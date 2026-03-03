La inflación en la zona euro cierra febrero en el 1,9% con la incógnita del impacto del conflicto en Oriente Próximo

La inflación en la zona euro ha repuntado en febrero, al subir al 1,9%, dos décimas más que en enero, según los datos que ha publicado este martes Eurostat, la oficina estadística de la UE. Con todo, sigue siendo una cifra que muestra unos precios bajo control, al menos hasta finales del mes pasado. Lo que sucede es que el escenario cambió completamente el último día del mes, el 28, cuando Estados Unidos e Israel atacaron a Irán y el régimen de los ayatolás respondió. Se incendió así una región del mundo clave en la economía mundial por ser uno de los grandes núcleos de abastecimiento de combustibles energéticos: del golfo Pérsico sale el 20% del petróleo y del gas natural licuado (GNL) que se consume en todo el mundo.

Si el BCE −y el resto de autoridades económicas y fiscales de la UE, así como los gobiernos nacionales− pueden presumir de resultados en la lucha contra la inflación, se debe a la caída de los precios energéticos. Al menos en los últimos años, las cotizaciones energéticas han restado en el saldo final del índice precios al consumo. En febrero ha sido un -3,2%. Pero ese escenario ha cambiado radicalmente en los últimos días: el estrecho de Ormuz, la vía por la que salen el petróleo y el gas natural de Oriente Próximo, se ha cerrado por el conflicto bélico. Las cotizaciones se han disparado. El GNL que se pagaba a 32 euros por megawatio el viernes se vende este martes a mediodía a unos 56 euros. También el barril de Brent, la referencia europea del petróleo, ha subido considerablemente en los últimos días: cotiza sobre 83 dólares frente a los 70 del viernes pasado.

Como ha explicado este mismo martes el economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane, el impacto será mayor o menor en función de cuánto se prolongue la situación en el golfo Pérsico: “Un aumento de los precios de la energía ejerce una presión al alza sobre la inflación, especialmente a corto plazo, y un conflicto de este tipo sería negativo para la actividad económica. La magnitud del impacto y las implicaciones para la inflación a medio plazo dependen de la amplitud y la duración del conflicto”, ha explicado el irlandés en una entrevista en Financial Times.

Lane, como suelen hacer las autoridades en estos casos, ha cerrado su análisis señalando: “El BCE está vigilando de cerca los acontecimientos”. Traducción: es muy pronto para plantearse qué tiene que hacer la máxima autoridad monetaria y solo si la situación persiste y golpea a la inflación será el momento de actuar.

“Si el conflicto continúa durante unas semanas, cabe esperar que la inflación repunte hasta situarse en torno al 2%. Sin embargo, si la perturbación significativa del suministro energético se prolonga, el impacto será inevitablemente mayor, lo que significa que la incertidumbre en torno a las perspectivas de inflación volverá a aparecer tras haberse mantenido cómodamente estable en torno al objetivo durante mucho tiempo”, explica el economista Bert Colijn, del servicio de estudios del banco holandés ING Research.

A la espera de calibrar ese impacto, en febrero el IPC de la zona euro escala levemente después del mínimo (1,7%) marcado en enero. También lo ha hecho la inflación subyacente, del 2,3% al 2,4%. Ese dato, más un comportamiento de la actividad económica algo mejor de lo previsto cuando empezó 2025 con una guerra comercial anunciada en el horizonte, es lo que ha llevado al BCE a apuntar que estaban en una “buena situación”.

El desglose geográfico muestra que el tirón del IPC ha llegado por el aumento de precios en Francia, sobre todo, cuyo dato armonizado ha pasado en un solo mes del 0,4% al 1,1%. También en Italia ha habido un salto importante: del 1% al 1,6%. El aumento español ha sido mucho más moderado, solo una décima, hasta el 2,5%. Ha compensado estos aumentos la contención de Alemania: del 2,1% al 2%.