Última hora de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | Trump dice que este jueves hablarán “los líderes” de Israel y Líbano pero Beirut niega “tener conocimiento” de un contacto próximo
El presidente de Estados Unidos no especifica a quién se refiere | El ejército israelí y Hezbolá continúan los enfrentamientos en la frontera
Momentos clave
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho esta madrugada que “los líderes” de Israel y Líbano hablarán este jueves, en medio de las conversaciones entre los dos países para alcanzar un alto el fuego, mediadas por EE UU. El republicano no especifica a quién se refiere. “Estamos intentando dar algo de espacio para respirar entre Israel y Líbano. Ha pasado mucho tiempo desde que los dos líderes han hablado, como 34 años. Mañana sucederá. ¡Genial!”, asegura Trump en un mensaje publicado en la noche del míercoles (la madrugada del jueves en España) en su cuenta de Truth Social. Sin embargo, Líbano niega “tener conocimiento” de un contacto próximo con Israel, según la agencia AFP. Los embajadores de ambos países mantuvieron un encuentro el martes y los gobiernos acordaron volver a reunirse. Mientras, el ejército israelí y el movimiento chií Hezbolá han reanudado en las últimas horas violentos enfrentamientos en la frontera del sur de Líbano.
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Líbano asegura que “no tiene conocimiento” de ningún contacto próximo con Israel
Líbano ha asegurado este jueves que “no tiene conocimiento” de ningún contacto próximo con Israel, según recoge la agencia AFP, después de que el presidente de EE UU, Donald Trump, dijera que este mismo jueves hablarían los “líderes” de ambos países. El republicano no ha especificado a quién se refiere.
En un panorama regional en Oriente Próximo en el que apenas se producen avances, el que por primera desde 1948 Israel y Líbano se hayan sentado a negociar directamente, en Washington y bajo los auspicios de Departamento de Estado de EE UU, es en sí mismo positivo. Sin embargo, que el diálogo se produzca mientras continúa la ofensiva militar israelí —con bombardeos en gran parte de territorio libanés y un plan israelí para ocupar el sur del país y la expulsión de su población—, y que exista una clara disparidad de criterios sobre el objetivo mismo de la negociación, no solo le resta valor sino que la sitúa, lamentablemente, en el plano de una declaración de intenciones más que de un hito realmente efectivo.
Israel y Hezbolá continúan los enfrentamientos en la frontera ante posibles negociaciones
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el movimiento chií libanés Hezbolá reanudaron esta madrugada “violentos enfrentamientos” en la frontera del sur de Líbano, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que “los líderes” de ambos países hablarán hoy.
Los combates tuvieron lugar en la ciudad sureña de Bint Jbeil, según la agencia oficial de noticias libanesa (NNA), que también informa sobre diferentes bombardeos en varias localidades, entre ellas Al Habbarieh, donde se registró la muerte de un civil.
Las fuerzas israelíes demolieron viviendas en Bint Jbeil, atacaron el campamento de refugiados palestinos Burj al Shemali, y bombardearon la ciudad de Tebnine, provocando daños graves a su hospital.
El grupo chií Hezbolá, citado por NNA, ha reivindicado siete nuevos ataques contra posiciones militares como cuarteles, bases logísticas y radares en el norte de Israel o zonas de combate, a excepción de uno en los Altos del Golán, territorio sirio ocupado por el ejército israelí desde 1967. (Efe)
En 1991, el filósofo francés Jean Baudrillard publicó un libro titulado La guerra del Golfo no ha tenido lugar. El texto fue criticadísimo: se vio como uno de los principales ejemplos de la deriva absurda del posmodernismo francés al minimizar el sufrimiento de la guerra con un planteamiento que ni siquera ayudaba a entender por qué Irak invadió Kuwait y cuáles eran los motivos de la respuesta de Estados Unidos.
Con las ascuas del escándalo por la publicación y posterior borrado de una imagen suya a la manera de Jesucristo aún calientes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, jugó de nuevo este miércoles a la provocación de tintes blasfemos. Fue en su red social, Truth, en la que reprodujo el mensaje de un usuario de X con un dibujo de Jesús abrazado al presidente, que luce una expresión trascendental. Provenía de una cuenta llamada Irish for Trump (irlandeses con Trump), aparentemente propiedad de un candidato republicano de Massachusetts que no pasó en 2024 de las primarias, y Trump lo acompañó del siguiente mensaje: “¡¡¡Tal vez no les guste a los Locos de la Izquierda Radical, pero me parece que [el meme] es bastante bonito!!!”.
