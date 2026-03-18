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Economía
Transporte

Retrasos en los trenes de alta velocidad con origen o destino Madrid por una incidencia en las señalizaciones de Adif

El gestor ha señalado que se están recuperando “de forma progresiva” los sistemas de control y gestión de tráfico

Estación de Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes.Pablo Monge
El País
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Madrid -
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Los trenes de alta velocidad con origen o destino en Madrid están registrando retrasos desde primera hora de esta mañana como consecuencia de una incidencia en los sistemas de señalización, según ha informado Adif, el gestor de la infraestructura ferroviaria, en su cuenta de la red social X.

La compañía ha señalado que se están recuperando “de forma progresiva” los sistemas de control y gestión de tráfico. “La circulación ferroviaria hasta y desde Puerta de Atocha se va restableciendo, si bien los trenes registran retraso por este motivo”, apunta Adif.

Algunos viajeros están reportando retrasos de una hora o más en sus salidas o llegadas a Madrid en trenes de alta velocidad, según recoge Europa Press. Otros pasajeros afirman que su tren lleva parado en la estación más de 50 minutos.

Por otro lado, la incidencia que ha obligado a interrumpir la circulación de los trenes de las líneas R1, R3 y R4 de Rodalies entre las estaciones de plaza de Cataluña y Barcelona Sants ha quedado resuelta a las 4:57 horas de este miércoles y los convoyes han recuperado su frecuencia de paso, ha informado Adif.

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