Una quincena de exdirigentes de Vox exigen a Abascal un congreso extraordinario

Una quincena de destacados exdirigentes de Vox, encabezados por su exportavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, y entre los que figuran una decena de exdiputados, algunos cargos públicos aún en activo como Javier Ortega Smith, o la vicealcaldesa de Toledo, Inés Cañizares, uno de los responsables institucionales más relevantes de Vox, y fundadores de la organización como Ignacio Ansaldo, titular del carné de afiliado número 1 del partido, han lanzado un manifiesto en el que exigen la celebración de un congreso extraordinario a Santiago Abascal.

La iniciativa, que constituye un desafío sin precedentes a la actual dirección de Vox, denuncia “la concentración extrema del poder y la eliminación de los controles internos”, las “retribuciones desorbitadas en el entorno del presidente [del partido], impropias de un proyecto que defiende la austeridad” o “el desprecio a la democracia interna, a los contrapesos o a las opiniones independientes”.

También critica “la existencia de un entramado paralelo de entidades opacas, desconocidas para la mayoría de los afiliados, no sometidas a un escrutinio suficiente y vinculadas a intereses e intercambios económicos que exigen transparencia”, en alusión a las sociedades vinculadas a los dos principales asesores de Abascal, Kiko Méndez-Monasterio y Gabriel Ariza, hijo del padrino mediático de Vox Julio Ariza. “Quien pide ejemplaridad para España debe empezar por garantizarla dentro de su propio proyecto”, subrayan.

Los promotores del manifiesto denuncian que “el partido ha protagonizado en los últimos años cambios relevantes de orientación política que no han sido explicados ni debatidos ante la militancia. Entre ellos están la salida del grupo europeo ECR, presidido por [la primera ministra italiana] Giorgia Meloni, tras una década de pertenencia al mismo; un giro estatalista y obrerista alejado de la defensa del libre comercio como motor de crecimiento; y una deriva republicana y antimonárquica que, en este punto, termina coincidiendo con intereses ajenos al propio proyecto. Cambios de esta envergadura exigen una explicación política seria y un contraste abierto”, alegan.

“En un proyecto como este, la fuerza no la da la jerarquía, sino la militancia: desde quienes estuvieron al inicio hasta el último afiliado incorporado, todos comparten la misma dignidad política y el mismo derecho a ser escuchados y a decidir”, proclaman.

Por todo esto, exigen la convocatoria de un congreso extraordinario, “con plazos suficientes y reglas claras […] no para imponer una candidatura alternativa, sino para abrir un debate real sobre el rumbo del proyecto”. Los promotores reclaman que el debate “incluya una revisión completa de la arquitectura interna del partido […], una explicación política seria sobre los cambios de orientación producidos en estos años […], un debate abierto sobre liderazgo, organización política y estrategia de gobierno” y “un congreso para preparar al partido para gobernar”.

Ante el previsible rechazo de Abascal a su petición, advierten de que “negar esta petición no es una decisión neutra. Es aceptar conscientemente que el partido no quiere, o no puede, corregir su deriva interna, explicar sus cambios políticos y cumplir el propósito para el que fue creado”.

El manifiesto, abierto a la firma de más afiliados de Vox, lo suscriben Iván Espinosa de los Monteros, ex secretario general y exportavoz parlamentario, afiliado número 5 de Vox; Javier Ortega Smith, diputado y afiliado número 6; Ricardo Garrudo, expresidente de Denaes, la fundación que dio origen a Vox; Inés Cañizares, exdiputada y vicealcaldesa de Toledo; Rocío Monasterio, exdiputada autonómica y expresidenta del partido en Madrid; Rubén Manso, exdiputado; Víctor González Coello de Portugal, afiliado número 7, exvicepresidente del partido y exdiputado; Víctor Sánchez del Real, exvicesecretario nacional de comunicación y exdiputado; Francisco José Contreras, exdiputado; Malena Nevado, expresidenta de Vox Cáceres y exdiputada nacional; Juan Luis Steegmann, exmiembro del comité ejecutivo nacional y exdiputado; José Ángel Antelo, expresidente de Vox en Murcia y diputado autonómico; Isabel Lázaro, expresidenta de Vox en Tarragona y exdiputada autonómica; Cristóbal Palacio, diputado en el Parlamento de Cantabria; e Ignacio Ansaldo, concejal por Madrid y afiliado número 1 de Vox.