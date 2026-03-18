Retrasos en los trenes de alta velocidad con origen o destino Madrid por una incidencia en las señalizaciones de Adif
El gestor ha señalado que se están recuperando “de forma progresiva” los sistemas de control y gestión de tráfico
Los trenes de alta velocidad con origen o destino en Madrid están registrando retrasos desde primera hora de esta mañana como consecuencia de una incidencia en los sistemas de señalización, según ha informado Adif, el gestor de la infraestructura ferroviaria, en su cuenta de la red social X.
Se están recuperando de forma progresiva los sistemas de control y gestión de tráfico y la circulación ferroviaria hasta y desde Puerta de Atocha se va restableciendo si bien los trenes registran retraso por este motivo. https://t.co/vz7qWb3DEi— INFOAdif (@InfoAdif) March 18, 2026
La compañía ha señalado que se están recuperando “de forma progresiva” los sistemas de control y gestión de tráfico. “La circulación ferroviaria hasta y desde Puerta de Atocha se va restableciendo, si bien los trenes registran retraso por este motivo”, apunta Adif.
Algunos viajeros están reportando retrasos de una hora o más en sus salidas o llegadas a Madrid en trenes de alta velocidad, según recoge Europa Press. Otros pasajeros afirman que su tren lleva parado en la estación más de 50 minutos.
Por otro lado, la incidencia que ha obligado a interrumpir la circulación de los trenes de las líneas R1, R3 y R4 de Rodalies entre las estaciones de plaza de Cataluña y Barcelona Sants ha quedado resuelta a las 4:57 horas de este miércoles y los convoyes han recuperado su frecuencia de paso, ha informado Adif.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.