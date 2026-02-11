El 78% de las 18.000 armas incautadas por México en lo que va del sexenio proviene de Estados Unidos

Ricardo Trevilla, secretario de Defensa, afirma que en la presente Administración han recuperado de los criminales 215 potentes rifles calibre 50, uno de los favoritos del narco

El secretario de Defensa, Ricardo Trevilla, ha dado a conocer este martes que durante la Administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se han asegurado 18.000 armas largas y cortas, de las que cerca del 78% provienen de Estados Unidos. La autoridad ha afirmado, durante la conferencia matutina, que en poco más de un año desde que la mandataria asumió el cargo han sido incautados 215 fusiles del tipo Barret de calibre 50, un fusil que, de acuerdo con distintos especialistas en seguridad, se ha consolidado como uno de los preferidos del narco en México. Los datos han sido compartidos a raíz de un reportaje publicado este fin de semana por The New York Times, en el que se revela que en ataques contra civiles y policías mexicanos, el crimen organizado ha utilizado munición de ese calibre producida en una planta del ejército estadounidense e introducida de contrabando por la frontera.

Sheinbaum ya se había referido sobre el tema este lunes y desde Palacio Nacional pidió un esclarecimiento a la Casa Blanca. “Estamos revisando el reporte [de The New York Times] para poder hablar con el Gobierno de Estados Unidos sobre este tema y ver cómo es posible que estas armas, que son de uso exclusivo de su Ejército, estén entrando a México”.

Trevilla también ha dado a conocer sobre el decomiso de otro tipo de artillería al crimen organizado en el país, como 20 lanzagranadas calibre 40, 13 lanzacohetes y 273 ametralladoras de diferentes calibres. Con referencia a los cartuchos calibre 50, la Secretaría Nacional de Defensa (Sedena) ha registrado, desde 2012 a la fecha, 137.000 cartuchos asegurados, de los que el 47% proviene de Lake City Army Ammunition Plant, una extensa instalación situada justo a las afueras de Kansas City, Misuri, que es propiedad del Gobierno de EE UU.

Balas antes de ser fundidas por el Ejército Mexicano, en Sinaloa. Jesús Vargas (Anadolu via Getty Images)

“Las armas traficadas siguen alimentando las desapariciones forzadas y otros actos de violencia en México, a pesar de la disminución reportada en los homicidios. Los rifles calibre 50, que tienen un mercado civil estadounidense pequeño, pero son ampliamente utilizados por los carteles, se compran fácilmente en Arizona y Texas”, apunta un fragmento de un reporte publicado este martes por la organización Stop US Arms to Mexico.

La Barrett calibre 50 es capaz de disparar con precisión a objetivos a más de un kilómetro de distancia y penetrar blindaje. Un helicóptero del Gobierno de Michoacán fue derribado con este tipo de armamento en 2023 durante un operativo anti narco. Según Stop US Arms to Mexico, en respuesta a una solicitud de información a la Sedena, el Ejército de México reportó la confiscación de 140 rifles Barrett calibre 50 en 2025, además de otros 39 rifles del mismo calibre.

Sin embargo, según el informe, esto representa solo una fracción de los rifles Barrett traficados a través de la frontera en un año determinado. “El ejército mexicano recuperó 10.689 armas de fuego en 2025, menos de una de cada diez de las 135.000 armas de fuego que se estima que se trafican de Estados Unidos a México anualmente”, precisa el documento.

El informe también calcula que, si la proporción de armas Barrett traficadas que confisca el ejército mexicano es la misma que la de otras armas de fuego, entonces cada año se estaría traficando 1.768 rifles Barrett de EE UU a México, en promedio.

Arizona, el principal proveedor de los carteles en México

En medio de las presiones a México de la Administración Trump para frenar el tráfico de drogas a EE UU, el Gobierno de Sheinbaum no ha cedido en la pulseta contra el republicano. La mandataria ha sido insistente con su exigencia de combatir el poder de fuego de los carteles para frenar la violencia que azota el país. En especial contra el armamento que se trafica desde Estados al norte del Río Bravo como Texas y Arizona.

De acuerdo con un informe reciente por parte de Stop US Arms to Mexico, una iniciativa que estudia el tráfico ilegal de armas de EE UU hacia el país, Arizona se ha convertido en la principal fuente y corredor del tráfico de armamento en favor de los grupos criminales mexicanos.

El documento señala que en 2024, las autoridades mexicanas confiscaron más armas de fuego en Sonora, justo al otro lado de la frontera con Arizona, que en cualquier otro estado mexicano. Si bien la proporción proveniente de Texas se ha mantenido relativamente estable entre 2015 y 2024, la proporción de armas de origen estadounidense con un plazo de “ejecución de un crimen en un año o menos” provenientes de Arizona aumentó drásticamente, del 17% entre 2015 y 2016; a 62% en 2024. “En otras palabras, la preferencia de los traficantes de armas por Arizona sigue creciendo”, agrega el informe.

El informe apunta que de los 15 códigos postales de EE UU donde se compraron y luego confiscaron la mayor cantidad de armas en México durante un año, entre 2023 y 2024, 14 de ellos están en Arizona. Desde el pasado julio, cuando Ismael El Mayo Zambada, histórico líder del Cartel de Sinaloa, fue detenido en territorio estadounidense, las guerras internas entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayitos han desgarrado ese Estado, matando a casi 2.000 personas, muchas de ellas ajenas a la delincuencia.

El informe de Stop US Arms to Mexico afirma que la mayoría de las armas utilizadas en esta sangrienta guerra provienen de Estados Unidos, específicamente de Arizona. “Sinaloa se ha convertido en el estado mexicano con más asesinatos de agentes de policía que cualquier otro, con 46 policías abatidos en 2025 [con información hasta el 18 de diciembre]. El movimiento de armas de fuego a esa entidad desde mediados de 2024 también se refleja en los datos sobre decomisos de armas en 2025: el Ejército mexicano decomisó 2.095 armas de fuego en ese estado el año pasado, más del doble que en cualquier otro”, complementa un fragmento del documento.