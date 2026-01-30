Sheinbaum insiste en que ayudará a Cuba “sin poner en riesgo a México”

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha asegurado que México buscará alguna forma para entregar ayuda humanitaria a Cuba, después de que la Administración de Donald Trump publicara un decreto que impone aranceles a los países que suministren petróleo a la isla. “Buscaremos la manera, sin poner en riesgo a México, de buscar la solidaridad con el pueblo cubano“, ha mencionado la mandataria en su conferencia matutina de este viernes. México se convirtió este mes en el mayor proveedor de crudo para Cuba tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela.

Sheinbaum ha explicado que pedirá al Departamento de Estado de Estados Unidos que profundice sobre los alcances de este nuevo decreto, pero que su Gobierno seguirá con la “tradición de solidaridad y respeto” de la soberanía de otros países. “La aplicación de aranceles podría desencadenar una crisis de gran alcance, afectando hospitales, alimentación, situación que debe evitarse con respeto al derecho internacional”, ha añadido la mandataria.

01:57 La presidenta insiste en ayudar a Cuba sin arriesgar a México Claudia Sheinbaum en Tijuata, este viernes. Foto: Omar Martínez (CUARTOSCURO) | Vídeo: Gobierno de México

La presidenta mexicana habló por teléfono con Trump durante la mañana del jueves, y horas más tarde el republicano publicó la orden que sanciona a los países proveedores de crudo a Cuba. El decreto ha sido interpretado como un mensaje de Estados Unidos a su vecino del sur. Sheinbaum ha insistido este viernes en que Trump y ella no conversaron sobre Cuba. “En ningún momento lo mencionó él”, ha recordado. Según el relato de la mandataria, la llamada se enfocó en la revisión del tratado de libre comercio (TMEC).

México ha sorteado la guerra arancelaria de Trump en el último año y depende significativamente del libre comercio con Estados Unidos. Algunos congresistas estadounidenses han sugerido a la Administración de Trump usar como contrapeso las negociaciones sobre el acuerdo comercial, previstas para este año, para impedir que México envíe cargamentos de crudo a la isla. Sheinbaum ha manifestado que pondrá por delante la vía diplomática para continuar con la asistencia humanitaria. “No queremos poner en riesgo que haya más aranceles para México”, ha dicho. Anteriormente, México se ha ofrecido como canal de comunicación entre el régimen cubano y Estados Unidos.

El petróleo mexicano que llega a la isla, ha confirmado la presidenta mexicana, representa un 1% de la producción de Petróleo Mexicanos (Pemex), la petrolera estatal. Pemex ha informado a la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) que desde julio de 2023 realiza envíos a Cuba de diversos hidrocarburos a través de su subsidiaria Gasolinas del Bienestar. La petrolera estimó en su último reporte —publicado en diciembre— que, a través de este modelo, en los primeros nueve meses de 2025 México exportó 17.200 barriles de crudo al día, lo que representa un 3,3% de sus envíos al exterior.

Sheinbaum ha defendido en las últimas semanas los cargamentos que salen de Veracruz con destino a La Habana. La presidenta ha explicado que los buques son de dos tipos: ayuda humanitaria y contratos que Pemex celebra con el régimen cubano. Los informes que Pemex entrega a la SEC dejan registro de los barriles que se han entregado bajo un contrato, sin embargo, el Gobierno mexicano no ha hecho públicos los detalles sobre los envíos asistenciales. Sheinbaum ha prometido que la próxima semana Pemex informará sobre los cargamentos.