Las Bolsas avanzan ante las esperanzas de un acuerdo de paz y las ganancias corporativas
Los inversores vuelven a apostar por la renta variable a pesar de la persistente incertidumbre sobre el rumbo de la guerra en Irán y con el petróleo estable en los 95 dólares el barril. Crecen las expectativas de que EE UU e Irán continuarán las negociaciones y trabajarán para reabrir el estrecho de Ormuz, mientras Donald Trump afirma que “los dos líderes” de Líbano e Israel hablarán este jueves. Las Bolsas mundiales alcanzaron ayer nuevos máximos históricos y las ganancias se extienden hoy. El Nikkei de Japón suma más del 2% y logra un nuevo récord, mientras que en China el índice Shanghái gana un 0,5% y el Hang Seng de Hong Kong se anota más del 1%. Los futuros estadounidenses apuntan a subidas moderadas, lo mismo que los del EuroStoxx 50 en Europa. Los operadores apuestan por una distensión del conflicto en Oriente Próximo que hará bajar los precios del petróleo e impulsará el crecimiento económico. Una fuente informada por Teherán dijo a Reuters que Irán podría considerar permitir que los barcos naveguen libremente por el lado omaní del estrecho de Ormuz sin riesgo de ataque como parte de las propuestas que ha ofrecido en negociaciones con Estados Unidos. El barril de brent cotiza estable en los 95 dólares, muy por debajo del máximo del mes pasado de casi 120 dólares. A medida que las tensiones en Irán se calman, el dólar —que se había convertido en el refugio preferido durante el conflicto— se debilita. El euro sube ligeramente hasta rozar su nivel más alto desde que comenzó la guerra en 1,1809 dólares.
Hoy no estaríamos tan preocupados por la situación en el estrecho de Ormuz si Donald Trump no hubiera cometido el tremendo error de embarcarse (de la mano de Benjamin Netanyahu) en una guerra ilegal que no ha logrado ninguno de sus objetivos. Y si antes Teherán contaba con su controvertido programa nuclear como principal baza de negociación, ahora añade el control del estrecho como palanca aún más poderosa para seguir resistiendo la embestida. Consciente de que militarmente no puede doblegar a sus agresores, ha encontrado en la perturbación selectiva del tráfico marítimo por esas aguas el método más eficaz para castigar a todo el planeta, fantaseando con que la presión sobre Washington le permitirá salir incluso más reforzado de un conflicto indeseado. Por su parte, Trump, desesperado por salir del pozo en el que él mismo se ha metido, impone ahora un bloqueo que, al ahogar económicamente a su enemigo, sigue buscando su claudicación.
El mensaje del presidente de EE UU, Donald Trump, este jueves en Truth.
Trump dice que este jueves hablarán “los líderes” de Israel y Líbano
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho esta madrugada que “los líderes” de Israel y Líbano hablarán este jueves, en medio de las conversaciones entre los dos países para alcanzar un alto el fuego, mediadas por EE UU.
“Estamos intentando dar algo de espacio para respirar entre Israel y Líbano. Ha pasado mucho tiempo desde que los dos líderes han hablado, como 34 años. Mañana sucederá. ¡Genial!”, asegura Trump en su cuenta de Truth Social.
Este anuncio, que no especifica a quién se refiere al hablar de “líderes”, llega después de que los Gobiernos de ambos países hubieran acordado volver a reunirse para seguir conversando alrededor de un alto el fuego para pausar los ataques israelíes contra Líbano, iniciados tras la guerra con Irán.
El pasado martes, el embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y su homóloga libanesa, Nada Hamadeh Moawad, mantuvieron un encuentro de dos horas y media en presencia del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.
El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, aseguró después que “todas las partes acordaron iniciar negociaciones directas en una fecha y lugar mutuamente convenidos”.
Las negociaciones, de las que fue excluido el grupo chií Hezbolá, constituyeron el encuentro de más alto nivel entre Israel y Líbano desde 1993. Estas conversaciones se producen tras seis semanas de enfrentamientos entre Hezbolá e Israel en territorio libanés, que han dejado más de 2.000 muertos y más de un millón de desplazados debido a los ataques e incursiones israelíes, que el Gobierno de Benjamín Netanyahu justifica por el lanzamiento de cohetes del grupo islamista.
Israel se ha negado a incluir a Líbano dentro de la tregua que Estados Unidos declaró con Irán la semana pasada y ha continuado con los ataques en territorio libanés, incluido este martes, mientras se celebraba la reunión en Washington.
Las discrepancias entre ambas delegaciones son grandes, puesto que el Gobierno libanés pide un alto el fuego inmediato que permita un diálogo más amplio, pero Israel lo descarta y exige el desarme total de Hezbolá y la creación de una “zona de seguridad” en el sur del Líbano que le permita controlar la franja entre la frontera y el río Litani. (Efe)
Buenos días. Arrancamos la narración en directo de la última hora del conflicto en Oriente Próximo, en este jueves 16 de abril. Seguimos pendientes de las negociaciones de paz entre EE UU e Irán, suspendidas desde el fin de semana, y el diálogo entre Israel y Líbano para poner fin a la guerra.
Al menos diez personas, dos de ellas menores, han muerto en la noche de este miércoles en nuevos bombardeos israelíes contra diferentes puntos del sur de Líbano. El presidente de EE UU, Donald Trump, ha dicho esta madrugada que “los líderes” de Israel y Líbano hablarán este jueves.
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