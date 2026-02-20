Muere Eric Dane, actor de ‘Anatomía de Grey’, a los 53 años

El intérprete, que apareció en sagas como ‘X-Men’ y series como ‘Euphoria’, fue diagnosticado de ELA en abril de 2025

Apenas 10 meses después de ser diagnosticado de la terrible enfermedad que es el esclerosis lateral amiotrofica (ELA), Eric Dane ha muerto. El intérprete, célebre por su papel en Anatomía de Grey, ha fallecido a los 53 años.

El carismático doctor Sloan de Anatomía de Grey fue el papel con el que saltó a la fama Dane. Con casi medio centenar de participaciones en títulos de cine y televisión, debutó en Salvados por la campana en 1991. Después, pasó por series como Roseanne, Matrimonio con hijos y Aquellos maravillosos años.

Pero sobre todo su participación en el serial médico desde 2006 y en casi 140 capítulos, compitiendo en belleza y encanto con Patrick Dempsey (que era el doctor McDreamy; Dane era el doctor McSteamy o el doctor Macizo) le granjearon el favor del público.

“Con gran pesar, comunicamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA”, han explicado sus seres queridos en un comunicado que han hecho público. “Pasó sus últimos días rodeado de sus queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, que eran el centro de su mundo”.

“A lo largo de su lucha contra la ELA, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación”, se lee en la nota, “decidido a marcar la diferencia para otras personas que se enfrentaban a la misma batalla. Lo echaremos mucho de menos y lo recordaremos siempre con cariño. Eric adoraba a sus fans y estará eternamente agradecido por el amor y el apoyo que ha recibido. La familia ha pedido privacidad mientras atraviesa este momento tan difícil”.

Dane, que anunció su enfermedad el año pasado, participó en producciones como la saga de X-Men y la serie Euphoria, que se estrenará a finales de abril. Estaba previsto que participara en el rodaje de la misma.

Como él mismo contó, la parte derecha de su cuerpo había quedado paralizada por la enfermedad.

Dane se había separado de la actriz y modelo Rebecca Gayheart en 2018 tras 20 años de matrimonio. Juntos tenían dos hijas, Billie Beatrice, de 16 años, y Georgia Geraldine, de 13. Pese a que llevaban siete años separados, no fue hasta febrero de 2025 cuando ella pidió el divorcio; sin embargo, solo un mes después pidió formalmente que el divorcio fuera desestimado. Ambos firmaron esos papeles de mutuo acuerdo.

La ELA es, por el momento, una enfermedad que no tiene curación. Se calcula que se diagnostica a entre dos y tres personas de cada 100.000 al año, es decir, es poco frecuente. En Estados Unidos hay alrededor de 30.000 personas que la sufren, según el Centro de Control de Enfermedades, que explica que no hay un registro oficial, sino solo estimaciones. En este país hay unas 5.000 personas diagnosticadas cada año de ELA.

Entre sus síntomas están la pérdida de la función nerviosa del cerebro, así como de la médula espinal y las neuronas motoras de las extremidades y el tórax, que llevan a una parálisis definitiva.

