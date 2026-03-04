El Ayuntamiento de Sevilla aprueba de manera extraordinaria la privatización de la limpieza en los colegios públicos

Dos representantes del comité de empresa de los sindicatos CSIF, UGT, CCOO y USO se han encerrado esta mañana en el Ayuntamiento de Sevilla en protesta por la decisión del equipo de gobierno municipal de aprobar el plan de privatización de la limpieza de los colegios públicos. Las limpiadoras y limpiadores llevan meses luchando contra la externalización de este servicio, una solución al problema enquistado de la suciedad de los centros escolares hispalenses que el alcalde, el popular José Luis Sanz, anunció el pasado mes de enero.

“¡Qué impotencia!”, decía a este diario María José Ramos, limpiadora municipal, mientras se dirigía a la Puerta de Jerez, en el centro de Sevilla, donde su gremio, junto con los sindicatos, permanece concentrado en protesta por el plan de privatización del Ayuntamiento, al que acusan de no escuchar sus reclamaciones para resolver este problema sin tener que acudir a una empresa externa. Los empleados municipales, sobre todo aquellos que están en situación de interinidad, temen que con la externalización, perderán sus puestos de trabajo. Al grito de “Limpieza, avisa, no se privatiza”, los representantes de las organizaciones de trabajadores han trasladado esa movilización a las puertas del consistorio, donde está mañana se ha aprobado esa externalización en una Junta de Gobierno extraordinaria. Rafael Román, secretario de Csif ha manifestado su descontento por la “celeridad” mostrada por el regidor para dar vía libre al nuevo contrato. Los representantes sindicales plantean mantener el encierro de manera indefinida “hasta que haya un acercamiento por parte del Ayuntamiento”, tal y como ha corroborado Jorge Menacho, secretario general de CC OO en el Ayuntamiento de Sevilla, uno de los que permanece dentro de las estancias municipales.

Juan Bueno, portavoz municipal, que ha calificado de “escrache” y “actos de acoso a los concejales” las manifestaciones y acciones de los sindicatos, ha recordado que en estas semanas han mantenido hasta seis reuniones con los representantes de los trabajadores. Bueno ha reiterado que con la privatización “no se pierde ningún puesto de trabajo”. “Al contrario, se gana empleo, se refuerza la limpieza en los edificios municipales y se garantiza la mejora de la limpieza en los colegios”, ha señalado. Frente a ello, Román sostiene que el Ayuntamiento podría asumir el coste del servicio. “Tienen el dinero para contratar, porque viene en la Ley de Presupuestos Generales, pero el alcalde no asigna ese presupuesto, se lo ahorra. Tiene dinero para meter 490 limpiadores y, sin embargo, está ahorrando 224 que no tiene contratados”.

Los pliegos del contrato que hoy han sido aprobados especifican que como mínimo, un total de 387 trabajadores en periodo lectivo, distribuidos en distintos lotes y turnos de mañana y tarde; todos los colegios tendrán un limpiador asignado en horario de mañana y los empleados estarán sujetos a un servicio de evaluación y control permanente. Los centros escolares también contarán con con maquinaria, “cosa que no existía en la actualidad”, precisan fuentes consistoriales, en concreto, como mínimo, cada uno dispondrá como mínimo de una sopladora, además de una hidrolimpiadora eléctrica de alta presión por cada 10 centros y una enceradora eléctrica por cada 10 centros. Además se establece una limpieza general, consistente en una actuación integral en profundidad que se ejecuta al inicio, mitad y final del curso, coincidiendo con periodos no lectivos (Navidad, Semana Santa y verano) y se sientan las bases del servicio durante los meses de verano.

Los sindicatos cuestionan las mejoras que el Ayuntamiento defiende que lleva a aparejada la externalización del servicio y explican que la razón por la que en algunos casos no hay limpiadoras durante la mañana en algunos colegios públicos es por “la falta de contratación y sustitución de vacantes por jubilaciones o bajas”. Bajas que, según han precisado algunas limpiadoras a este diario, se producen “por agotamiento” por la falta de personal que en este tiempo no ha sabido revertir el equipo de gobierno. “Esto obliga a hacer trabajo de tres personas tú sola”, explica Lola Jiménez, trabajadora municipal. Las limpiadoras sin contrato fijo temen perder sus puestos de trabajo y las que son fijas presienten que sufrirán un “trabajo precario y de mala calidad”.

“El único dinero que entra en mi casa es el mío y me voy a la calle”, relata Mariló Moreno, limpiadora del colegio Virgen de la Esperanza, que esta mañana ha estado presente en la concentración frente al Ayuntamiento. Sufrió una crisis de ansiedad cuando a gritos y empujones intentó entrar en el edificio municipal con otras compañeras y miembros de los sindicatos, aunque los empleados del consistorio les cerraron las puertas. Está desesperada y se aferraba al encierro, tras la aprobación de los pliegos de la licitación. “Ya no se puede hacer otra cosa”, cuenta. Tiene 58 años, está estudiando para poder tener su plaza en propiedad, su marido está “en el paro con un infarto y dos vértebras rotas”, y ayuda a su hija adulta en lo que puede. “De la noche a la mañana me lo han quitado todo, no tengo esperanza ninguna”. Confiesa que no duerme por las noches desde que “hace seis meses empeoró la cosa”, aunque mantenía la esperanza. “Contaba con seguir estudiando, hacer un buen examen, que estoy muy preparada, tengo mis puntos, quedarme fija y tener mi jubilación”. Mariló lleva “siete años con el mismo contrato” en comisión de servicio y, con gran dolor, expresa: “De la noche a la mañana me lo han quitado todo, no tengo esperanza ninguna”. Ella optaría por hacer huelga, “pero hay compañeros que dicen que ya vamos muy tarde, que ya la licitación está”.

Los sindicatos también cuestionan la dotación económica autorizada para la contratación por parte del Ayuntamiento y citan los informes del área de Hacienda del consistorio, publicados este martes. “Nos extraña que se pueda publicar [el contrato] en plataforma con garantías de que cualquier empresa, de manera lógica, quiera optar a estos pliegos cuando hay informes de Hacienda que dicen que se ha superado el nivel de gasto para el ejercicio 27 y 28”, apunta Román. “¿Cómo se va a poder limpiar los colegios de manera privada, tal como está vendiendo el alcalde, si no tiene soporte presupuestario?”, se pregunta.