Kanye West tendrá que indemnizar con 140.000 dólares al exempleado que le denunció por impagos y por obligarle a trabajar en condiciones inseguras

Tras la sentencia, el equipo legal del rapero ha anunciado que continuará con el proceso contra Tony Saxon, quien reclamaba una compensación de 1,7 millones de dólares por los trabajos que realizó en la mansión del artista en Malibú

El comportamiento, las actitudes erráticas y las polémicas protagonizadas por Kanye West le han valido más de una denuncia. El exmarido de Kim Kardashian ya conoce la resolución judicial de una demanda interpuesta contra él por un extrabajador en septiembre de 2023, que le acusaba de no haberle pagado más de un millón de dólares en salario y de obligarle a trabajar en condiciones inseguras. Según la sentencia, hecha pública este 11 de marzo, Ye deberá pagarle a Tony Saxon 140.000 dólares al negarse a abonar en su momento la totalidad del coste de las reformas en su mansión de Malibú. Una cifra muy alejada de la cantidad que pedía el denunciante: la demanda civil de Saxon inicialmente buscaba 1,7 millones de dólares como compensación.

Saxon, el demandante, alegó en su denuncia que trabajaba 18 horas al día, dormía en el suelo y que fue despedido injustamente tras sufrir una lesión durante su jornada laboral. Según información citada por NBC, el artista acordó pagarle 20.000 dólares semanales al empleado en virtud de un contrato de 2021 para remodelar su mansión en Malibú, pero solo entregó un pago inicial y 100.000 dólares por los gastos de construcción.

El juicio comenzó el pasado 2 de marzo en Los Ángeles, y tras menos de dos semanas de sesiones, en las que declararon los dos implicados y también la esposa de Kanye West, Bianca Censori, ha sido este miércoles cuando se hizo pública la sentencia. La defensa de West ha alegado en estas jornadas que los registros bancarios muestran que se le había pagado a Saxon 240.000 dólares por su trabajo y que este no buscó un tratamiento adecuado para su lesión de espalda. Además del pago de 140.000 dólares, el rapero también deberá pagar los honorarios de los abogados de su demandante y los costes judiciales del proceso desarrollado en el Tribunal Superior de la ciudad californiana.

En una declaración compartida con People tras la sentencia, Milo Yiannopoulos, representante de West y su esposa, afirmó que el jurado solo otorgó una indemnización por daños y perjuicios relacionada con las alegaciones de Saxon de que se lesionó mientras trabajaba en la propiedad. Añadió que el equipo ahora está trabajando en un caso más amplio y con mayores consecuencias contra Saxon y su abogado. El pasado mes de enero, el rapero y su equipo legal ya presentaron una demanda alegando que ambos habían impuesto indebidamente un gravamen de 1,8 millones de dólares sobre la propiedad.

Bianca Censori a la salida de una de las sesiones del juicio, el 5 de marzo de 2026, en Los Ángeles. Elizabeth Mendez (REUTERS)

Ronald Zambrano y Neama Rahmani, abogados del denunciante, también han hablado de la decisión judicial y se han mostrado conformes con ella: “El veredicto mixto de hoy es una reivindicación para nuestro cliente. Los abogados de Ye lo llamaron mentiroso, estafador y simulador en el tribunal. Su historial médico, bancario y familiar fueron analizados minuciosamente, ridiculizados y vilipendiados. La mayoría de la gente se habría rendido”.

En 2021, West compró una casa frente a la playa en Malibú por 57 millones de dólares y contrató a Saxon como gerente de proyectos para remodelar la propiedad. Entre sus tareas estaba la de actuar como seguridad a tiempo completo y cuidar la propiedad. Además de las condiciones que figuran en la demanda sobre cómo vivía en la residencia, el exempleado asegura que la situación se complicó cuando el artista decidió retirar todas las ventanas y la electricidad de la casa. “Quería tener un refugio búnker en el sótano para esconderse de los Clinton y las Kardashian, todo mientras vivía en una playa pública, ¡y que su casa no tuviera electricidad, ventanas, fontanería ni escaleras! Además, me dejó el cuello y la espalda destrozados para siempre, y él lo sabe", escribió Saxon en 2023 en sus redes sociales, ahora desactivadas. Y continuó: “Él y yo éramos amigos en un momento dado, nos unimos personalmente. Mientras estuve despierto durante tres días, olía tan mal que me preparó un baño. También me tocaba su propia música en el coche de su exesposa de camino a McDonald’s, ya que nunca la había escuchado antes”. El exempleado reconoció que se dejaba “la piel por él trabajando 18 horas al día”: “Despidió a toda la seguridad de la casa porque sabía que yo era un tipo duro y podía encargarme de todo solo; pero esto se volvió peligroso, ya que tenía un asalto constante de drones, streamers en directo y paparazis apareciendo a todas las horas del día. Era un prisionero de la casa”. Nada queda ya de esta publicación, que ha sido eliminada junto a la cuenta personal de Saxon.

Tony Saxon a su llegada a la corte de Los Ángeles, el 5 de marzo de 2026. Daniel Cole (REUTERS)

El rapero negó todas las acusaciones en un escrito presentado en noviembre de 2023, argumentando que su extrabajador realizó todo sin su consentimiento, que no era un contratista con licencia y solicitó al tribunal que desestimara la demanda, que finalmente llegó a un juicio del que ahora se ha conocido la sentencia.