Se confirma la causa oficial de la muerte del actor Eric Dane: una insuficiencia respiratoria

Eric Dane sabía que tarde o temprano moriría, pues la esclerosis lateral amiotrófica, que le diagnosticaron en 2025 es una enfermedad neurodegenerativa que no tiene cura y va debilitando todos los músculos del cuerpo, incluyendo los respiratorios. El actor que interpretó al carismático doctor Sloan en Anatomía de Grey o a Cal Jacobs en Euphoria murió el pasado 19 de febrero a los 53 años. Y ahora el certificado de defunción ha revelado la causa de su muerte: el intérprete falleció de una insuficiencia respiratoria, según los documentos a los que ha tenido acceso People. La esclerosis lateral amiotrófica, que hizo pública en abril del año pasado, subyace como causa de la muerte.

La ELA le causó al actor un deterioro físico acelerado, que comenzó con la parálisis de su brazo derecho para después extenderse a sus piernas. Dane recurrió pronto a la silla de ruedas para desplazarse y, con el paso del tiempo, comenzó con dificultades para hablar y tragar. Patrick Dempsey, su compañero en Anatomía de Grey, contó un día después de la muerte del actor que lo visitó en su última semana y reveló que estaba perdiendo casi por completo su capacidad para hablar.

Pese a su enfermedad, Dane siguió trabajando como actor hasta el último minuto. Regresó al rodaje de la tercera temporada de Euphoria después de que hiciera público su diagnóstico, y a finales de noviembre interpretó su primer personaje con ELA en un cameo en un episodio de la serie Mentes brillantes como Matthew, en el que interpretaba a un bombero que está luchando por decirle a su esposa que le han diagnosticado esclerosis lateral amiotrófica. También anunció en diciembre que publicaría en 2026 un libro de memorias titulado Books of Days; A Memoir in Moments, en el que reflexiona sobre sus días más significativos: el día en el que nacieron sus dos hijas, su primer día en el set de Anatomía de Grey, el momento en el que decidió estar sobrio o el día en el que recibió el diagnóstico. Se desconoce si pudo terminar su biografía.

Antes de su fallecimiento, el actor sí grabó un episodio del documental Famous Last Words, de Netflix, en el que personajes famosos hablan de su vida y de cómo enfrentan la muerte en una entrevista que no se hace pública hasta después de su muerte. En el episodio, además de recordar su carrera, habló sobre la lucha que emprendió para generar más conciencia sobre su enfermedad. “Es un problema de dinero. Si tuvieran fondos ilimitados para investigar, encontraríamos una solución rápida para esto. Solo hay 31.000 personas con ELA en este país, hay 340 millones de personas en Estados Unidos. Es difícil entender el concepto de una única vida y de cómo afecta a los demás. Todavía no puedo creerme que esto me esté pasando a mí; es raro, ¿sabes? Nunca pensé que este sería el final de mi camino, nunca fue parte de la historia que creé para mí mismo. Nunca pensé que pasaría por algo tan loco y mortal como la ELA. ¿Por qué tendría esto? Estoy sano. Pero no me doy pena a mí mismo, sino por mis hijas, por Rebecca [Gayheart, madre de sus hijas] y por mis amigos. Pero no por mí“, le contaba a Brad Falchuk, dejando constancia ya de sus dificultades para hablar.

También dejó un mensaje para sus hijas Billi Beatrice, de 16 años, y Georgia Geraldine, de 13. Lamentaba no poderlas “llevar al altar” o no poder estar ahí “si deciden tener hijos”. “Si no puedo comunicarme con mis hijas ni puedo moverme, no quiero estar aquí”, se sinceraba. Tras su muerte, el círculo cercano del actor decidió lanzar una campaña en la plataforma GoFundMe para ayudar a cubrir los gastos médicos y ofrecer respaldo económico a las hijas de Dane. Recibieron miles de dólares de personajes como Hailey Bieber, el creador de Euphoria Sam Levison y Proya Jain, la actriz y exnovia del actor.