien suministre petróleo a Cuba.

Desde el ataque de Washington a Venezuela el 3 de enero, que resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el presidente Trump ha insistido en que Cuba no podrá sobrevivir sin la ayuda de su gran aliado y ha llamado al régimen castrista a negociar. México ha tratado de rebajar las consecuencias que supone la falta de suministro petrolífero en la isla. El pasado 8 de enero, el país anunció el envío de dos buques de la Armada con ayuda humanitaria con 814 toneladas de víveres. Fue la apuesta del Gobierno de Sheinbaum para seguir apoyando a Cuba sin levantar las represalias de Washington.

