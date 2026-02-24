La alcaldesa de Bacanora sobrevive a un ataque en la carretera en el que muere su hijo

La alcaldesa de Bacanora, Nora Alicia Biebrich, ha sobrevivido a una balacera en la que ha muerto su hijo este martes, en la carretera que conecta Hermosillo con Mazatlán. El fiscal de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, ha indicado que no se trata de un ataque directo contra la presidenta municipal, sino de una disputa de tráfico que escaló rápidamente. “En el kilómetro 60 quisieron rebasar un vehículo que no lo permitía y tuvieron un incidente de tráfico. El vehículo los rebasa y empiezan a disparar al conductor, no al acompañante”, ha indicado Salas.

Biebrich ha salido ilesa del incidente, solo con un par de golpes producidos cuando el coche perdió el control y se salió de la carretera. Sin embargo, su hijo murió desangrado por las heridas de bala que le alcanzaron las piernas mientras conducía. El coche en el que viajaban a Mazatlán, que conducía el hijo de la presidenta municipal, era un Jeep que quedó con las marcas de los disparos tanto en el parabrisas de frente y en la puerta izquierda, que corresponde al conductor.

Madre e hijo tuvieron un enfrentamiento con otro vehículo que viajaba en la carretera. Cuando intentaron adelantarlo, los del otro coche les impidieron el paso. El tira y afloja entre los dos conductores por intentar rebasarse escaló hasta que los del otro vehículo sacaron sus armas y comenzaron a disparar reiteradamente. “No tenemos ningún dato que nos permita suponer que fue un ataque directo a la presidenta de Bacanora”, ha insistido el fiscal.

La zona de la balacera está siendo estudiada por los peritos forenses para determinar el calibre de las balas usadas y rastrear a sus propietarios. La alcaldesa ya ha sido resguardada y atendida por personal médico. Mientras tanto, las dependencias que componen el Gabinete de Seguridad de todos los niveles gubernamentales se han desplegado en el lugar, desde la policía de investigación, el Ejército y la Guardia Nacional. El Ayuntamiento de Bacanora estaba celebrando el Día de la Bandera y la presidenta municipal, elegida en septiembre de 2024, se había reunido el día anterior con el Centro Estatal de Desarrollo Municipal para el impulso de políticas con perspectiva de género. El ataque ocurre cuando el resto del país intenta recuperar la normalidad, restablecer el transporte y retirar los vehículos quemados en los bloqueos tras la ola de violencia desatada por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.