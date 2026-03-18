Una jueza condena a un hombre por matar a un gato a pisotones en un bar de Sevilla

El titular del Juzgado de lo Penal nº 5 de Sevilla ha condenado a un hombre por la muerte de una cría de gato a pisotones. Ocurrió en julio de 2022 en el restaurante Venta la Pringá, situado en el municipio sevillano de La Algaba. El acusado, que puede recurrir la sentencia, ha sido juzgado por un delito de maltrato animal con resultado de muerte con una pena de 12 meses de prisión y tres años y seis meses de inhabilitación para el ejercicio de profesiones relacionadas con animales y para su tenencia.

Los hechos se remontan a julio de 2022, cuando, según los testimonios recogidos en la causa, una cría de gato entró en el interior del establecimiento. Según el texto, el acusado expulsó al animal del local y, posteriormente, lo agredió de forma violenta en el exterior, pisándole la cabeza hasta provocarle la muerte. La agresión fue presenciada por varios clientes que se encontraban en el restaurante.

La sentencia considera acreditado que el acusado causó la muerte del animal mediante una agresión directa y valora especialmente la coherencia de los testimonios de los testigos presenciales. Además, el tribunal aprecia la agravante de alevosía al tratarse de un animal especialmente vulnerable y por la forma en que se produjo la agresión.

“Esta condena refuerza la importancia de denunciar los casos de maltrato animal y de que las organizaciones de defensa animal puedan personarse en los procedimientos judiciales para garantizar que este tipo de hechos no queden impunes”, apuntó este martes el Pacma. El Partido Animalista Pacma y la Asociación Andaluza por la Defensa Animal (AADA) participaron en el procedimiento como acusación popular, impulsando la persecución penal de los hechos junto al Ministerio Fiscal y la acusación particular, que se trataba de una familia con niños que presenció la escena.