La Comisión de Fiestas de Villamanín anuncia que hay una “denuncia penal” por papeletas no registradas del Gordo

La Comisión de Fiestas de Villamanín (León, 1.000 habitantes) ha anunciado que ha recibido una denuncia penal tras la polémica del Gordo de Navidad, sorteo en el que un número vendido en el pueblo fue premiado, pero había papeletas no compulsadas. Los afectados acordaron una quita entre los beneficiados para equilibrar las ganancias de los afectados, pero dejaron abierta la posibilidad de que alguien llevara a la justicia lo sucedido. La asociación leonesa ha informado de que existe “una reclamación formal” por la vía penal por parte de dueños de tres de las papeletas no registradas, que no están de acuerdo con la quita.

El importe total de las papeletas que sí se validaron ya ha quedado repartido entre todos los agraciados ―59.400 euros por cada participación―, incluyendo a los que no les fue validado el volante y que ahora reclaman. Según los responsables de la Comisión de Fiestas, la denuncia “está siendo gestionada por el despacho de abogados y cuya tramitación se seguirá por los cauces legales oportunos”.

El colectivo ha emitido un comunicado en el que celebra el “gran éxito sin incidencias” del proceso de pago: se han abonado 446 papeletas y solo queda una por pagar por cuestiones privadas de su dueño. “En relación a las seis papeletas que no se adhirieron al convenio propuesto, se informa que se les ha abonado el mismo importe que al resto, si bien las mismas se han reservado todos los derechos de actuar como consideren oportuno contra la Asociación, como se indicaba al seleccionar esta opción en la plataforma”, añaden.

La Comisión de festejos ha señalado también que “se han detectado dos intentos de presunta estafa mediante papeletas cuya autenticidad no ha podido ser verificada” y que ambos los está estudiando el despacho Gómez Gallardo Abogados, una firma de abogados madrileños en quienes han confiado el caso.

Asimismo, agradecen al banco Abanca su cooperación en este proceso, pues han coordinado los pagos con ellos. “En estos momentos se está trabajando en la liquidación final de cuentas, incluyendo la contabilización de todos los gastos, la provisión de impuestos y el cierre económico del proceso. Una vez finalizado, se remitirá de forma individualizada a los portadores de papeletas el estado detallado de la liquidación final”, recoge el comunicado. Los implicados añaden: “Hemos decidido asumir con las papeletas de nuestros premios para que no haya ninguna repercusión en las cuentas de la Asociación y, por tanto, ninguna merma adicional en los importes repartidos, todas las posibles consecuencias derivadas de las reclamaciones”.

La asociación ha agradecido su apoyo a los especialistas legales que los han ayudado en este periodo y han subrayado este cariño hacia “todos los premiados que, con su apoyo, han hecho posible que este proceso llegue a buen término”. “Esperamos sinceramente que disfrutéis del premio y que os traiga muchas alegrías”, han concluido.