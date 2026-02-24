Las limpiadoras de los colegios públicos de Sevilla acampan en el centro de la ciudad en contra de la privatización de su servicio

Una decena larga de tiendas de campaña apostadas en la Puerta de Jerez, en pleno centro de Sevilla, llama la atención de turistas y transeúntes que pasan por la concurrida Avenida de la Constitución en dirección al Palacio de San Telmo o la Torre del Oro. Los que se paran y observan los carteles con los que están adornadas entienden el motivo. “La limpieza de nuestros colegios no es un negocio. Es un derecho”, se lee. Se trata de la reivindicación de las limpiadoras de los colegios públicos de la capital, que llevan meses luchando contra el plan de privatización del Ayuntamiento, de quién depende este servicio. Alegan que esta decisión provocará el despido de muchas de ellas y quieren que se atienda a sus propuestas, que pasan por que el dinero de la licitación, 25 millones, se destine a reforzar y mejorar sus condiciones laborales. Aseguran que incluso con menos del dinero de la licitación sería suficiente. “Con cuatro millones ya sobraría para cubrir las vacantes”.

A media mañana del lunes, primer día de la acampada, quienes están repartiendo folletos explicativos de sus reivindicaciones -traducidos al inglés para que los visitantes extranjeros también entiendan el motivo de la acampada- son los representantes de los sindicatos, que, junto con las familias de la mayoría de los centros escolares públicos, se han volcado con las limpiadoras. Las empleadas públicas llegarán por la tarde, cuando terminen sus turnos de trabajo y se quedarán a pasar la noche allí con la esperanza de que el alcalde, el popular José Luis Sanz, varíe unos planes, que, no obstante, parecen firmes. “Quiere gestionar un problema con la privatización cuando las propias direcciones de los colegios, las Ampa y la ciudadanía casi al completo, le está diciendo que se está equivocando privatizando los servicios de la limpieza”, indica Jorge Menacho, el secretario general de CC OO, que junto con UGT, CSIF y USO, apoya a las limpiadoras.

Tras la primera noche, las limpiadoras amanecen en la plaza rodeadas por los primeros turistas. A las seis algunas ya estaban en pie para acudir a las ocho a su colegio y comenzar su turno. Otras entran a la una y siguen en el campamento rodeadas de miembros de UGT, que han llegado para darles el relevo. “Ha sido incómodo dormir en los colchones”, cuenta una de ellas, aunque, en general, prefieren no quejarse ni del frío ni de la incomodidad, porque su propósito es mucho más importante para ellas. “Nos hemos llevado toda la vida estudiando oposiciones para llegar aquí, para que ahora nos den una patada”, dice Lola Jiménez, una de las veinte limpiadoras que han pernoctado en el centro de la capital. Ella está cerca de cumplir los sesenta y este año había conseguido obtener los puntos necesarios para optar a una plaza fija.

Aunque tenían previsto acampar hasta el 11 de marzo, a media mañana de este martes dos policías les han advertido de que deben desalojar porque no tienen autorización para ocupar la vía pública. Las limpiadoras van a levantar las tiendas, pero no tienen previsto rendirse. “No nos van a echar tan fácilmente”, sostiene María José Ramos. Su intención es quedarse en los bancos públicos para seguir reivindicando sus derechos.

Sus palabras, como el del resto de sus compañeras, están impregnadas de impotencia y frustración después de haber dedicado tantos años de trabajo y estudio para ser empleadas públicas y constatar que ahora es posible que, con la privatización, no las subroguen en sus puestos de trabajo. “Nosotras hemos luchado para trabajar aquí y por eso nos hemos preparado las oposiciones, no para entrar en una empresa privada”, expresa Carmen Picón, limpiadora del Centro de Educación Permanente de adultos en Polígono Sur.

Las limpiadoras han sido las principales testigos de la degradación del servicio, un problema que no se ha sabido resolver en los últimos años y cuya solución, para el Ayuntamiento, ha pasado por la privatización. Carmen Portillo, empleada de un colegio de Triana, afirma que “el que lo ha dejado morir ha sido él [José Luis Sanz]. No ha cubierto las vacantes y no ha proporcionado los materiales adecuados para poder decir que el servicio no funciona y tener la excusa de privatizar”. Todas ellas llevan meses sacando el trabajo adelante, priorizando la desinfección de las zonas en la que se encuentran los niños. “Vamos corriendo y por eso hay tantas bajas. Tú no puedes hacer el trabajo de tres personas tú sola y abarcar todo”, asegura Jiménez. Y advierte de que no pretenden cesar en sus reivindicaciones por sus derechos: “Vamos a luchar hasta el final porque nos ha costado mucho sacrificio llegar hasta donde estamos y ahora no vamos a perderlo todo”.

El regidor insiste en que el conflicto no “tiene fundamento” y sigue defendiendo que con la privatización se “va a reforzar la limpieza de los 108 colegios de la ciudad” y que los 645 peones de limpieza que actualmente están contratados por el consistorio, “seguirán haciendo lo mismo”. El Ayuntamiento defiende que con la nueva empresa adjudicataria se incrementarán en otros 106 a los que, sostiene, se sumarán otros 300 que contraten la entidad. Es el mismo argumento que el pasado jueves ofreció Sanz en el pleno municipal que, precisamente, fue interrumpido hasta en cuatro ocasiones, por limpiadoras que pedían que se las escuchara.

Estas empleadas municipales, como los sindicatos, advierten de que el incremento de 106 trabajadores no son más que vacantes que quedan por cubrir y denuncian que en la actualidad la plantilla está infradotada, otra realidad que corroboran desde las Ampa. Los representantes de las organizaciones de trabajadores también denuncian que el alcalde rompió las negociaciones para buscar una solución al problema enquistado de la limpieza de los colegios públicos, algo que Sanz también negó en el pleno. “Hemos hecho una serie de propuestas, pero el alcalde no ha querido valorarlas siquiera”, indicaba a este diario el secretario de Sección Sindical de Csif, Rafael Román.

Con carteles en los que se lee: “Destructor de lo público, alcalde de Sevilla, alumno de Juanma Moreno” y “Alcalde echa 300 familias a la calle. No cuida a los niños y niñas de colegios”, las organizaciones sindicales pretenden atraer la atención en la calle sobre esta situación. Que no puedan acampar en la calle, no les resta fuerza a sus reclamaciones. Las limpiadoras estarán el jueves en el Parlamento de Andalucía, donde se celebra el pleno de control al Gobierno de la Junta, para trasladarle sus reivindicaciones y su miedo al futuro al presidente andaluz.