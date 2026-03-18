Israel inicia el bombardeo de todos los puentes que conectan el sur de Líbano con el resto del país

Una columna de humo tras los ataques israelíes contra el sur del Líbano, vista desde la Alta Galilea, en la frontera entre Israel y el Líbano, este miércoles.

El ejército israelí ha anunciado que destruirá de manera inminente todos los puentes que conectan el sur de Líbano con el resto del país. El portavoz de las tropas israelíes en árabe, Avichay Adraee, ha asegurado en un comunicado a primera hora de la tarde que Israel atacará los pasos sobre el río Litani, cuyo curso secciona la parte meridional del país, “a partir del mediodía” de este miércoles. “Por vuestra seguridad, moveos hacia el norte y evitad movimientos hacia el sur que pongan vuestra vida en peligro”, concluye la nota.

Israel, que horas más tarde ha demolido los primeros puentes, lo presenta como una medida necesaria “para evitar el traslado” de miembros y de armas de Hezbolá hacia el sur del país, donde el Gobierno de Benjamín Netanyahu ha declarado el objetivo de crear una zona de seguridad. Ese es el área fronteriza con el Estado judío, donde Israel bombardea con fuerza durante los últimos días y donde se registra un recrudecimiento de los combates terrestres, ante el intento del ejército israelí de ampliar sus posiciones en Líbano.

Sin embargo, se teme que la volatilización de las infraestructuras civiles que permiten el tránsito sobre el Litani acarree graves consecuencias humanitarias en una ofensiva que ya ha causado 968 víctimas mortales y más de 2.400 heridos en Líbano, según el ministerio de Sanidad del país. Seccionado del resto del país y de Beirut, donde este miércoles ha aterrizado un avión con 36 toneladas de ayuda humanitaria de las Naciones Unidas, el 10% del territorio libanés que queda por debajo de ese río —el hogar de un cuarto de millón de residentes en 150 municipios— podría perder el suministro de comida y de otros bienes básicos.

Desde el 2 de marzo, cuando Hezbolá reabrió el frente contra Israel tras 15 meses de supuesto alto el fuego, el ejército israelí ha exigido sucesivamente el desalojo de toda el área entre la frontera y el río Zahrani, ubicado a 40 kilómetros de Israel y por encima del Litani. Pese a eso, miles de civiles rechazaron abandonar sus casas y permanecen en un territorio crecientemente dependiente de los convoyes humanitarios, y donde Israel ha advertido que podría bombardear cualquier movimiento rodado.

A media tarde, Israel ha puesto en práctica su advertencia con el disparo sobre los tres primeros puentes. Dos de ellos en las áreas de Burj Rahal y Qasmiyeh, ambos considerados secundarios y ubicados al norte de Tiro. En esa ciudad, la mayor al sur del Litani, el comunicado de Adraee ha provocado el movimiento de residentes hacia el norte. La región meridional que dejan atrás se sume en un aislamiento que la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de los Asuntos Humanitarios ya denunciaba este miércoles. “Los mercados al sur del río Litani parecen haber cesado en gran medida sus operaciones”, decía el organismo en un informe anterior al anuncio de Adraee. “Muchos comercios están cerrados o evacuados y [existe] una reducción significativa en el suministro de provisiones”.

La extensión de los ataques sobre infraestructura civil ha dejado durante la madrugada del miércoles cinco bombardeos contra edificios residenciales en el centro de Beirut. Se trata de una zona que Israel solo ha atacado de manera puntual desde 2023 y alejada de los suburbios que ha pedido desalojar. Mohamed Sherri, periodista de la cadena de televisión Al Manar, asociada a Hezbolá, ha sido junto a su mujer una de las diez víctimas mortales que cuatro de esos ataques produjeron sin aviso previo, sugiriendo un intento de asesinato. El Comité para la Protección de los Periodistas ha denunciado el incidente como “injustificable”.

Las últimas hostilidades israelíes en el sur y en la Beká han provocado nuevas muertes de personal médico, situando las fatalidades en el sector en la cuarentena, y han ampliado la lista de víctimas entre los niños, que ya son 116 desde el inicio de la ofensiva. Las tropas también han atacado al menos cinco estaciones de servicio de Al Amana, una empresa de distribución de combustible asociada a Hezbolá y que EE UU tiene bajo sanciones desde 2020.

Ante la impotencia del Gobierno de Líbano, que aboga a diario por el inicio de una negociación que termine la guerra, ambos lados se muestran decididos a luchar. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha alertado este miércoles de que el ejército de su país proporcionaría “grandes sorpresas” en Líbano e Irán. El secretario general de Hezbolá, el jeque Naim Qassem, reiteró el martes que “la resistencia continuará” y que será “el campo de batalla”, donde Beirut registra más de un millón de libaneses forzosamente desplazados, “el que decidirá el resultado” del choque.