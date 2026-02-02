México enviará alimentos a Cuba como ayuda humanitaria

México enviará esta semana un cargamento de alimentos y productos básicos a Cuba como ayuda humanitaria, ha revelado la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. La mandataria ha confirmado que los envíos de petróleo desde las costas mexicanas a la isla están suspendidos, pero ha afirmado que la Secretaría de Relaciones Exteriores se encuentra negociando con su contraparte en Washington para que el suministro de hidrocarburos se pueda reanudar.

“Esta semana estamos planeando una ayuda humanitaria a Cuba, es una ayuda que va a hacer la Secretaría de Marina, de alimentación y otros productos, en lo que resolvemos de manera diplomática todo lo que tenga que ver con el envío de petróleo por razones humanitarias”, ha mencionado Sheinbaum este domingo, durante su gira por el Estado de Sonora. El cargamento con alimentos, enseres y productos básicos será administrado por la Secretaría de Marina.

La Administración de Trump publicó esta semana un decreto que impone aranceles a los países que entreguen petróleo a Cuba. El presidente estadounidense ordenó, tras la intervención de su país en Venezuela, detener el envío de crudo a la isla. México se convirtió entonces en el mayor proveedor de hidrocarburos del país caribeño, sin embargo, detuvo los cargamentos a mitad de enero ante las amenazas del republicano.

Trump y Sheinbaum hablaron por teléfono el jueves por la mañana sobre la revisión del tratado de libre comercio (TMEC). Horas más tarde, la Administración de Trump publicó el polémico decreto que se interpretó como un mensaje al Gobierno mexicano. Sheinbaum negó el viernes que el tema hubiese sido abordado en la llamada telefónica. Sin embargo, Trump aseguró el sábado que él le pidió a Sheinbaum detener los cargamentos. “Cuba vivía del dinero y el petróleo de Venezuela, y nada de eso está llegando ahora. Y luego, la presidenta de México, la presidenta Sheinbaum, fue muy buena. Yo le dije a ella: ‘Mira, no queremos que envíen petróleo allá’, y ella no está enviando petróleo”, dijo el estadounidense a la prensa.

“No hablamos nunca con el presidente Trump del petróleo que se envía a Cuba”, insistió la mandataria este domingo. “Cuando sí se tocó el tema”, ha señalado Sheinbaum, “fue en la conversación que tuvo el secretario de Exteriores, [Juan Ramón de la Fuente] con el secretario [de Estado de Estados Unidos], Marco Rubio”.

México envía petróleo a Cuba desde 1993, pero desde el 2024 ha aumentado significativamente el volumen de los cargamentos. Sheinbaum ha explicado en las últimas semanas que el Gobierno mexicano hace dos tipos de envíos: los de ayuda humanitaria y los de contratos celebrados por Petróleos Mexicanos (Pemex) con el régimen cubano. Los pocos datos disponibles sugieren que México enviaba una quinta parte del petróleo que la isla necesita, unos 17.000 barriles diarios.

Sheinbaum ha advertido de que la prohibición de Estados Unidos puede agravar la crisis que desde hace meses se vive en Cuba. La presidenta mexicana afirmó el viernes que su Gobierno iba a seguir buscando alguna forma de ayudar a Cuba ante la profunda escasez que ya padece la población de la isla caribeña.