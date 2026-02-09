Sheinbaum anuncia que México va a recuperar 200 concesiones mineras

México va a recuperar 200 concesiones mineras que están en manos de empresas privadas, ha anunciado este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria. Ante la firma durante la semana pasada de un plan de acción con Estados Unidos para establecer un “comercio preferencial” de minerales estratégicos—materias primas imprescindibles para industrias como la energética, la tecnológica y la de seguridad nacional—, que combinado con la reactivación del fracturamiento hidráulico parece apuntar a un cambio en la política extractiva de México, la presidenta ha asegurado que no habrá cambios en la legislación mexicana debido a este acuerdo. Todo sucede mientras se acercan las negociaciones para renovar el tratado de libre comercio entre los vecinos de América del Norte.

“Primero, no hay nada firmado, lo que vamos a hacer es comenzar pláticas; segundo, se habla de la soberanía, eso significa que Estados Unidos investiga en su país y nosotros hacemos en el nuestro; tercero, no vamos a cambiar la legislación y tenemos muy claro que los recursos naturales no se entregan, y no vamos a iniciar con un proceso de apertura de minas, es más, estamos trabajando para regresar más de 200 concesiones mineras al Estado mexicano”, ha dicho la presidenta, que luego ha desdeñado las críticas de colectivos ambientalistas al acuerdo del plan de acción.

Mina en Sabinas (México), en diciembre de 2022. Miguel Sierra (EFE)

En México, actualmente y según datos del último Prontuario Estadístico de la Minería elaborado por la Secretaría de Economía, hay más de 22.000 concesiones mineras, que suman sobre 14 millones de hectáreas. Precisamente, Sheinbaum ha asegurado que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para informará sobre el retorno de estas 200 concesiones. De acuerdo al último informe de la Cámara Minera de México, hay 27 nuevos proyectos en desarrollo, más 225 en exploración y otros 225 ya están en explotación. Este documento destaca que las compañías mineras que operan en México han concentrado sus inversiones durante los últimos años en expandir las operaciones ya en marcha.

Estados Unidos, que busca crear un bloque comercial de minerales estratégicos que deje fuera a China, organizó la semana pasada la primera Conferencia Ministerial sobre Minerales Críticos en Washington, a la que acudieron altos funcionarios de medio centenar de países, anunciando acuerdos o preacuerdos con 38 países. Se anunció además ese trato con México, en el que ambos países se dan dos meses para ver qué minerales deben ser estratégicos, crear cadenas de suministros y abastecer de estas materias primas a las industrias de los dos países. México tiene reservas y explotaciones significativas de una decena de los 60 minerales que Estados Unidos considera estratégicos para su industrial nacional.

El acuerdo, que se plantea bajo una lógica de seguridad energética y soberanía, habla de explorar “disposiciones adicionales” que incluyan armonizar los “estándares regulatorios para la minería, el procesamiento o el comercio de minerales críticos, la cooperación técnica y regulatoria y la coordinación en cartografía geológica”. Colectivos ecologistas como Cambiémosla Ya, una agrupación de comunidades, organizaciones civiles y académicos que buscan mayores restricciones precisamente a la minería, han criticado este plan de acción como un regreso a una política de expansión de esta industria.