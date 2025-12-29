La inacción del Ayuntamiento de Sevilla paraliza la exhumación de la mayor fosa de la Guerra Civil de la ciudad

Firma del protocolo para la exhumación de la fosa Monumento de Sevilla, el pasado 24 de junio. En la mesa, el responsable de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, junto al secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, junto con el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, y la delegada de Cultura de la Junta, Patricia del Pozo. / AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

En la Fosa Monumento, en el cementerio sevillano de Pico Reja, que estuvo activa entre septiembre de 1936 y 1940, yacen 7.440 personas, entre ellas 2.613 represaliados por el franquismo. Es la más grande de la capital andaluza y está muy próxima, en cuando a cifra de víctimas -2.800- a la del cementerio de San Rafael en Málaga, la más grande de España, por el momento. La verdad de los cuerpos que oculta debería salir a la luz en 2029, la fecha límite a la que se emplazaron los cuatro firmantes del protocolo para su exhumación, que se rubricó el pasado 24 de junio: el Gobierno central, la Junta de Andalucía, la Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento hispalense, pero la inacción del consistorio, gobernado en minoría por el PP, muy incómodo con los asuntos relacionados con la memoria democrática, que no ha aceptado la subvención de 200.000 euros consignada por la Secretaría de Estado para estas tareas, ha paralizado de facto el arranque de los trabajos.

El protocolo que las cuatro administraciones firmaron este verano, año y medio después de que escenificaran el acuerdo inicial, establecía la fórmula de cooperación entre las cuatro partes para llevar adelante las tareas de exhumación, que deberían ser impulsadas por el Ayuntamiento de Sevilla, al ser el propietario de los terrenos donde se encuentra el enterramiento. Aunque no se fijaban qué cantidades económicas debía aportar cada una de ellas, sí se establecía asumirían un 25% de un total que se concretaría con la firma posterior de los convenios. Esta entente era similar a la que tan bien funcionó en la vecina fosa de Pico Reja, donde los tres años de trabajo, permitieron desenterrar a más de 10.000 cuerpos -muchos más de los que se creía en un principio que yacían bajo tierra, de los que 1.789 fueron víctimas de la represión franquista, convirtiéndola en la segunda fosa común abierta de Europa Occidental, por detrás de la de Sebrenica, en Bosnia y Herzegovina.

En estos meses, solo la Diputación de Sevilla y el Gobierno central han dado pasos para cumplir con los compromisos pactados. La primera ha consignado en los dos últimos ejercicios un total de 331.000 euros, que ha tenido que destinar a otras actividades relacionadas con la memoria, al no haber habido ningún tipo de iniciativa por parte del consistorio sobre Monumento. La Secretaría de Estado publicó en octubre la concesión de 200.000 euros al Ayuntamiento de Sevilla para la exhumación de la fosa, una asignación directa que respondía a la fórmula elegida para hacer su aportación económica. Aunque el equipo de Gobierno local envió la documentación requerida para realizar el pago, que incluía un plan de actuación valorado en 1,9 millones de euros, nunca ha llegado a formalizar la aceptación, pese a que, según indican a este diario fuentes de la Secretaría de Memoria, se le instó a hacerlo y el consistorio era “muy consciente desde hace un mes de que tenía que firmarla”, porque la resolución venía rubricada por el propio secretario de Estado.

Fuentes municipales niegan que el Ayuntamiento haya rechazado la ayuda y alegan que se está trabajando en un escrito para pedir una ampliación de los plazos de cadencia -por entender que es imposible ejecutarla en los tiempos estipulados- y que se amplíe la cantidad de la subvención, que estiman insuficiente. Los interlocutores alegan también que no tiene sentido recibir esa partida cuando aún no se han firmado los convenios.

Sin embargo, como recuerdan desde el Gobierno central, esa subvención no está condicionada y, en todo caso, es al consistorio al quien le corresponde impulsar todo el proceso -redactando el proyecto de obras, como primera medida- y con él los convenios. La ayuda, alegan las fuentes estatales consultadas, no se pueden ampliar ni prorrogar, porque el Ayuntamiento nunca ha pedido una asignación mayor y porque esa subvención decae hasta que no haya nuevos presupuestos generales o se prorroguen los actuales.

“Insumiso de la memoria”

La Junta, que tampoco ha consignado ninguna partida específica en sus presupuestos a la Fosa Monumento -de los 1,26 millones destinados a Memoria, 165.000 euros se asignan a trabajos de exhumación e identificación de ADN-, alega que podría movilizar fondos en cuanto se redacte el proyecto técnico y se puedan firmar los convenios. Pero sin la activación por parte del Ayuntamiento de Sevilla, la parálisis se perpetúa.

Las instituciones memorialistas han criticado con dureza al alcalde y al consistorio, a quienes acusan de tener un comportamiento “insumiso con la memoria”. “Esta es la pescadilla que se muerde la cola, ponen como excusa para lo no aceptación de los 200.000 euros que no hay convenio, pero para eso el equipo municipal tiene que impulsar la autorización de la intervención, los proyectos de obras…, pero no lo hace”, indica Antonio Manuel Mateos, presidente de la Federación Andaluza de Memoria Democrática.

La llegada del PP al Gobierno municipal ha puesto en stand by las políticas de memoria democrática. El alcalde de la capital andaluza, José Luis Sanz, ya desvió a otras actividades las partidas presupuestadas para Monumento por el anterior equipo consistorial, que dirigía el PSOE, por entender que la memoria era competencia autonómica y que destinar esos fondos a exhumaciones implicaría “un poco de despilfarro”. Su aparente desconsideración hacia esta materia se palpó en la firma del protocolo a la que asistieron el secretario de Estado, la consejera de Cultura y el presidente de la Diputación de Sevilla, y, por parte de la alcaldía, el número dos y responsable de Hacienda, Juan Bueno.

En lo que se lleva de mandato se ha dejado de actualizar la web de Memoria Democrática del Ayuntamiento, donde se consignó con exquisita transparencia el día a día los trabajos de exhumación en Pico Reja, la Oficina de Memoria solo abre dos veces al mes y los presupuestos han pasado de 415.000 euros en el último año de gobierno del PSOE (2023) a 6.000 euros en las cuentas del año que viene. El apoyo de Vox, precisamente a estos presupuestos y a los pasados -donde no aparece consignado el gasto en memoria- ha apuntalado la parálisis en esta materia “Ya no habrá dinero para informes fantasma de cambio climático, ni para las organizaciones que cooperan con las mafias de migración ilegal ni para los que parasitan la administración con la mal llamada memoria histórica”, sostuvo la portavoz del partido ultra, Cristina Peláez, el pasado martes en el pleno en el que se aprobaron las cuentas para 2026.

“Por elegir a Vox se está abandonando y faltando al respeto a las víctimas de la mayor fosa de la represión franquista de Sevilla”, se lamenta Mateos. El tiempo pasa y con él la posibilidad de poder identificar por el ADN a las víctimas enterradas de la represión franquista, paradójicamente una de las acciones de memoria de las que más presume el Gobierno de la Junta. La inacción del Ayuntamiento de Sevilla añade toneladas de desesperanza a los familiares que llevan demasiado tiempo esperando respuestas. “Es una dejadez muy cruel”, advierte Mateos.