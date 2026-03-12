Cuándo y dónde ver a Carlos Alcaraz jugar los cuartos de final de Indian Wells
El murciano se enfrentará al británico Norrie tras despachar en octavos a Ruud
Carlos Alcaraz se enfrentará a Cameron Norrie tras ganar con solvencia al noruego Ruud (6-1, 7-6) por un pase a las semifinales de Indian Wells. El murciano está realizando el mejor comienzo de temporada de su carrera: se impuso en el Abierto de Australia y en el torneo de Doha, y ha ganado los tres primeros partidos en el torneo californiano para empezar el año 15-0. Norrie no es un rival que se le de especialmente bien a Alacaraz: en las ocho veces que se han enfrentado, el murciano ha ganado cinco veces, mientras que el británico se ha impuesto en tres. En las semifinales, al siete veces campeón de Grand Slam le esperarían Draper o Medvedev.
Horario y dónde ver los cuartos de Indian Wells
El partido se disputa mañana viernes no antes de las 3:00 de la madrugada, y se podrá seguir a través de Movistar Plus.
